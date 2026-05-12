Milan Knížák: Pavel je první

Naší zemi reprezentují dva staří bolševici Pavel a Babiš. Pavel se stal prezidentem vlastně díky Babišovi. Znám mnoho lidí, kteří volili Pavla, kterého neznali jen proto, že volili proti Babišovi. Babišovo ANO posléze vyhrálo volby, Babiš se stal premiérem. Nepřál jsem si to, ale respektuji to. Panu Pavlovi se zalíbilo prezidentování a má pocit, že je vládcem českého království ... Ohýbá ústavu jak je mu libo, podporuje opozici, chová se jako vrtošivé dítě a přitom se ohání morálkou. Podniká záhadné výlety při nichž se vnucuje myšlenka, že si jezdí někam pro rady... Je to bývalý voják zvyklý poslouchat a posléze podle rozkazů konat.
Opozice v čele s kydalem Kupkou z ODS je v křeči ze ztráty moci a nestydí se lhát a intrikovat, poněvadž cítí náklonost prezidenta.
Neustálé osočování Motoristů sobě, především Turka a Macinky je trapné. Nikdy jsem Turka neviděl, nečtu jeho stránky, ale kdykoliv jsem ho zahlédl v nějaké politické debatě, hovořil slušně, věcně a rozhodně lépe než většina dosavadních politiků. Petr Macinka se nebojí pojmenovat věci pravými jmény a to se opozičníkům, kteří jsou zpřaženi s médii, nelíbí. Stále omílají stejnou píseň, stejně falešně... Možná, že se opoziční politici Turka a Macinky bojí. Turek by byl dobrý prezident, Macinka premiér ...??
Jednání prezidenta Pavla je na pomezí vlastizrady. Několikrát v novodobé historii jsme s mnoha politiky nesouhlasili, ale nikdy nikoho nepodezřívali z vlastizrady. Pavel je první...
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
