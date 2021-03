Petr Šonka: Praktičtí lékaři prostě neměli co vracet, protože nic nedostali

reklama

V Kadani se odehrál ve dnech 6. a 7. března podivuhodný úkaz – mimořádná očkovací akce, při které se podařilo vyočkovat 3600 dávek vakcíny.

Ústecký kraj zde místo, aby dal očkovací látky praktikům, kteří by naočkovali skutečně staré a nemocné pacienty, je dal do nemocnice Kadaň. Zde se podstatná část očkovala lidem, kteří nyní vůbec vakcínu dostat neměli. Počet balení odpovídá počtu praktiků připravených očkovat v okrese Chomutov, kraj tedy mohl bez problémů dát tyto vakcíny jim, a bylo by naočkováno 3600 seniorů v ordinacích praktiků.

Seniorů nad 80 let se při této akci podařilo naočkovat v Kadani 76. Kolik bylo seniorů nad 70 let nám není známo (raději nikdo, ani centrální řídící tým, data nezveřejnil), zveřejnili pouze, že lidí mladších 55 let bylo naočkováno v Kadani 1400. Je tedy celkem zřejmé, že v naprosté většině se očkovaly osoby, které být vůbec očkovány neměly. K tomu máme řadu informací, ostatně sama nemocnice zveřejnila několik dní před celou „akcí“ inzerát, který vyzývá, aby se očkovat přijely i osoby mladší 70ti let. Prostě přijeďte kdo chcete a naočkujeme, vše mimo rezervační systém.

Podle krajského radního Radima Laibla se jednalo o zůstatek vrácený praktickými lékaři. Pro tisk uvedl: „Kadaň získala přebytek dávek vakcíny, které měly být rozdělené mezi 250 praktických lékařů v kraji, část se nám ale nečekaně vrátila.“ Proti této lži je potřeba se důrazně ohradit.

Pochopitelně nešlo o žádné vakcíny vrácené praktiky, těm nikdo žádné nedal (a kdyby dal, tak je samozřejmě naočkují), ostatně to potvrzuje i prvotní reakce pana hejtmana Ing. Jana Schillera z kraje na podnět ze strany praktických lékařů, kterou máme k dispozici. Cituji: „Moc mě to mrzí a věřte, že jak bude dávek víc, tak praktičtí lékaři dostanou tyto dávky také.“

Chápeme, že se snaží tento průšvih nějak vysvětlit, ale praktici prostě neměli co vracet, protože nic nedostali. Trvale Ústecký kraj žádáme, aby jako v jiných krajích dostávali praktici očkovací látky přímo do svých ordinací, postupně do každé ordinace jedno balení podle počtu svých zájemců z řad seniorů o očkování, ovšem kraj nebyl k tomuto ochoten. Takže praktici nic nedostali a nic nevrátili.

Pan hejtman se k celé akci vyjádřil do medií poměrně podivuhodně – uvedl, že jinak přerozdělit vakcíny nešlo – samozřejmě šlo, kdyby je dal praktikům, tak bylo očkováno 3600 seniorů. Dále uvedl, že už „vychytali mouchy“. Zda považuje to, že několik tisíc seniorů přišlo o možnost se nyní očkovat za „mouchy“, asi není třeba komentovat, jen doufáme, že je skutečně vychytali.

Souhlasit s ním lze v tom, že inzerát, že se mohou přihlásit i mladší lidé a lidé, kteří nejsou v registru, byl opravdu nešťastný. Ještě nešťastnější bylo to, že v době nedostatku vakcín a vysokého procenta neočkovaných 80+ lidí se pár tisíc vakcín, takto v Ústeckém kraji „využije“.

Je celkem jasné, že to, co se v Kadani stalo, může mít dopad na zdraví těch seniorů, kteří vakcíny nedostali, protože se s velkou slávou vyočkovaly v Kadani na neindikované pacienty.

Očkuj každého, kdo přijde, hlavně ať to máme rychle hotové. Jen poznámka – z fotek, které k tomu máme k dispozici a jsou dostupné i v mediích, se tam vytvořilo docela pěkné promořovací setkání, naštěstí povětšinou i dle fotek mladších lidí, takže dopady snad nebudou nijak fatální…

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

