Petr Dufek: Spotřebitelé se začínají obávat důsledků války v Perském zálivu

24.04.2026 15:49 | Komentář
autor: PV

Březnový průzkum nálad odkrývá dva paralelní světy odehrávající se v české ekonomice.

V tom prvním je spotřebitel, který vnímá situaci v Zálivu s obavami z růstu cen a částečně také nezaměstnanosti, v tom druhém jsou firmy očekávající další růst poptávky, a tedy pokračování konjunktury.

Zvlášť v průmyslu je vidět, že tamní firmy počítají s vyšší poptávkou i v dalších měsících. Přesto skoro polovina firem vnímá, že je brzdí poptávka, nedostatek zaměstnanců trápí snad jen 12 % z nich.

Ve stavebnictví, které dostalo nepřímý zásah v podobě dražších PHM a stavebních materiálů, se situace zatím jen stabilizuje. Podnikatelé sice kosmeticky korigují výhledy, nicméně na celkové náladě se nic nemění. Hlavní překážkou pro další růst zůstává nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků.

Ve službách počítají se silnější poptávkou, nicméně i s propouštěním. Přesto skoro polovina firem ve službách nevnímá žádné bariéry pro svůj další růst a rozvoj.

Dubnový průzkum ukazuje, že firmy vstupují do druhého čtvrtletí v dobré kondici a s optimismem na tváři. Možná stále převažuje očekávání, že válka v Zálivu se brzy stane minulostí a vše se vrátí do dřívějších kolejí.

V případě spotřebitelů tomu tak není. Jejich ochota otevírat peněženky může časem klesnout s tím, jak začnou opět preferovat úspory před dodatečnými výdaji.

Psali jsme:

Petr Dufek: Výsledky průmyslu jsou lepší, než se může zdát
Petr Dufek: Byty na českém trhu loni podražily o více než desetinu
Petr Dufek: Český pracovník – 11. nejlevnější v EU
Petr Dufek: Průměrná reálná mzda se přiblížila úrovni roku 2019

Článek obsahuje štítky

Dufek , ekonomika , průzkum

