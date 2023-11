Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 329. díl Státní převrat (návod pro pučisty – amatéry)

reklama

V roce 1975 nastoupil Jaroslav Štefec studium Raketového inženýrství na Vojenské akademii v Brně a o pět let později získal v tomto oboru inženýrský titul. Po dvouleté pauze se na Vojenskou akademii vrátil a získal titul CSc. (PhD). Jeho zaměřením tehdy byly raketové motory na tuhá paliva.

V mezičase mezi studiem působil jako velitel raketové transportní baterie 9K72 Elbrus v Kostelci nad Orlicí. Během navazujícího doktorského studia začal přednášet na své alma mater, kde setrval až do roku 1995. V té době změnil působiště a přesunul se na Vojenský institut managementu v Brně. I zde se věnoval přednáškové činnosti.

V roce 2001 absolvoval kurz věnovaný anglickému jazyku a literatuře na York & Rippon University a Anglii.

Rok 1998 zavál Jaroslava Štefce do Prahy. Stal se poradcem ministra obrany Vladimíra Vetchého a následně Národním ředitelem pro vyzbrojování České republiky taktéž na Ministerstvu obrany. Na MO se vrátil ještě později. Od roku 2010 působil opět jako poradce ministra obrany.

Mezi lety 2001 a 2003 se věnoval výzkumu v rámci Ústavu strategických studií, následně se stal ředitelem ve společnosti XEOS spol. s.r.o. 6 let byl spolumajitelem a výkonným ředitelem ve společnosti ICT agency, s.r.o. a v současné době působí na pozici generálního ředitele společnosti Masada Security Solutions, která je oficiálním konzultantem zástupců izraelského zbrojního průmyslu a výcvikových středisek v Izraeli.

Jaroslav Štefec se ale, nikoli vlastní zásluhou, stal ze špičkového odborného konzultanta establishmentu osobou víceméně nežádoucí. Jeho jméno stojí na nejvyšších příčkách blacklistů zakázaných hostů v ČT i ČRo. I když s tou vlastní zásluhou je to otázka. On totiž za ta léta v různých pozicích nezměnil své názory podle politického větru, který právě vanul. A to se už dnes nesmí. Jakmile neodříkáváte stále tytéž pravdy, které od vás žádá vrchnost, tak spánembohem.

Dnešní čtení jsem dostal právě od Jaroslava Štefce. Je to text napsaný již před časem, ale jako by do posledního písmene vypadl z obrázku dnešní reality, navzdory tomu, že s mírnou ironií text autor doprovodil podtitulem „Sci-fi. Nemá nic společného se žijícími osobami ani existujícími státy“.

Jak připravit státní převrat, aneb návod pro pučisty – amatéry.

Vezmi jednu středně velkou armádu a pod záminkou „profesionalizace“ ji zbav civilního sajrajtu, který v ní nemá stejně co dělat. Počkej pár let, než civilové, kteří prošli vojenským výcvikem a umějí zacházet se zbraněmi, vymřou, nebo budou moc staří na to, aby byli schopni plnohodnotně bojovat. Zajisti, aby postupně přišli o vše, co by mohli použít k odporu proti ozbrojeným silám k obraně sebe, svých rodin, svého majetku a své svobody. Zákony počínaje, a zbraněmi, i těmi nejjednoduššími konče.

Vyházej všechny, kdo se domnívají, že armáda má sloužit svému státu a jeho občanům, a ne zájmům nadnárodních korporací a ambiciózních politiků. Začni vytvářet skupiny „elitních vojáků“ a posílat je systematicky do různých válek a „misí“ s cílem zbavit je zábran a naučit je na rozkaz bez přemýšlení zabíjet kohokoliv a kdekoliv, včetně vlastní země.

