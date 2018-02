Průzkum: V Praze skokově ubyl hazard, místo heren vzkvétají internetová casina

16.02.2018 20:16

Podle údajů Ministerstva financí ČR poklesl v hlavním městě Praze na začátku roku 2018 skokově počet automatů na hazardní hry ze 5200 na 3700, tedy téměř o třetinu. A to ministerská statistika nezahrnuje tzv. výherní hrací přístroje, které povolují obce a které musely všechny do konce roku 2017 skončit. To jsou další stovky svítících skříní, které byly instalovány hlavně v hospodách a barech. Nový zákon o hazardních hrách tak měl na hazard v hlavním městě větší vliv než všechny vyhlášky, které zatím obce a města k regulaci hazardu vydaly.