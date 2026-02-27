Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Feng Biao: Pravda za mylným tvrzením o „zřizování koncentračních táborů“
27.02.2026 17:00 | Komentář
autor: PV
V posledních letech některé politické síly a instituce na mezinárodní scéně, vedené ideologickými předsudky a potřebou vystupovat proti Číně, nepravdivě tvrdí, že centra odborného vzdělávání a profesní přípravy v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang jsou „koncentračními tábory“.
Tímto způsobem ve velkém očerňují politiku Sin-ťiangu v oblasti boje proti terorismu a odstraňování extremismu i celkový stav lidských práv a za tímto účelem si vymýšlejí šokující, avšak fakty neprokazatelné lži a mylné teze. Ve skutečnosti jsou takzvaná obvinění ze „zřizování koncentračních táborů“ pouhou politickou manipulací postrádající jakýkoli faktický základ.
Střediska odborného vzdělávání a profesní přípravy v Sin-ťiangu jsou školami zaměřenými na deradikalizaci. Od 90. let 20. století se pod vlivem mezinárodní situace a globálního šíření terorismu a extremismu vstoupil Sin-ťiang do období častých a opakovaných násilných teroristických incidentů. Podle neúplných statistik spáchaly teroristické a extremistické síly od roku 1990 do konce roku 2016 v Sin-ťiangu a dalších oblastech tisíce násilných teroristických činů. Vzhledem k této vážné a složité situaci přijal Sin-ťiang v souladu se zákonem řadu opatření v boji proti terorismu a extremismu, včetně zřízení těchto vzdělávacích středisek, a podařilo se mu tak zvrátit nepříznivý vývoj bezpečnostní situace v regionu.
Z hlediska právního základu byla tato střediska zřízena na základě Zákona Čínské lidové republiky o boji proti terorismu a Opatření Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang k provádění tohoto Zákona a dalších příslušných právních předpisů. Z hlediska své povahy jsou střediska v podstatě školami, které poskytují výuku zaměřenou na státní společný jazyk a písmo, právní znalosti, profesní dovednosti a deradikalizační vzdělávání. Jejich hlavním cílem je vzdělávat a pomáhat osobám ovlivněným extremistickými myšlenkami, které se dopustily drobných protiprávních jednání či méně závažných trestných činů, a usilovat o to, aby byly teroristické aktivity potlačeny ještě před svým vznikem, tedy již ve stadiu zárodku. Z hlediska způsobu správy střediska uplatňují internátní systém řízení. Základní práva účastníků jsou plně zaručena: mohou pravidelně navštěvovat své rodiny, v případě potřeby si vzít dovolenou, mají svobodu komunikace, plně využívají právo používat jazyk a písmo své etnické skupiny a věřící účastníci se při návratu domů mohou samostatně rozhodnout, zda se zúčastní zákonných náboženských aktivit. V roce 2019 všichni účastníci těchto vzdělávacích programů ukončili studium. S pomocí vlády většina z nich dosáhla stabilního zaměstnání a zlepšila kvalitu svého života.
Tvrzení, že střediska „zadržují miliony příslušníků národnostních menšin“, je pečlivě vymyšlená lež. Nezávislý americký investigativní server The Grayzone (Šedá zóna) zveřejnil článek, který odhalil, že tento mýtus byl vymýšlen a šířen neziskovými organizacemi podporovanými americkou vládou a protichínskými aktivisty. Některé protichínské organizace se odvolávají pouze na rozhovory s několika jednotlivými Ujgury v zahraničí a hrubé odhady a na základě toho vyvodily absurdní závěr, že „10?% populace v oblasti Sin-ťiang je zadržováno v ‚koncentračních táborech‘“. O jejich zdrojích ani nemluvě — ty jsou naprosto nevěrohodné a neprokazatelné. Tvrzení o tzv. „porušování lidských práv“ je navíc záměrně vymyšleným falešným narativem. Pojmy jako „nelegální zadržování“, „živé odebírání orgánů“ nebo „týrání až do smrti“ jsou senzacechtivé a zcela bez jakéhokoli faktického základu; jde výhradně o falešné zprávy vytvořené protichínskými silami prostřednictvím jednotlivých „herců“. Lži nemohou nahradit pravdu, žádné převracení skutečností či manipulace s fakty nemohou narušit stabilní situaci ve společnosti Sin-ťiangu ani zastavit pokrok regionu směrem k lepší budoucnosti.
Rok 2025 je 70. výročí založení Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Během více než 70 let, pod pevním vedením Komunistické strany Číny, a zejména pod vedením strategie strany vůči Sin-ťiangu v nové éře, dosáhl region historických úspěchů ve všech oblastech. Prvně, ekonomika dosáhla skokového rozvoje. Hrubý domácí produkt regionu vzrostl z 1,231 miliardy jüanů v roce 1955 na 2,146 bilionu jüanů v roce 2025. Délka otevřených silnic se zvýšila z 8?820 km v roce 1955 na 237?000 km v roce 2025, všechny okresní a městské oblasti vstoupily do „éry dálnic“. Podruhé, životní úroveň obyvatel se výrazně zlepšila. Populace Sin-ťiangu vzrostla z 4,7836 milionu lidí v roce 1953 na 26,228 milionu v roce 2025, a očekávaná délka života na obyvatele se zvýšila z 30 let v počátcích osvobození na 77 let v roce 2025. Potřetí, výsledky budování ekologické civilizace jsou výrazné. Od roku 2006 do roku 2025 bylo zregenerováno 147 milionů mu pouštní půdy a bylo formálně dokončeno 3?046 km nejdelšího světového pásu ekologie obklopujícího poušť, což umožnilo celkové ochranné a obnovovací opatření ekosystému.
Štěstí a spokojený život lidí je největším lidským právem. Neexistuje žádná univerzálně platná cesta rozvoje lidských práv pro všechny státy. To, zda je stav lidských práv v dané zemi dobrý, záleží především na tom, zda jsou chráněny zájmy jejích občanů a zda se zvyšuje jejich pocit získaného, štěstí a bezpečí. Pod pevním vedením Komunistické strany Číny žijí všechny etnické skupiny v Sin-ťiangu těsně semknuté jako granátová zrna a hrdě kráčí po cestě čínského typu modernizace. Lepší je vidět než slyšet – srdečně zveme více českých přátel, aby přijeli do Sin-ťiangu, prošli se a na vlastní oči pocítili klidnou společnost, ekonomický rozkvět, národní soulad a svobodu náboženského vyznání v regionu!
Feng Biao, Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice