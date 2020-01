Petr Hampl: Betlémská hvězda a hlupáci

Postupně tak dojdeme k situaci, kdy degenerované elity nebudou schopny zabránit radikální změně. Ztráta schopností bude tak hluboká, že nepomůže ani finanční a mediální superpřevaha.

Až poté bude možné zastavit momentálně probíhající výměnu obyvatelstva a islamizaci evropských zemí.

Jedním z příznaků tohoto úpadku je ztráta maskulinity, kde rozdíly mezi společenskými třídami rostou až neuvěřitelně rychle. Dnešní dělnický učeň se příliš neliší od svého otce, zatímco mezi studenty víceletých gymnázií přibývá holkokluků (výstižný výraz Lucie Groene Odkolek) a vzorů chování typických historicky pro kastráty (skvělý postřeh Martina Konvičky).

Jenže ony se nemění jen povahové rysy. Dramaticky také klesá vzdělanostní úroveň. Nadále existují lidé, kteří mají na vizitkách funkce jako vysokoškolský učitel, analytik či redaktor, jenže vědomosti těch lidí jsou tak nedostatečné, že by jen obtížně mohli soupeřit s dřívějšími maturanty. Oproti tomu ale platí, že pokud se řemeslník nebo technik zajímá o společenské záležitosti, neví toho méně než jeho rodiče či prarodiče.

Logicky to vede k tomu, čeho si v posledním roce často všímám na besedách. Běžní posluchači z řad pracujících toho vědí víc než profesionální politologové. Jeden takový profesionální politolog se nedávno pohádal, protože nevěděl, že mezinárodní smlouvy mají přednost před českými zákony. Před pár týdny jsem se zase setkal s docentkou genderu, která nevěděla, co je Istanbulská úmluva (ZDE). Pozoruhodné je, že nedostatek vědomostí těm lidem nedělá problémy a nekomplikuje vykonávání intelektuálně náročných povolání. Nebrání jim ani cítit se výkvětem tvorstva a nositeli světa pravého poznání.

A přesně to se projevilo o letošních Vánocích. Stalo se to redaktorům České televize. Právě těm, kteří dokáží celé hodiny mluvit o své intelektuální nadřazenosti a kteří navrhují, že inteligence těch druhých by měla být prověřována, než budou připuštěni k volbám. A zatím…

Když někdo chodí celé roky kolem jesliček s Ježíškem, Marií a Josefem, dalo by se předpokládat, že běžná zvědavost ho dovede aspoň k tomu, aby si přečetl knížku typu Biblické příběhy pro děti. Jenže pro dnešní vzdělanostní elitu je příliš náročné i to. Stalo se tedy, že redaktorům někdo podstrčil kreslený vtip založený na následujících předpokladech:

Když se to odehrává v polních podmínkách, tak to Marie s Josefem musí být uprchlíci.

Když Josef není Ježíšův otec, tak Marie musí být svobodná matka.

Když tam jsou nějaké tmavší figurky, tak tam musí být Arabové a Černoši.

Dřívější gymnazista by takový vtip za pár vteřin zahodil. Dnešní intelektuál zvyklý mechanicky opakovat poučky nic nepozná, a vtip zveřejní na svém facebookovém profilu.

Protože stále ještě žijeme v zemi s rozumnou úrovní všeobecného vzdělání, byla reakce velmi rychlá. Jednu jsem napsal já, další Lukáš Lhoťan, další Karolina Stonjeková, další Norbert Hlaváček z Trikolory, a mnoho dalších jsem určitě nevyjmenoval. I většina čtenářů Protiproudu asi ví, o co jde.

Josef a Maria byli v době Ježíšova narození manželé. Bible používá slovo „manželka“.

Nebyli na útěku, nýbrž při řádném plnění administrativní povinnosti.

Mudrci přišli z východu (tedy na východ od Izraele). Můžeme spekulovat, zda se jednalo o Peršany nebo Indy, rozhodně to však nemohli být Černoši ani Arabové.

