Přemysl Votava: Vznik republiky nebyl darem

reklama

Před 105 lety, když habsburská monarchie mlela z posledního, císař Karel I. dal souhlas k jednání s českou delegací v Ženevě i za účasti našeho exilu, vedeného Dr. Benešem. Místo nabízené autonomie česká delegace trvala na vyhlášení samostatnosti Československa. Ve stejné době po zprávách o konci monarchie se česká náměstí plnila davy. V Praze pod sochou sv. Václava byla v poledne 28. října vyhlášena republika, sen předků se naplnil.

Každoročně v těchto dušičkových dnech jezdíme na hroby předků. Zajíždíme do obcí, měst i často malých zapadlých vesnic. V každém tomto místě jsou i pomníky padlých z první světové války. Jezdím na Zbirožsko do Mlečic, patnáct padlých..., obdobně Loučná Hora u Nového Bydžova, i zde uprostřed obce je pomník padlých, počet sedmnácti jmen na tak malou obec je dlouhý. Kolik smutku v každé rodině, kolik dětí přišlo o tatínka. Za rakouského císaře pána a jeho rodinu za první světové války nasazovali životy naši předkové, umírali na ruské, srbské i na italské frontě. Do svých domovů se jich nevrátilo 190 000 a desetitisíce byly zmrzačeny. Zapálené svíčky, věnečky jsou jen malým vděkem předkům za jejich statečnost.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8740 lidí

Dnes se na to nezměrné úsilí předků zapomíná. Občas se mihne krátký televizní spot či fotografie z lánského hřbitůvku. Prezident k svátku republiky předá státní vyznamenání. Někdy s otazníkem. Objeví se věneček s trikolórou u pomníku padlých. Vlajkou máváme jen při hokeji či fotbalu, slova hymny mnozí ani neznají…

V době německé okupace se za oslavu 28. října popravovalo. I v následných letech zakladatelé státu nebyli připomínáni. Přesto duch 28. října v nás žil, ctili jsme odvahu i prozíravost Tomáše G. Masaryka, pracovitost Dr. Edvarda Beneše, statečnost vězněných politiků Aloise Rašína a Karla Kramáře, kterého před popravou zachránila smrt císaře Františka Josefa I. Hrdinství legionářů sehrálo významnou roli při vzniku státu.

Dnes pracně hledáme hrdiny, přitom sibiřská anabáze legionářů, to je přímo oscarový film amerického střihu. Jejich cesta z Rusi přes Sibiř po 8000 kilometrech Transsibiřské magistrály, poté po moři z Vladivostoku přes Panamský průplav až do vlasti, to byla skutečná cesta kolem světa.

Dle historické literatury v legiích na Rusi bojovalo 56 451 legionářů (padlo 4112), v Itálii 20 000, ve Francii 9600. Velice záslužným počinem Obce legionářské je připomenutí této slavné historie, Legiovlak, expozice legionářských vagonů z let 1918-1920, již několik let putuje po ČR. V Praze zastaví vlak na Masarykově nádraží od 24. října do 5. listopadu.

Odkaz vzniku československého státu je nutno bránit proti pokusům o jeho revizi, vylepšení obrazu starého mocnářství. Příkladem je rehabilitace Františka Josefa I., který se potichu vrátil do Pantheonu Národního muzea. Místo mu musel udělat hrdina druhého odboje, ale se „špatným“ kádrovým profilem. Také rakouský maršál Radecký se již rozhlíží po nějakém pěkném místě na Malé Straně v Praze. Nedávno v divadle jsem slyšel, „že by to šlo na Malostranském náměstí, jen trolej mu tam překáží, musel by klečet...“

28. říjen není divadelní scéna ani aréna k vyřizování osobních účtů. 28. říjen není svátkem politiků, je svátkem České republiky!

(zdroj: PhDr. Jiří Bílek: Bílá místa české historie)

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Přemysl Votava: Zemřel JUDr. Jaroslav Král, mpř. ČSNS Přemysl Votava: Srpnová naděje i naivita Přemysl Votava: Není důvod společně se s vámi máchat v té vaší koloniální špíně Přemysl Votava: Slovenské válečné dobrodružství

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE