Udženija (ODS): Hlavní město spojuje kulturu se sociální pomocí

Sociální nadační fond hl. m. Prahy ve spolupráci s hlavním městem hledali cestu, jak oslovit zahraniční návštěvníky města a nabídnout jim možnost zapojit se do konkrétní pomoci místním obyvatelům. Vybrali k tomu unikátní budovu Ústřední knihovny, která se stále více těší oblibě a zájmu zahraničních turistů. Jedná se o stavbu z roku 1928 podle návrhu architekta Františka Roitha s interiérovými prvky ve stylu art-deco a je v ní rovněž umístěna instalace Idiom autora Mateje Kréna.
Podle radního pro kulturu a cestovní ruch Tomáše Slabihoudka je projekt ukázkou širší role veřejných institucí: „Kultura není jen estetickým zážitkem, ale i prostorem pro společenskou odpovědnost. Kulturní prostory mohou posilovat všímavost ve městě i poskytovat možnosti využít turistického zájmu o Prahu pro dobrý účel.“
„Někdy se stačí na chvíli zastavit a všimnout si druhých. Pokud se z takového okamžiku stane malé gesto podpory pro někoho, kdo právě prochází těžkým obdobím, má to velký význam. Sociální nadační fond dokáže tuto solidaritu proměnit v konkrétní pomoc tam, kde je nejvíce potřeba,“ sděluje náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální věci a zdravotnictví Alexandra Udženija.
„Podporujeme Pražany v tíživých situacích a nové dárce hledáme hlavně mezi těmi, kterým záleží na životě ve městě. Smysl ale dává oslovit i zahraniční návštěvníky. I oni mohou v Praze zanechat stopu, která pomůže jejím obyvatelům,“ připojuje se Barbora Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.
Darovací totem od České spořitelny přináší moderní a jednoduchý způsob podpory veřejně prospěšných aktivit. Samoobslužný bezkontaktní terminál umožňuje dárcům zvolit si na dotykovém displeji přednastavenou částku a darovat přiložením platební karty, mobilního telefonu nebo chytrých hodinek, podobně jako při běžné bezhotovostní platbě. Technologie výrazně zjednodušuje proces darování a otevírá jej i lidem, kteří u sebe nenosí hotovost.
„Rozhodli jsme se podpořit projekt Sociálního nadačního fondu, který oslovuje zahraniční návštěvnice a návštěvníky s výzvou k dárcovství přímo v prostoru knihovny. Věříme, že tento exkluzivní projekt přinese zajímavá data, která budeme moci dále využít při přemýšlení, jak s výzvami k zapojení veřejnosti v prostoru do budoucna pracovat, “ dodává tisková mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.