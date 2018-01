Radim Valenčík: K povolebnímu dění - Drahoš, Feri, Zeman

Nejdříve zpráva z Českých novin o motivech volby prezidenta:

"Pro Jiřího Drahoše hlasovalo v prezidentském finále 47 procent jeho voličů především kvůli tomu, aby nevyhrál Miloš Zeman. Cíl skutečně zvolit Drahoše prezidentem mělo 52 procent jeho voličů."

"Zemana chtělo podle průzkumu primárně 77 procent jeho voličů, aby pokračoval v prezidentské funkci. Pro 22 procent Zemanových voličů bylo hlavním motivem to, aby se hlavou státu nestal Drahoš." (viz ZDE)

Takže po tom obrovském vynaložení prostředků na vytvoření Drahošova píár jen pouhá čtvrtina volila Drahoše kvůli Drahošovi. Podle mě nehratelní karta, takže žádné povolební show nebude.

Svědčí to však ještě o něčem jiné, Mediální mainstream na čele s ČT jako svou vlajkovou lodí byl poměrně efektivní v systematickém pěstování averze veřejnosti proti Zemanovi. Podařilo se jí to u 1/4 ze 2/3 lidí, kteří se dostavili k volbám. Tj. u 1/6 aktivního obyvatelstva. Skvělá práce, když se to, co se nazývá "veřejnoprávní média" postaví proti výrazně většinové společnosti . Myslím, že je nutné skutečně začít víc než jen uvažovat o změně statutu ČT a s tím související změně jejího financování . Například i v tom směru, že by část prostředků, které dnes občan odvádí v podobě koncesionářských poplatků, mohl věnovat na jím vybranou televizní stanici, aby tím vyjádřil svou důvěru či naopak nedůvěru. (Šlo by jen o tu část části prostředků, z nichž je financováno zpravodajství.) Objektivitě, vyváženosti, korektnosti zpravodajství by to nepochybně prospělo.

A ještě něco. Drahoš svým účinkováním potvrdil zákonitost, podle které degenerující moc dosazuje stále větší omezence, pokud jde o její slouhy, slouhy slouhů a poskoky . A tento proces je vždy fatální. Hlavním důvodem je, že degenerující moc se nejvíce, jako čert kříže, bojí případné reformy. Proto každý, kdo má alespoň trochu nezávislé myšlení, je podezřelý a je včas odstaven. To je jeden z hlavních důvodů, proč se přímo před našima očima odehrálo poučné divadlo.

Feri zaperlil, ale vydal tím důležité svědectví:

Poslanec Feri z TOP uvedl: "Mělo se víc říkat, že Zeman pro lidi neudělal téměř nic." (viz ZDE - stojí za to podívat se na celý záznam Feriho vystoupení)

Vydal tím názorné svědectví o tom, jak pracuje veřejnoprávní ČT. Oblbne i takového inteligenta, jako je Feri.

Feriho asi ani nenapadlo, že zásadní změna v personální sestavě ČNB, zejména dosazení Zemanova oblíbence Rusnoka do pozice guvernéra, umožnila zastavit ožebračování naší země formou intervencí proti české koruně , což jen do dnešního dne pocítil každý občan v podobě několika tisíc korun ve své peněžence.

A, světe div se, na exportní výkonnost naší ekonomiky to nemá negativní vliv! Jak je to možné? Jednoduše. Naše nejvýznamnější exporty přece nesměřují do Ruska nebo Číny, ale do Německa a dalších zemí EU. Jenže ony to nejsou ve skutečnosti exporty, ale jako reexporty se naše produkce dostává právě do zemí, jako je Rusko nebo Čína, ovšem bez ziskové marže. A intervence proti koruně tuto ziskovou marži ještě navyšovaly, zatímco slabá koruna znemožňovala dovoz vyspělých technologií.

Za Zemana se toto ožebračování naší země začalo zmenšovat, a to jak již zmíněnou monetární politiky, tak i zahraniční ekonomickou politikou zaměřenou na přímé vývozy.

Pokud by se ČT chovala aspoň trochu veřejnoprávně, nemusel by poslanec Feri za TOP říkat takové blbosti.

Divoká konstrukce, pokud jde o budoucnost ČSSD

"S předpovědí, že prezident Miloš Zeman se vrátí do ČSSD, přišel exministr financí za ODS Vlastimil Tlustý. Podle něj Zeman převezme její vedení. "Může a nemusí se stát jejím předsedou. ČSSD pod jeho vedením vstoupí do vlády a jeho věrní usednou do ministerských křesel," napsal. Jeho facebookový post sdílel Zemanův spojenec, exhejtman Michal Hašek." (viz ZDE)

Zeman se o něco podobného patrně skutečně pokusí. Pokusí se Babišovi dosadit fíkový list svých souvěrců prostřednictvím rozpadající se ČSSD, kde bude na sjezdu pro velkou část delegátů něco jako Deus ex Machina.

Tady bych prosil soustředit se na to hlavní. Z hlediska dlouhodobého vývoje nejde o tyto hrátky, ale o proces, který jsem si zvykl nazývat probouzením, vývojem a dozráváním veřejného vědomí a sebevědomí . Možná to není nejvhodnější pojem, ale zatím mě nenapadl lepší. Možná mě někdo poučí a upřesní.

Už dnes je velká poptávka po politickém subjektu, který by byl schopen postavit se do čela tohoto procesu chápání současného dění širokou veřejností. Tedy toho, o co dnes jde a co dělat. Jakákoli změna k lepšímu je podmíněna pokrokem v tomto směru. Jakkoli je ČSSD v krizi, mohou i z její neúrodné půdy vzejít výhonky nové a perspektivní politiky založené na tom, že místo politických čachrů a dohod o tom, jak vysávat prostředky z naší země, komu sloužit a komu se prodávat, budou ti, kteří zůstali věrni pozitivnímu historickému ohlasu této strany působit v souladu s tímto odkazem. (Mj. – můj odhad: V tomto směru na Miloše moc nespoléhejme..., ale třeba budu příjemně překvapen.)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Radim Valenčík: Předsjezdové omyly v ČSSD Radim Valenčík: Nejdůležitější po zvolení Zemana? Sjezd ČSSD Radim Valenčík: Dva milióny svědků - Drahošův debakl Radim Valenčík: Zemanova pohádka o Jezinkách a realita

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV