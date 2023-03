Petr Hampl: O strachu

reklama

Většina obyvatel České republiky se bojí otevřeně vyjádřit svoje názory. Z kontextu je zjevné, že politické názory. A to ne proto, že by byli za blbce, ale proto, aby je nevyhodili z práce a nestalo se jim něco podobného. Zjistila to agentura SANEP.

Je to stejné jako za husákovských časů? Je to jiné. Především v tom, že dnes to mnoha lidem připadá v pořádku. Velké části mladých lidí to dokonce připadá úžasné. Předlistopadový režim cenzuroval, ale jeho ideálem byla společnost šťastných lidí. Nikoliv společnost vystrašených lidí, co se neodváží ani ceknout. Je to jiné i v tom, že tehdy mohl člověk s příliš otevřeným vyjadřováním propadnout až do kotelny. Dnešní režim žádné kotelny nenabízí, propadá se až do exekucí a bezdomovectví.

Mimochodem, všimněte si, jakou vizi předložil nový prezident. Není to vize společnosti, kde každá společenská vrstva může hájit svoje zájmy a kde mezi nimi probíhá otevřená debata. Předložil vizi společnosti, kde se nemluví „o tom, co nás rozděluje“. Co jsou ta rozdělující témata, o tom rozhoduje vláda.

