Petr Hampl: Hledání alternativní cesty

Amerika má proti nám tu výhodu, že má mnohem lepší miliardáře. I u nás je Pavel Tykač a pár dalších, kteří podporují národní odpor proti globalistické oligarchii, nicméně spojuje je jedno společné omezení. Mentálně zůstali na začátku 90. let, kdy se naučili pár jednoduchých frází o neomarxistech a mravním úpadku, a později to zabetonovali sebevědomím daným jejich majetkem. Absolutně nechápou, co se ve společnosti děje, a nejspíš ani netuší, že je něco k chápání. Jako světlou výjimku zmiňuji betonového krále Tomáš Březina, který hodně čte a opravdu přemýšlí o složitých věcech. I když myslím, že i on si tenhle luxus dopřává až poté, co své fabriky prodal.
V Americe, kde je těch superbohatých víc, jsou mezi nimi i lidé, kteří dokázali pochopit fungování moci, zajímají se o civilizační trendy a pochopitelně i o to, jak je měnit. Třeba Peter Thiel, jeden z nenápadných architektů Trumpova vítězství (mimo jiné spoluvlastník Palantir Technologies, což je dodavatel umělé inteligence pro vedení válek).
V nedávném rozhovoru pro Neue Zürcher Zeitung (ZDE) konstatuje, že Trumpův druhý úspěch byl dán primárně tím, že předchozí elita zkrachovala. Tak dlouho vršila neschopnost, až nebyla schopna pokračovat. Do této předchozí elity, která téměř zničila západní svět, řadí Thiel nejen Bushe mladšího, ale i Ronald Reagan.
Ještě mnohem zajímavější je ale tohle: „Hledáme alternativní cesty pro Západ. Hledáme alternativní způsoby, jak řídit společnost, nové modely růstu a budoucnosti. Jsou tu věci, které jsou děsivé, ale jiné vzbuzují naději a další jsou otevřené. Podle mého názoru jsme v posledních padesáti letech zažili stagnaci, včetně technologické stagnace. Nyní alespoň vidím potenciál pro skutečnou změnu, jednoduše proto, že věci nemohou pokračovat tak, jak jsou.“
A co bude obnášet taková skutečná změna? Jak Thiele říká, to teprve hledáme. To, co vidíme, je tápání, víceméně cestou pokusu a omylu. Tak tomu bývá po každé zásadní systémové změně. Je to vlastně jasné, ale hůře se to pozoruje. Konspiračně nastavené mozky vnímají svět tak, že když nejsou výsledky hned, musí za tím být tajný plán. Nemůžu to nikomu zazlívat, ale připomínám, že těmto kritikům Trumpa (a že se jich vyrojilo nespočetně) nevyšla za poslední roky ani jediná prognóza.
Západ je ve fázi hledání. Nových hodnot, nového životního stylu, nového ekonomického modelu, nové politiky. Probíhá to na všech úrovních. Mnohé ze starého je použitelné a mnohé je inspirující. Jenže nevíme úplně přesně co, a jak s tím nově zacházet.
A ještě k těm konspiračním mozkům. Experimenty ukazují, že když do umělé inteligence přidáte sklon vymýšlet naprosto absurdní konspirační příběhy, uživatelům začne připadat důvěryhodnější. To opravdu nesouvisí s politickými názory. To je prostě vlastnost lidského mozku.
(zdroj: petrhampl.com)
