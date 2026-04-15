Petr Hampl: Proč nadále studovat orbánovský model

Pro současné stádium vývoje evropské části západní civilizace je určující, že:
- Obyvatelé evropských zemí jsou stále chudší (pokud nepočítáme horní tři procenta). Chudnutí probíhá nerovnoměrně: po propadech občas přichází drobné zlepšení, ale celkový trend je jednoznačně směrem dolů.
- Obyvatelé evropských zemí jsou stále hloupější a nevzdělanější. Nejvýrazněji je to vidět na úpadku školství, ale projevuje se to ve všech oblastech života, včetně děsivé exploze pověrčivosti.
- Obyvatelé evropských zemí se těší stále menší míře svobody. I eroze svobody je nerovnoměrná, ale postupuje setrvale. Všude platí, že mnohé z toho, co bylo před pár lety povolené, dnes povolené není.
Existuje nějaké dno? Pokud ano, tak o něm nevíme. A kdy se úpadek zastaví? Zastaví se tehdy, až se najde nějaká skupina lidí schopná pochopit příčiny úpadku, vymyslet řešení a koncentrovat tolik moci, aby je dokázala prosadit.
Problémem číslo jedna nejsou nesvobodné poměry. Problémem číslo jedna je to, že žádná významnější skupina — ani vládní, ani opoziční — nemá představu, jak svou zemi otočit od civilizačního úpadku ke vzepětí. V žádné evropské zemi, včetně České republiky. Ani případný politický úspěch nepomůže, když nevíte co prosazovat.
Jediným úspěšným příkladem byl maďarský Fidesz. V posledních patnácti letech se v Maďarsku stavěly fabriky, otevíraly školy a muzea, školství drželo solidní úroveň, klesla státní zadluženost a zároveň se v Maďarsku žilo nejsvobodněji z celé Evropy. Včera tato éra skončila. O dalších úmyslech Petera Magyara nemá zřejmě ponětí ani on sám (kromě anti-orbánovského postoje nemá v podstatě na nic názor), nicméně v nové vládě mají hrát klíčovou roli manažeři nadnárodních korporací, takže se dá očekávat rychlá likvidace maďarského modelu. Evropa přišla o jediný úspěšný příklad. (K příčinám se vrátím zítra.)
Nicméně je dobré vidět, že to byl také jediný přínos Maďarska pro ostatní evropské země a národy — vedle zastavení migrační krize. Maďarská vláda nijak nepodporovala opozici v jiných státech, nezasahovala do dění jinde a ani se nesnažila o vývoz svých myšlenek. Jediným počinem bylo vydávání těžkopádně intelektuálního měsíčníku European Conservative. Praktické důsledky „dobytí“ Maďarska korporacemi na dění v Evropě budou mnohem menší, než říkají komentátoři.
Přišli jsme ale o jediný úspěšný příklad. Nezbývá než čekat na další. Nicméně orbánovský model bychom studovat měli, protože od osmdesátých let se v Evropě nic srovnatelného neobjevilo.
(zdroj: petrhampl.com)
