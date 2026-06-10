Pavel Foltán: Český europroblém aneb Jak se máte, Vondrovi?

10.06.2026 10:46 | Komentář
autor: PV

S poněkud sarkastickým odkazem na titul jedné poněkud nekonečné rozhlas-novely ještě z éry Československého rozhlasu, tehdy denně „Jak se máte, Vondrovi?“, už velmi vážně na jedno aktuální (spíše akutní) téma oné „naší jejich“ europolitiky, ale zároveň (a mnohem víc) politiky domácí.

Pavel Foltán: Český europroblém aneb Jak se máte, Vondrovi?
Foto: archiv
Popisek: Pavel Foltán

V tomto týdnu jedno známé zahraniční médium „Politico“ zveřejnilo informaci, že prý v europarlamentu vyšetřují českého europoslance Sašu Vondru, protože je členem české „neziskovky“, která pracuje pro zbrojařské kruhy, které ji také platí. Ve středu ta informace proběhla i na Slovensku v sociálních sítích, přičemž i slovenský europoslanec Blaha se (poněkud s nadsázkou) vyjádřil k danému faktu i v tom smyslu, že v eurostrukturách je toho v tom směru tolik, že kdyby měli vyšetřovat všechny, tak by ty eurostruktury mohli hned rozpustit.

Jedno vyšetřování jednoho Vondry „z malé a bezvýznamné východní kolonie“ nejspíš nemůže zabránit negativním a nežádoucím trendům a vlivům toho druhu. Ať už by to vyšetřování dopadlo jakkoliv (kdo ví, možná je to jen zástěrka s obětním beránkem, a pak řečeno s klasikem „jede se dál močálem černým kolem bílých skal“), i tuhle metodu tady už dávno známe.

Český vox populi k této Vondrově aféře velice logicky a po právu připomíná několik věcných a víceméně faktických poznámek, velmi akutních, a to např.:

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

12%
16%
68%
4%
hlasovalo: 2614 lidí

1. Co na to místní média, zejména ta média „veřejné služby“, proč mlčí a proč neplní svou zákonnou, profesní a morální povinnost? To platí nejen pro ČT, ale i pro ČTK v první řadě. Ale platí to i pro tzv. privátní média, stojící na zpravodajství a na publicistice.

2. Vzkaz lidu pro vládu ČR:
       a) další neopomenutelný důvod pro přijetí zákona ve stylu amerického „FARA“, i ke zpřísnění režimu tzv. neziskovek v ČR „an sich“ a nastavení jasného systému de iure,
       b) další důvod k úpravě zákona č. 231/2001 Sb., směrem k rozšíření pravomocí a k posílení kompetencí RRTV coby orgánu státního dozoru a regulace v médiích, čili nekamuflovat všechno jen kličkováním o financování ČT a hrátkami toho typu vůbec,
       c) resort spravedlnosti by měl akutně prověřit, jak soustava státních zástupců (včetně NSZ v Brně) vyvíjí činnost ex offo v této Vondrově euroaféře, ale i k jiným subjektům v dotčené branži (neziskovky, zbrojařské lobby, zbrojní sektor, atd.),
       d) zamini s Macinkou v čele by měli důkladně „od podlahy“ a do hloubky prověřit vše v daných souvislostech a přijmout praktická opatření, nota bene před tím blížícím se summitem NATO v Turecku, totiž i k tomu by tam vedení NATO mělo vyjádřit své oficiální stanovisko (jde tu přeci jen o aféru v nejvyšších strukturách EU a členských států NATO, apod.),
       e) premiér by měl k té akutní problematice okamžitě obdržet důkladnou zprávu BIS.

3. Tzv. bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny by měl bez odkladu navrhnout vedení PSP vytvořit pracovní skupinu PSP pro komunikaci s europarlamentem v dotčené cauze, která se podstatně dotýká zájmů ČR a jejího lidu.

Tolik první ohlasy z vox populi.

Psali jsme:

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politika , zahraniční politika , Foltán

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Co se stalo?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Macinka-Ucet-pana-Lipavskeho-za-vylet-do-Osaky-792192. Já tomu vašemu komentáři nějak nerozumím. O co jde? Děkuji, Lucie

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