Petr Dufek: Maloobchod v režii eshopů

Listopadové tržby se meziročně zvýšily meziměsíčně o 0,8 %, meziročně pak 4,6 %, a to především zásluhou zvýšeného zájmu o nakupování na internetu.
Nová data jasně ukazují, že před koncem roku se ve velké míře spotřebitelé přesunuli k internetovým obchodům. Meziroční nárůst jejich tržeb o téměř 16 % znamená další posílení jejich pozice na českém trhu na úkor tradičních „kamenných“ prodejen. Není divu, když nejenom že stále rozšiřují svůj záběr, ale také se rychle zlepšuje a zjednodušuje distribuce jejich zboží prostřednictvím téměř všudypřítomných boxů. Spotřebitel před Vánocemi stále častěji volil pohodlí a komfort srovnávání nabídek před impulsivními nákupy na místě.
Z pohledu sortimentu největší nárůst tržeb zaznamenaly obchody s kosmetikou, léky a zdravotnickým zbožím. Další silný nárůst mají za sebou i pumpy díky levnějším PHM. Opět se potvrdilo, jak cenově citlivý jsou zákazníci na vývoj cen paliv. A tentokrát v pozitivním slova smyslu. Mnohem slabší nárůst mají za sebou obchody s oblečením a obuví, propad pak – podobně jako v předchozích měsících – obchodníci s počítači a další elektronikou.
Listopadové maloobchodní tržby jsou docela jasným signálem, že i v závěru loňského roku českou ekonomiku opět táhla primárně spotřeba domácností. Listopadové číslo bylo velmi silné, nicméně za celý rok 2025 tržby v obchodech reálně nejspíš nevzrostly ani o celá 4 %. Takže o nějakém přehnaném nákupním boomu či horečce se ještě nedá mluvit.
Letošní rok bude z tohoto pohledu obdobný. Spotřebitelům bude nahrávat podstatně menší inflace, která by mohla ještě více nabudit jejich optimismus a třeba je přimět i více nakupovat zboží dlouhodobější povahy, jako je nábytek nebo automobily. Růst tržeb bude nejspíš podobný tomu loňskému.
