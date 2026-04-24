Petr Dufek: Spotřebitelé se začínají obávat důsledků války v Perském zálivu

V tom prvním je spotřebitel, který vnímá situaci v Zálivu s obavami z růstu cen a částečně také nezaměstnanosti, v tom druhém jsou firmy očekávající další růst poptávky, a tedy pokračování konjunktury.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Zvlášť v průmyslu je vidět, že tamní firmy počítají s vyšší poptávkou i v dalších měsících. Přesto skoro polovina firem vnímá, že je brzdí poptávka, nedostatek zaměstnanců trápí snad jen 12 % z nich.
Ve stavebnictví, které dostalo nepřímý zásah v podobě dražších PHM a stavebních materiálů, se situace zatím jen stabilizuje. Podnikatelé sice kosmeticky korigují výhledy, nicméně na celkové náladě se nic nemění. Hlavní překážkou pro další růst zůstává nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků.
Ve službách počítají se silnější poptávkou, nicméně i s propouštěním. Přesto skoro polovina firem ve službách nevnímá žádné bariéry pro svůj další růst a rozvoj.
Dubnový průzkum ukazuje, že firmy vstupují do druhého čtvrtletí v dobré kondici a s optimismem na tváři. Možná stále převažuje očekávání, že válka v Zálivu se brzy stane minulostí a vše se vrátí do dřívějších kolejí.
V případě spotřebitelů tomu tak není. Jejich ochota otevírat peněženky může časem klesnout s tím, jak začnou opět preferovat úspory před dodatečnými výdaji.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku