Přemysl Votava: Strach obchází Strakovku

Pro přiblížení, cena je složená z 50 miliard za nákup letounů, z 30 miliard na vybavení a z dalších 10 miliard na samotný roční provoz. Každý z nás včetně nemluvňat vytáhne z kapsy devět tisíc korun českých, ta cena ale ještě není konečná. Každoročně nám budou za jejich provoz ubývat další miliardy z kapes.

Fiala volá po úsporách, ale sám se tak nechová, příkladem je právě armádní rozpočet, ten na rozdíl od jiných rozpočtových kapitol prudce roste. Vedle F-35 vláda chce ještě nakoupit tanky, děla, obrněnce… vše údajně to nejlepší, tedy to nejdražší. Ministerstvo obrany v návrhu státního rozpočtu na příští rok má navýšení, z letošních 89 nárůst na 110 miliard. V době, kdy v našich domácnostech osekáváme každou zbytečnou korunu, šetříme elektřinou, plynem, teplem… dokonce máme doporučeny na zimu dva svetry i dvoje podvlékačky. Horní paluba stále tančí, ale desetitisíce dětí nemají na školní obědy, na sportovní aktivity, na kroužky...

Drtí nás dvouciferná inflace, dokonce jedna z nejvyšších v EU, a s tím spojený růst cen energií, ten dopadá na školství, zdravotnictví, ale i na sport či kulturu. Naši otcové, dědové budovali energetické zdroje a my dnes nakupujeme elektrickou energii za nehorázné ceny. Nedivme se občanům, že s blížící se zimou a s pohledem na zcela pasivní vládu rostou jejich obavy. Je zcela zřejmé, že vláda Fialy zaspala problém s energiemi, ten je již z loňského září, denně jsme sledovali fronty těch zoufalých před kancelářemi prodejců energií. K těm obavám nepřispívají urážlivé či komické výroky pravicových politiků, vhodné spíše do Haškových povídek nebo do divadla Járy Cimrmana.

Není to tak dlouho, co nás Fialova pravicová vláda zahlcovala svými velkolepými plány, brilantními řešeními, stačilo však jen pár měsíců a všechno je jinak. Vláda osekává miliardy, nechlubí se tím, občas se něco „provalí“. Příkladem může být článek v jinak zcela provládním týdeníku Respekt, Zkáza české kultury z letošního června, který upozorňuje na katastrofální stav české kultury. Jako příklad je vedle dalších divadel, galérií uváděno Národní divadlo, které nemá na plnohodnotný provoz. Ve výčtu těchto chmurných zpráv bych mohl pokračovat, většina z nás to ale pociťuje denně. Jak pokračuje inflace, růst cen, bude přibývat těch, co nemají na obědy, na nájem, na teplou vodu…

Na rozdíl od vlády i ta babička v Podkrkonoší se na zimu důkladně připravuje. Nakoupí v létě uhlí, dříví, když je lacinější. Ta babička ví, že po podzimu přijde zima.

Při pohledu na ty študované, ale bezradné ministry mě pojímá hrůza, co nás ještě čeká. Fialova vláda se stává trapnou a to je to nehorší, co politika může potkat. Snaha zamaskovat včerejší volební neúspěch se nepovede, po žluté kartě přijde červená. Strakovku obchází strach z občanů.

