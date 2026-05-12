Milan Knížák: Pavel je první

12.05.2026 9:53 | Glosa
autor: PV

Glosa Milana Knížáka.

Milan Knížák: Pavel je první
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

Naší zemi reprezentují dva staří bolševici Pavel a Babiš. Pavel se stal prezidentem vlastně díky Babišovi. Znám mnoho lidí, kteří volili Pavla, kterého neznali jen proto, že volili proti Babišovi. Babišovo ANO posléze vyhrálo volby, Babiš se stal premiérem. Nepřál jsem si to, ale respektuji to. Panu Pavlovi se zalíbilo prezidentování a má pocit, že je vládcem českého království ... Ohýbá ústavu jak je mu libo, podporuje opozici, chová se jako vrtošivé dítě a přitom se ohání morálkou. Podniká záhadné výlety při nichž se vnucuje myšlenka, že si jezdí někam pro rady... Je to bývalý voják zvyklý poslouchat a posléze podle rozkazů konat.

Opozice v čele s kydalem Kupkou z ODS je v křeči ze ztráty moci a nestydí se lhát a intrikovat, poněvadž cítí náklonost prezidenta.

Neustálé osočování Motoristů sobě, především Turka a Macinky je trapné. Nikdy jsem Turka neviděl, nečtu jeho stránky, ale kdykoliv jsem ho zahlédl v nějaké politické debatě, hovořil slušně, věcně a rozhodně lépe než většina dosavadních politiků. Petr Macinka se nebojí pojmenovat věci pravými jmény a to se opozičníkům, kteří jsou zpřaženi s médii, nelíbí. Stále omílají stejnou píseň, stejně falešně... Možná, že se opoziční politici Turka a Macinky bojí. Turek by byl dobrý prezident, Macinka premiér ...??

Jednání prezidenta Pavla je na pomezí vlastizrady. Několikrát v novodobé historii jsme s mnoha politiky nesouhlasili, ale nikdy nikoho nepodezřívali z vlastizrady. Pavel je první...

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

Psali jsme:

Knížák varuje před Pavlem: Chystá prezidentský puč
Milan Knížák: Bát se vlastního prezidenta
Ivo Strejček: Cesta do nadvěku Milana Knížáka
Knížák udeřil na Pavla: Usurpuje si právo na pravdu. Stydím se za něj

Zdroje:

https://www.milanknizak.com

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Knížák , Pavel

Co myslíte tou větší spravedlností Evropy?

V čem s vámi souhlasím, že EU dost nerespektuje členské státy, ale říkám si, jak je to možné? Jak to, že má podle všeho hlavní slovo evropská komise? Jak je možné, že nám EU do všeho tak kecá? Myslím, že projekt je to dobrý, ale nějak se zvrtl v byrokracii a až moc zasahuje do všeho. Přitom ale ztrá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Milan Knížák: Pavel je první

9:53 Milan Knížák: Pavel je první

Glosa Milana Knížáka.