Dlouhodobými pobyty v zahraničí tyto vojáky důsledně izoluj od občanů vlastního státu a jejich problémů. Zajisti jim výcvik zahraničních instruktorů, špičkovou výstroj a výzbroj a výjimečné finanční zdroje, aby měli za co bojovat. Nauč je, že účast v misích je odměnou za bezpodmínečnou poslušnost. Pěstuj v nich soustavně pocit výjimečnosti a nadřazenosti nad doma cvičícími a po světě se nepromenujícími zbytky původní armády, které systematicky a důsledně zbavuj akceschopnosti.

Vytvoř skupinu ambiciózních, snadno ovladatelných, nepříliš inteligentních generálů a plukovníků, a zajisti jim podmínky pro jejich seberealizaci; pošli je na stáže do ciziny, do zahraničních škol, izoluj je od zbytku armády a dej jim pocit výjimečnosti a beztrestnosti za sebevětší blbosti, kterých se mohou dopustit. Pěstuj v nich pocit pohrdání politiky, kteří nerozumí jejich řemeslu a nenechají je dělat jejich práci. Nabídni jim možnost přiživovat se ekonomicky i věcně na předražených nákupech výzbroje a výstroje pro elitní jednotky.

Dlouhodobě vybírej do vedoucích pozic v rámci politických stran snadno korumpovatelné nebo ovlivnitelné politiky, pokud možno s temnou minulostí (byť uměle vytvořenou), dostatečně hloupé na to, aby byli ochotni za cenu osobního prospěchu aktivně působit proti zájmům vlastní země a spoluobčanů, kteří je svými hlasy vynesli na jejich dobře placené pozice. Zajisti, aby i do jejich kapes a do pokladen jejich stran teklo dostatek peněz z vojenských zakázek, aby byli kdykoliv snadno ovlivnitelní a ochotně odkývali v případě krize cokoliv, jen aby si tyto příjmy zachovali.

Ovládni veškerá média v zemi. Pod záminkou boje proti „nesprávným názorům“ postupně omezuj možnost jakékoliv diskuse a odporu proti zájmům těch skupin a sil, které vše dříve popsané financují. Zajisti, aby mládež naprosto ztratila zájem o politiku a byla ochotná za pár korun kdykoliv vytáhnout do ulic s libovolnou vlajkou a pod libovolným heslem, které dostane od organizátorů.

Tohle všechno vezmi, smíchej, a pokud věci půjdou jinak, než si představuješ ty, nebo lidé, kteří to vše platí, použij to rázně a bez zbytečného prodlení proti nepohodlným politikům, remcalům a všem, kdo by se ti pokusili postavit na odpor. Pamatuj, že už po prvních pár stovkách mrtvých není cesty zpátky, ale pamatuj také, že ti, kteří tě platí a drží nad tebou ochrannou ruku, tě neopustí ani po skončení tvé mise.

Buď krutý, nemilosrdný a důsledný. Měj připravený důkladný plán a stále aktualizované seznamy "objektů". Na nikoho nezapomeň. Jak říkal soudruh Stalin: „Nět čelověka, nět probléma“, čili zmizí-li člověk, zmizí i problém. Tví generálové tě určitě podpoří, a po první tisícovce mrtvých, až bude jasné, že to myslíš vážně, to máš v kapse.

Nezapomeň na jednoduchou, snadno zapamatovatelnou a nic neříkající politickou proklamaci pro zahraniční média, vůči kterým buď maximálně vstřícný. Bezpodmínečně musí obsahovat fráze jako "potírání korupce", "obrana demokracie a svobody", "dočasné omezení", "bezvýchodná situace" a samozřejmě také "nejlepší úmysly" a "podpora spojenců".

A ještě třešnička na dortu: Vyber si vhodného pitomce, postradatelného generála, kterého nech udělat nejšpinavější a nejkrvavější práci. Po skončení akce a vyhlášení vojenské chunty ho zatkni, nech ho odsoudit „za excesy“ a popravit. Národu ukážeš, kdo za to může, a ty sám jsi z obliga.

