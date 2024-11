Petr Jahn: Generální ředitel České televize Souček má ale koule! Chce zrušit Sport!

A rázem bude rozpočet na výrobu pořadů o miliardu vyšší! To bude skvělých dramatických děl, investigativní publicistiky a zajímavých dokumentů! No a financování ČT je na hodně dlouho vyřešeno!!! Konec diskusí o navýšení televizních poplatků. Ale nejásejme předčasně. Ono to bude nejspíš trochu jinak.

Už v uplynulých dnech se totiž Souček vyjádřil pro některá média ve smyslu „nedáte mi navýšené poplatky – propustím 300 zaměstnanců“! Prostě taková verze Dvořákova strašení 2.0 z roku 2022, kdy jsme si jako „koncesionáři“ zaplatili rozsáhlou PR kampaň, kterou exGŘ Dvořák pojal jako osobní kampaň za znovuzvolení. No nepovedlo se. Naštěstí.

A je vidět, že i podobné výhrůžky současného GŘ ČT se jasně míjejí účinkem, nejen u politiků, ale obecně i u občanů ČR, donucených platit poplatky veřejnoprávní televizi. Takže co s tím? Nasadíme ten vůbec nejtěžší kalibr ze všech možných. „Zrušíme sportovní kanál!“ Což je samozřejmě sám o sobě blábol. I sám Souček v závěru krátkého rozhovoru potvrzuje, že „sport by měl trochu dojezd“.

A já dodávám, že ještě za Dvořáka stihli šíbři z vedení redakce Sportu nasmlouvat i mistrovství světa v cvrkání kuliček. Tedy kdyby nějaké takové existovalo. A dle mého by bylo určitě veřejnoprávnější, než nejzkorumpovanější sport planety fotbal či podobně postižený, alespoň v našem prostředí, hokej. Nicméně při existenci a zachování tří programů může skutečně ČT4 reálně zmizet z nabídky ČT. Nabízí se zde totiž německý model ARD a ZDF, kdy se jeden z programů veřejnoprávní německé televize pravidelně „obětuje“ a v dobách sportovních eventů vysílá místo své obvyklé náplně sportovní přenosy. To ovšem vyžaduje tři věci.

Za prvé. Chirurgicky přesnou dramaturgii. Kdybych nevěděl, jak to ve Sportu funguje, řekl bych, že to je sebevražedný job. Ale „českotelevizní sporťáci“ nejsou žádná béčka, která by si lámala hlavu s tím, že platícím divákům utnou přímý přenos před jeho koncem, odkážou vás, na z hlediska Zákona o ČT, kontroverzní webový stream ČT Sport Plus a lineárně, tedy zákonně, pustí do vysílání svůj preferovaný sportovní formát.

Za druhé. Nákup sportovních práv nesmí probíhat živelně a jen s vidinou provizí (opět za naše peníze) jako doposud. To není pomluva, to je prostě fakt! Protože s podobnými pokusy agentur o uplácení jsem se setkal hned při svém prvním období mého působení, jako šéfa výroby sportu, kolem roku 2002. Sdělil jsem toto, při osobní rozhovoru v ČT, i Janu Součkovi v prosinci 2023. A vědí to samozřejmě všichni i v ostatních sekcích České televize. A díky společné lokaci obou redakcí to samozřejmě nejlépe vědí i v často moralizujícím Zpravodajství. A úplně absurdně vychází i realita „veřejnoprávního“ sportu, kdy se za mainstreamové sporty platí drahé peníze a menšinové sporty si musí peníze „na odvysílání“ sehnat samy! Veřejnoprávnost naruby online!

A za třetí. Celé sportovní vysílání až do konce platných smluv musí být pod pravidelnou kontrolou vedení ČT, na kterou po tři desetiletí nikdo z managementu ČT „neměl koule“. Proč asi? I proto jsme tam, kde jsme nyní. Na nezpochybnitelnou veřejnoprávní ikonu ČT24 (sic!) zbývá čtvrtina rozpočtu na výrobu pořadů. Ta samá čtvrtina pak zbude na všechny ostatní televizní pořady v celé ČT. A Sport si vesele lebedí na balíku se svou půlkou, tedy miliardou korun českých, námi placených. Frustrující!

Dodržováním těchto tří pravidel se může postupně oddělit toxický a drahý sportovní obsah od sportů skutečně veřejnoprávních. I na tom je, například u některých, zejména opozičních politiků shoda. A o politiky a jejich zájmy tu jde především. I proto GŘ Souček v rozhovoru vytáhl na první pohled směšný argument, že poslancům utne jejich přenosy na ČT24. Když pomineme fakt, že spojovat „šetřící tsunami“ s přenosy z Parlamentu je těžký nonsense (skoro vše je automatizováno a platí se linka na KH, vlastní vysílání a technik ve Strakovce), tak v konečném důsledku to je relevantní.

Je to takové to „bububu“, koukněte, co můžu, když vy neuděláte to, co po vás chci. Prostě je to vydírání politiků online. Politik, který zmizí voličům z očí a nepředvede se v nějakém absurdním dramatu mimořádné schůze, jako by nebyl, a těžko bude v budoucnosti obhajovat svůj poslanecký mandát. Navíc ti samí politici jsou velmi úzce zainteresováni i na vysílání sportovních pořadů. Co se hraje v každé vísce naší krásné země? Nu přeci fotbal!

A jsme zase na začátku. Kruh se nám spojil. Jen doufám, že politici i ve světle posledních světodějných událostí vezmou rozum do hrsti, nenechají se primitivně zastrašovat a ve finále rozhodnou správně. Tedy ve prospěch svých voličů. Již žádné neodůvodněné navyšování televizních poplatků! A i nadále pokračovat v narůstající veřejné diskusi o formě a budoucnosti veřejnoprávní televize. Ostatně, ve zmíněném rozhovoru nám generální ředitel České televize Jan Souček, jistě nevědomky, udal jasný směr ke smělému cíli - minimální veřejnoprávní službě ČT.

Takže děkujeme!