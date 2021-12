Radomil Bábek: První záblesk světla v nekonečném tunelu

reklama

Podnikatelské odbory vítají, že poslanci schválili výhodnější podmínky zejména pro živnostníky a drobné podnikatele. Možnost souběhu kompenzačního bonusu s dalšími programy podpory pomůže dnes zejména těm, kterým vláda ze dne na den znemožnila podnikání, když nesmyslně zakázala prodej na vánočních trzích. „Je to po dlouhé době záblesk světla v nekonečném tunelu zmatků a chaosu. Poděkování zaslouží všichni poslanci pětikoalice, kteří upravili covidovou podporu tak, aby byla spravedlivější a dosáhli na ni i ti nejmenší, které Babišova vláda po celou dobu koronakrize opomíjí,“ říká předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 36% Ne 61% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7953 lidí Podnikatelské odbory dlouhodobě požadovaly možnost souběhu kompenzačního bonusu s dalšími podpůrnými programy. Kabinet premiéra Babiše v demisi to opakovaně odmítal. Nebyl to ani požadavek organizací, které by podnikatele měly bránit, jako je např. Hospodářská komora. Podnikatelské odbory vítají, že do hry se tak vrací jednoduchý princip: pokud vláda omezí, nebo zakáže nějaké podnikání, musí okamžitě poskytnout adekvátní formu náhrady ušlého zisku, resp. náhradu ztrát.

Kompenzace a pomoc poškozeným jsou podle předsedy Podnikatelských odborů jedna strana mince. Tou druhou stranou je přirozeně požadavek nic nezakazovat. „Nejlepším a vlastně normálním řešením by bylo neomezovat podnikání, a tedy nyní například zrušit nesmyslný zákaz konání vánočních trhů. Ubylo by chaosu, trhovci by nepřicházeli o svůj zisk a ze státního rozpočtu by se jim nemuselo nic vyplácet. A společnost by normálně žila, občané by měli svou vánoční atmosféru. Přece i psychická pohoda je hodnotou, kterou je třeba hájit. Vlastně by to byla strategie win win, ze které všichni profitují,“ uzavírá Radomil Bábek.

Podnikatelské odbory žádají poslance, aby zrušili zákaz vánočnch trhů a akcí.

Podnikatelské odbory žádají poslance Parlamentu ČR, aby zrušili vládě nouzový stav.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. je organizace, která hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků před neoprávněnými zásahy státu do podnikání. Podnikatelské odbory vznikly v únoru 2017; v současnosti už mají víc než 15 500 členů (k 30. 11. 2021 to bylo 67 spolků, 1892 firem a 13 675 živnostníků), a každým dnem rostou.

Podnikatelské odbory jsou jediným zástupcem a zastáncem podnikatelů a živnostníků, jako profesního stavu.

