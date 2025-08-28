Petr Hampl: Proč patření na Západ nemůže fungovat

V poznámce ZDE jsem zmínil, že velká část kritiky různých tyranií není dána soucitem s trpícím obyvatelstvem, nýbrž frustrací z toho, že tu tyranii nevykonávají západní liberálové. S tím úzce souvisí logická chyba při srovnávání režimů, která se děje až neuvěřitelně často.
Srovnáváme třeba životní úroveň v České republice a Francii a dospějeme k tomu, že ve Francii je vyšší životní úroveň. Z toho se usuzujeme, že kdybychom měli bližší vztahy s Francií, rovněž bychom měli vyšší životní úroveň. Když se staneme úzkým francouzským spojencem, budeme vlastně trochu Francie. A to je ta chyba! Ve skutečnosti neexistuje možnost, že by se Česká republika stala Francií. A to především z toho důvodu, že Francie nikdy nepřipustí vznik druhé Francie. Ve vztahu k Francii máme jen dvě možnosti. Být nezávislou zemí a být francouzskou kolonií. Nic dalšího.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Je tedy chybné až absurdní argumentovat pro spojenectví srovnáním životních úrovní. Správné je srovnávat životní úroveň naší a francouzských kolonií. Chceme, aby u nás byly poměry v jako na Nové Kaledonii? Pak se přimkněme k Francii. Pokud ne, držme si odstup.
Stejnou chybu představuje srovnávání životní úrovně USA a Ruska. I kdyby v USA byla životní úroveň pronikavě vyšší (což není), nebyl by to argument pro vtažení Ruska do americké sféry vlivu. Logicky správné je srovnávání poměrů v Rusku a třeba Haiti. To nejlepší, v co by mohli Rusové doufat po přijetí amerického ekonomického systému a vlivu, je životní úroveň a bezpečnost jako na Haiti – jak zjistili v 90. letech. A naopak, pokud by se Amerika stala ruskou kolonií, nesměřovala by k tomu být okolím Moskvy, nýbrž Podněstřím.
Tenhle logický omyl (či úmyslný podvod) je důvod, proč koncepce „patření na Západ“ končí vždy katastrofálně.
(zdroj: petrhampl.com)
