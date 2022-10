Protest Klubu 2019

reklama

Ministr vnitra Vít Rakušan v televizním pořadu OVM v neděli 16. října 2022 prohlásil doslova: „Samozřejmě, že projednáváme energetické záležitosti, samozřejmě, že vás budu informovat o tom, jak vypadá stav migrace v České republice, jak vypadalo jednání v Lucemburku, ale pokud vy říkáte, že svoboda veřejnoprávních médií, opravdová svoboda, v této chvíli není tématem, tak já si právě myslím, že ve chvíli, když poslanci sdílejí články z Parlamentních listů a podobně, sami jsou šiřiteli desinformačních zdrojů, tak v té chvíli si myslím, že nezávislá veřejnoprávní média, která nebudou pod vlivem jedné politické garnitury, a rozhodí se ta zodpovědnost velmi logicky mezi obě dvě komory, já si teda myslím, je to velmi důležitý zákon právě do té neklidné doby, protože jestli v té neklidné době kromě ekonomické pomoci, na kterou myslíme, pomoci s energiemi, na kterou myslíme, tak jestli je něco důležité, tak to je i stabilita a nezávislost médií. Pokud vy tohle podceňujete, tak to možná vyplývá z toho, jak jsem teď viděl nějaké statistiky, že asi i mnoho lidí, kteří vaše hnutí podporují, prostě těm dezinformacím bohužel podléhají.“

Kromě těch těžko srozumitelných pasáží je tam bohužel i ona zvýrazněná, která kostrbatě dělá rovnítko mezi těmi, kteří sdílejí články z Parlamentních listů, a šiřiteli „dezinformačních zdrojů“.

My, níže podepsaní, publikujeme v Parlamentních listech, a jsme tímto výrokem ministra vnitra uraženi a cítíme se tím být dotčeni i na své pověsti.

Trváme na tom, že Parlamentní listy nejsou dezinformačním zdrojem, protože pojem „desinformace“ náš právní řád ani neumí definovat, jak zjistili legislativci na ministerstvu vnitra. Ze strany ministra Rakušana jde tedy o cílenou a lživou pomluvu, vyslovenou se záměrem poškodit jak Parlamentní listy, tak i publicisty, kteří do nich píší, stejně tak i čtenáře, kteří je čtou.

Ministerstvo vnitra v současné době klopotně připravuje jakousi normu, která by měla zamezit tomu, co dříve ministerstvo nazývalo „dezinformacemi“ (nyní tento pojem používají už jen ti nepoučitelní). Máme za to, že výrok ministra Rakušana je však přesně tím jevem, proti němuž se chystá ona legislativa.

Lži a pomluvy trápí a obtěžují každého slušného člověka. My jsme však přesvědčeni, že by bylo pro naši zem nejlépe, kdyby se příprava této legislativní normy zastavila, dokud je čas. Je totiž naprosto neadekvátní reakcí, která nepřinese žádný užitek. Takovýto silový přístup k řešení problémů je ale dokonce způsobilý spáchat mnohé škody demokratickému systému. Budeme se proto zasazovat o to, aby se nikdo nepokoušel takto ohrožovat demokracii.

Vládní strany se zaštiťují pojmem „liberální demokracie“ a snaží se s ním identifikovat. Slovutný publicista a politolog G. K. Chesterton však liberála definoval jako člověka, který, kdyby měl možnost kouzelným mávnutím ruky navždy umlčet všechny, co klamou svět, tak by to neudělal.

Z toho vyplývá, že tato vláda se přípravou legislativy, určené pro „boj s dezinformacemi“, pohybuje směrem přesně opačným od pojmu „liberál“.

Vyzýváme proto vládu, aby od tohoto škodlivého záměru upustila, a aby se inspirovala onou skutečně liberální ideou, jak ji definovali důstojní představitelé evropské civilizace.

V případě, že tak neučiní, a bude-li takový zákon přijat, učiníme vše pro to, abychom negativní dopad tohoto zákona demonstrovali v první řadě na případu ministra Rakušana, aby na něj byla okamžitě a bez pardonu uplatněna příslušná ustanovení toho hanebného zákona, protože to, co pronesl v televizi, bylo úmyslnou a snadno dokazatelnou lží.

Členové Klubu 2019 (abecedně):

Schneider, Jandejsek, Troška, Veleba, Vyskočil

