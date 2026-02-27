Jiří Paroubek: Bydlení v Česku je luxusem

Proto stojí za to, aby byl podporován. Nicméně současné trendy na trhu s byty, a my žijeme v kapitalismu, nejsou právě příznivé. V loňském roce vzrostla cena nemovitostí v bytové oblasti meziročně o 12 procent. Přitom jsou velké meziregionální rozdíly. Samozřejmě, že v Praze a v Brně dochází k větším nárůstům ceny bytů.
Je zajímavé, že nikoho z novinářů nenapadlo podívat se mj. na to, kolik z hypoték, které byly poskytnuty loni, jež by mohly být ukazatelem zájmu o výstavbu nových bytů, si pořizují lidé, kteří už vlastní bydlení mají. Jinak řečeno, kolik bytů díky hypotečnímu financování sice vznikne, ale budou to byty ryze investiční. A tedy nájemní, s vysokými nájmy odvozenými od vysokých anuitních splátek, které si budou moci dovolit jenom lidé buď s vysokými příjmy, anebo například cizinci či Češi, kteří se uskrovní tak, že budou bydlet v jednom bytě s více "cizími" lidmi. A tito lidé se složí na zvyšující se nájmy.
Jednoznačně zatím chybí výstavba segmentu nájemního bydlení. Tyto byty se prakticky nestaví. Podle statistik jich bylo loni postaveno jen několik set a to je jen kapka v moři potřeb. Představa, že dostupné bydlení pro lidi ze střední třídy a pro nízkopříjmové skupiny občanů vyřeší hypoteční financování nebo jeho zlevněná či dotovaná forma, je mylná.
Mnohokrát za posledních pět let jsem doporučoval, aby vláda, která přijde po volbách, a nyní to očekávám od Babišovy vlády, převzala jeden z návrhů, jenž zůstal ve sněmovním archivu. Ten se týká právě rozvoje nájemního bydlení. Mám na mysli návrh zákona o financování komunální bytové výstavby z dílny sociální demokracie z konce předminulého volebního období. Byl jsem ideovým otcem návrhu a jeho zpracovatelem byl expert ČSSD na bytovou politiku Dr. Přikryl. A překladatelem ve sněmovně byl poslanec Birke. Bohužel, tento návrh zákona, který je zpracován podle britského a částečně také rakouského funkčního vzoru, již neprošel v samém závěru funkčního období třetím čtením ve sněmovně.
Návrh je postaven na principu, že neziskové společnosti vytvořené obcemi by si půjčovaly úvěry od bank na výstavbu nových bytových domů s nájemními byty. Neziskové společnosti by od obcí získaly pozemky zdarma, což by významným způsobem snížilo cenu bytů. A tedy následně i nájemného. Úvěry poskytované bankami by byly na 20 až 25 let. Nejlépe pak se zárukou státu.
Ale stát by finančně do těchto projektů nevstupoval. Obce by tak získaly každoročně tisíce nových nájemních bytů. Na několik desítek tisíc bytů mají již obce připravené projekty, a tak schválení tohoto zákona by otevřelo prostor k okamžitému zahájení bytové výstavby tohoto segmentu bydlení. Během roku či dvou od schválení zákona by se mohlo začít stavět. A mohly by poté dostat byty prostřednictvím obcí noví nájemníci, na nichž má obec zájem. Mladé rodiny s dětmi, lékaři, zubaři, zdravotní sestry, policisté a podobně.
Je potřeba vytvořit systém, který by zde působil podle možnosti po desetiletí. Tak jako ve zmíněné Velké Británii či Rakousku. Tzn. kontinuálně stavět nájemní byty. To je jedině možné řešení pro středněpříjmové a nízkopříjmové vrstvy občanů, jejichž příjmy nedosahují té výše, aby tito lidé získali hypoteční financování.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
