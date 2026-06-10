Pavel Foltán: Český europroblém aneb Jak se máte, Vondrovi?

V tomto týdnu jedno známé zahraniční médium „Politico“ zveřejnilo informaci, že prý v europarlamentu vyšetřují českého europoslance Sašu Vondru, protože je členem české „neziskovky“, která pracuje pro zbrojařské kruhy, které ji také platí. Ve středu ta informace proběhla i na Slovensku v sociálních sítích, přičemž i slovenský europoslanec Blaha se (poněkud s nadsázkou) vyjádřil k danému faktu i v tom smyslu, že v eurostrukturách je toho v tom směru tolik, že kdyby měli vyšetřovat všechny, tak by ty eurostruktury mohli hned rozpustit.
Jedno vyšetřování jednoho Vondry „z malé a bezvýznamné východní kolonie“ nejspíš nemůže zabránit negativním a nežádoucím trendům a vlivům toho druhu. Ať už by to vyšetřování dopadlo jakkoliv (kdo ví, možná je to jen zástěrka s obětním beránkem, a pak řečeno s klasikem „jede se dál močálem černým kolem bílých skal“), i tuhle metodu tady už dávno známe.
Český vox populi k této Vondrově aféře velice logicky a po právu připomíná několik věcných a víceméně faktických poznámek, velmi akutních, a to např.:
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
1. Co na to místní média, zejména ta média „veřejné služby“, proč mlčí a proč neplní svou zákonnou, profesní a morální povinnost? To platí nejen pro ČT, ale i pro ČTK v první řadě. Ale platí to i pro tzv. privátní média, stojící na zpravodajství a na publicistice.
2. Vzkaz lidu pro vládu ČR:
a) další neopomenutelný důvod pro přijetí zákona ve stylu amerického „FARA“, i ke zpřísnění režimu tzv. neziskovek v ČR „an sich“ a nastavení jasného systému de iure,
b) další důvod k úpravě zákona č. 231/2001 Sb., směrem k rozšíření pravomocí a k posílení kompetencí RRTV coby orgánu státního dozoru a regulace v médiích, čili nekamuflovat všechno jen kličkováním o financování ČT a hrátkami toho typu vůbec,
c) resort spravedlnosti by měl akutně prověřit, jak soustava státních zástupců (včetně NSZ v Brně) vyvíjí činnost ex offo v této Vondrově euroaféře, ale i k jiným subjektům v dotčené branži (neziskovky, zbrojařské lobby, zbrojní sektor, atd.),
d) zamini s Macinkou v čele by měli důkladně „od podlahy“ a do hloubky prověřit vše v daných souvislostech a přijmout praktická opatření, nota bene před tím blížícím se summitem NATO v Turecku, totiž i k tomu by tam vedení NATO mělo vyjádřit své oficiální stanovisko (jde tu přeci jen o aféru v nejvyšších strukturách EU a členských států NATO, apod.),
e) premiér by měl k té akutní problematice okamžitě obdržet důkladnou zprávu BIS.
3. Tzv. bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny by měl bez odkladu navrhnout vedení PSP vytvořit pracovní skupinu PSP pro komunikaci s europarlamentem v dotčené cauze, která se podstatně dotýká zájmů ČR a jejího lidu.
Tolik první ohlasy z vox populi.
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