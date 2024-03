Petr Hampl: O blízkovýchodním mírovém návrhu

reklama

Podpora Hamásu spojuje nesmírně širokou a zdánlivě nesourodou koalici – od LGBT aktivistů a anticivilizační levice přes rasistické bojůvky, velké neziskovky, velká média, ale i třeba komunistické strany a konspirační alternativa. Samozřejmě jsou v ní zapojeni také ti Židé, kteří jsou součástí finanční či kulturní elity. Česká vláda naivně podpořila Izrael, nicméně rychle pochopila omyl a z celé záležitosti vycouvala.

Návrhy takových „mírotvorců“ vypadají pokaždé stejně. Izrael se přestane bránit a brzy nebudu žádní Židé, kteří by mohli dělat problémy. Jak prosté.

Tento týden se poprvé objevil návrh, který je kritický k Izraeli, ale není v něm obsažen krvelačný antisemitismus. Přišel s ním Seymour Hersh, které zde cituje často, a hlavní body lze shrnout následovně:

Izrael zastaví vojenské operace

Hamás vydá rukojmí

Vedení Hamásu se vzdá

Izrael je vydá k procesu před mezinárodní soud

Zbývající bojovníci Hamásu budou odzbrojeni

Izrael nebude omezovat mezinárodní pomoc

Skončilo by tím utrpení civilistů a zároveň by to neznamenalo židovskou sebevraždu. Podle Hershova odhadu by ovšem izraelské vedení na něco takového nepřistoupilo. Chce zabít všechny bojovníky Hamásu do posledního. A má k tomu velmi pádné strategické důvody (které nedávno vysvětlil Big Serge). Nicméně umožnilo by to ukončit zabíjení. Kdyby mezinárodní tlak na Izrael nepožadoval sebevraždu, nýbrž nějaké takové řešení, možná by uspěl.