Neřeším teď otázku, nakolik je Bible historicky věrohodná, jak byl Ježíš opravdu počat z Ducha Svatého a podobné otázky. Tady by se dalo diskutovat celé hodiny. Otázka, jestli model jesliček odpovídá biblickému textu, ta však žádné diskuze nepřipouští. Mohli bychom tedy čekat, že celá záležitost bude rychle uzavřena.

Ale kdepak. Ze stovek „vzdělanců“, kteří se museli předvést, stojí za pozornost např. toto.

Co k tomu říká Bible: „Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova…“ Marie a Josef tedy vyřizovali nějaké administrativní záležitosti.

Celý text Bible je dostupný na Internetu. Pan Kunc si mohl za řádově dvě minuty ověřit, že Marie a Josef v Betlémě opravdu vyřizovali administrativní záležitosti. Pokud je pomalý a zvídavý, mohlo mu to zjištění zabrat 5 – 10 minut. Přesto to na něj bylo příliš náročné.

Nejde přitom o běžného uživatele sociálních sítí. Petr Kunc je šéfem brněnské TOP09, nechává se fotit v motýlku, okázale vystupuje jako příslušník elity a má hezké promluvy o tom, jak je důležité, aby vládli vzdělaní lidé. Jeho příspěvek získal desítky lajků. V okruhu jeho virtuálních přátel se nenašel ani jeden (!), který by si ověřil skutečnost.

Nebo přední český profesionální bojovník proti hoaxům Jaroslav Cerman. Ten záležitosti věnoval delší text, ve kterém přinesl, kromě jiného, tvrzení, že mudrcové z východu mohli být Arabové, protože „na východ od Izraele je ještě celá řada arabských zemí.“ Jak hluboké znalosti dějepisu musí člověk mít, aby věděl, že Arabové přišli na území dnešní Sýrie, Jordánska a Iráku více než 600 let po Kristově narození?

Spor o jesličky tak ukazuje něco velice podstatného. Nikdo z myslitelů pražské kavárny se nejspíš neztrapnil schválně. Dohledat základní fakta o vlastní kultuře je pro ně neřešitelný problém.

Pamatujete, jak se při zavádění různých školských reforem tvrdilo, že děti nepotřebují vědomosti, když mají všechno na internetu? Že se jim nemají plnit hlavy fakty a místo toho se mají rozvíjet kompetence? Tady ty kompetence vidíte v praxi. Profesionální intelektuál není schopen vybrouzdat vánoční příběh.

Zkuste si představit, že by ti lidé měli něco dohledat k údajné klimatické změně. To znamená sehnat text obou stran, prostudovat články se složitou strukturou a plné cizích slov, a nakonec porovnat jejich argumentaci. Je zjevné, že to dramaticky přesahuje jejich intelektuální kapacitu. I kdyby se poctivě snažili pochopit, jak to s klimatickou změnou je, nemají odpovídající schopnosti. Ti lidé opakují přiblblé slogany proto, že jejich mozky prostě na nic jiného nestačí.

Není to samozřejmě jediný důvod, ale hraje to významnou roli.

Logicky se nabízí hypotéza, že nižší sociální vrstvy zaměřené na manuální práci, jsou vůči této zkáze odolnější. Zedníkovi nemůžete říct: jak se kladou cihly si najdeš na internetu. Teď rozvíjej kompetence.

Přitom se mnozí dnešní intelektuálové, manažeři a aktivisté narodili s výkonnými mozky. Jenže jak řekl kdosi moudrý: „Není rozhodující, jak výkonný je váš mozek. Rozhodující je, jak ho používáte.“ A zde jsme svědky děsivé degenerace. A to se můžeme spolehnout, že ti mladší, kteří jsou vychováváni lidmi typu Fridrichové a Cempera, že na tom budou ještě mnohem hůř.

Chápete už, proč je Gréta tak snadno přijímána?

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Válka, která nevypukla Petr Hampl: Zuzana Schreiberová mi skočila holým zadkem do obličeje. Jde ovšem o muslimy Petr Hampl: Moje trampoty se soudružkou ředitelkou. Cenzura jen kvete Petr Hampl: Poznáme, až přijde nová totalita?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.