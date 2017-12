Petr Kolman: Čas zázraků

Předvánoční příběh

Jeden hodně a dobře uvolněný brněnský radní se vrátil ze služební cesty ze SMART city, inu dnes je skoro každé město SMART, a přivezl si tuze moc futuristické hodinky.

Blonďatá úřednice je obdivuje. Radní ji říká, to jsou kouzelné hodinky, zodpoví každou otázku.

- I ZOZku by složily?

- ...no jejda.

Úřednice se však nečekaně optá - tak at řeknou jaké mám dnes kalHOTky...

Radní: žádné.

Úřednice - špatně.

R: Aha, oni mi jdou zase o deset minut napřed.

Nová ekonomika

Včera mi jeden brněnský digitální (neměl ručičky) bezdomovec vyprávěl, že málem slušně zbohatl na bitcoinech. Nakoupil si jich prý za jedenáct, tedy v Brně za dvanáct milionů korun v době, kdy se kus údajně prodával za pár set dolarů.

***

Nedávno kurz Bitchcoinu (ANO, je to "kurevská" měna, ani dotace se v ní čerpat nedajú ) dofrčel na krásných (exministr školství by asi řekl LAHODNÝCH) dvacet tisíc za kus.

***

Vypravěč-bezdomovec zjistil, že by mu to vyneslo asi tuze moc milionů ba i desetimilionů korun a rozhodl se citovanou kryptoměnu prodat. Avšak nemůže prý najít přístupové kódy, má je prý napsané v Prostějově na tácku od piva, který si schoval u své bývalé, která prý umírá na rakovinu.

****

Kdo se zajímá o nové technologie , tak ví, že není si kam napsat o nové kódy , takže se musí vydat do toho Prostějova..... A teď již máte, milí čtenáři , dostatek indicií, abyste dovodili jak příběh skončil - ano, ten dobrý moderní muž mne požádal o 96 korun na cestu do Prostějova.

