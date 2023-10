Petr Hampl: O válce proti Izraeli

reklama

Proč je v Izraeli zase válka? V první řadě proto, že islámské svaté spisy jsou plné výzev k zabíjení Židů. Každý pravověrný muslim by měl vyhledávat Židy a zabíjet či prodávat do otroctví. Tak je to zapsáno naprosto jednoznačně a na mnoha místech islámských svatých spisů. Tak tomu rozumí všechny muslimské autority. A to připomínám, že islám nemá výraz, odpovídající našemu “člověk”. Zná jenom muslimy, a potom nižší bytosti, jejichž životy nemají žádnou hodnotu.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8825 lidí

V rámci západní civilizace máme tendenci pěstovat mýty o ušlechtilém divochovi a dobromyslném muslimovi, a dokonce o tolerantní muslimské vládě. Jsou to krásné mýty, ale jsou to jenom mýty.

Muslimský svět se vrací ke svým kořenům a židovská krev teče všude, kde jsou muslimové a Židé na stejném území. Ve Velké Británii, ve Francii, v Německu, Švédsku… a samozřejmě v Izraeli.

Tím neříkám, že souhlasím se vším, co Židé nebo Izraelci dělají. Třeba podpora Ázerbájdžánu při útoku na Arménii je odporná a zavrženíhodná. Někdo říká, že Izrael neměl stavět sídliště na sporných územích. Ale o všech těch případech platí, že i kdyby se Izrael zachoval úplně jinak, válku by to neodvrátilo.

(zdroj: petrhampl.com)

