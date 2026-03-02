Udženija (ODS): Hlavní město spojuje kulturu se sociální pomocí

02.03.2026 9:06 | Monitoring
autor: PV

Městská knihovna v Praze a Magistrát hl. m. Prahy podpořili pilotní projekt Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy, který mapuje ochotu zahraničních návštěvníků zapojit se do dárcovského programu. Dárcovský totem vybízí návštěvníky vstupní haly Ústřední knihovny na Mariánském náměstí k podpoře Pražanů v obtížné životní situaci.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Alexandra Udženija

Sociální nadační fond hl. m. Prahy ve spolupráci s hlavním městem hledali cestu, jak oslovit zahraniční návštěvníky města a nabídnout jim možnost zapojit se do konkrétní pomoci místním obyvatelům. Vybrali k tomu unikátní budovu Ústřední knihovny, která se stále více těší oblibě a zájmu zahraničních turistů. Jedná se o stavbu z roku 1928 podle návrhu architekta Františka Roitha s interiérovými prvky ve stylu art-deco a je v ní rovněž umístěna instalace Idiom autora Mateje Kréna.

Podle radního pro kulturu a cestovní ruch Tomáše Slabihoudka je projekt ukázkou širší role veřejných institucí: „Kultura není jen estetickým zážitkem, ale i prostorem pro společenskou odpovědnost. Kulturní prostory mohou posilovat všímavost ve městě i poskytovat možnosti využít turistického zájmu o Prahu pro dobrý účel.“

„Někdy se stačí na chvíli zastavit a všimnout si druhých. Pokud se z takového okamžiku stane malé gesto podpory pro někoho, kdo právě prochází těžkým obdobím, má to velký význam. Sociální nadační fond dokáže tuto solidaritu proměnit v konkrétní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba,“ sděluje náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální věci a zdravotnictví Alexandra Udženija.

„Podporujeme Pražany v tíživých situacích a nové dárce hledáme hlavně mezi těmi, kterým záleží na životě ve městě. Smysl ale dává oslovit i zahraniční návštěvníky. I oni mohou v Praze zanechat stopu, která pomůže jejím obyvatelům,“ připojuje se Barbora Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.

Darovací totem od České spořitelny přináší moderní a jednoduchý způsob podpory veřejně prospěšných aktivit. Samoobslužný bezkontaktní terminál umožňuje dárcům zvolit si na dotykovém displeji přednastavenou částku a darovat přiložením platební karty, mobilního telefonu nebo chytrých hodinek, podobně jako při běžné bezhotovostní platbě. Technologie výrazně zjednodušuje proces darování a otevírá jej i lidem, kteří u sebe nenosí hotovost.

„Rozhodli jsme se podpořit projekt Sociálního nadačního fondu, který oslovuje zahraniční návštěvnice a návštěvníky s výzvou k dárcovství přímo v prostoru knihovny. Věříme, že tento exkluzivní projekt přinese zajímavá data, která budeme moci dále využít při přemýšlení, jak s výzvami k zapojení veřejnosti v prostoru do budoucna pracovat, “ dodává tisková mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková.

Ing. Aleksandra Udženija

  • ODS
  • bydlení
