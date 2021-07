Radši jdu od toho, abych se ještě víc nenasr*l! Ivan Vyskočil sčítá, co všechno bylo Česku prodáno pod rukama

reklama

„Říkal jsem si, že prázdniny jsou taková takzvaná okurková sezóna, a že bych tedy měl psát jenom nějaké veselé zprávy. Spíše něco ve formě povídek, kde bych asi psal o naší fence. O tom, jak je směšná, a přitom nás má tak omotané kolem pacičky, že přesně umí vyjádřit, co chce. Často tak důrazně, že se jí téměř nedá odporovat. Je až neuvěřitelně mazaná a má nás přesně rozdělené, který z nás je k čemu. Já jsem hlavní krmič a vyváděč na procházky, moje partnerka je hlavní mazlič a zároveň ta, která nemá šanci odolat jejím prosbám, třeba o přijetí do naší postele atd. Naše tříletá vnučka je vynikající partner na hry, jako je válení, tahání se o klacky a honění za míčkem. Každá pak návštěva je vítaná příležitost k poskákání a oslintání, aby věděli, kdo je tady doma hlavní člen a vítač,“ vypráví Ivan Vyskočil a s úsměvem vysvětluje: „Chtěl jsem vás oddychově pobavit ‚psinou‘ s psími příhodami, kterých je bezpočet.“ Vzápětí se ale dostává „zpět do reality“ a podotýká: „Ale kam se hrabou na srandisty z naší politické scény.“ Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10365 lidí

Pamatuji poštovní koně. Ale internet?

„Tak pirát Michálek, patrně ve snaze odvrátit všechna videa na internetu z minulosti, třeba to, jak hlavní pirát Bartoš křičí ‚Migranti, vítejte‘ atd., se projevil. Mimochodem, k těmto věcem se náhle bukanýři nehlásí a všelijak se je snaží vyvracet. Ovšem jak zaperlil pirát Michálek, to je opravdická sranda. Nabádal nás, abychom nevěřili internetu, neb už T. G. Masaryk říkal, že vše, co je na internetu, je lež! Ještě že TGM nepoužil slovo ‚fejk‘. To už by znělo asi až moc nepravděpodobné,“ pokyvuje hlavou Ivan Vyskočil a na adresu Michálka dodává:

„Kluk jeden si asi ve škole, jak říkávaly naše učitelky, seděl na uších. Pokud tedy nechodil za školu hulit marjánu? (…to asi spíš)“.

Jak herec říká, on sám pamatuje v Praze poštovní koně. „Ale nějak si nevzpomínám, že bychom měli doma internet. Co internet? Telefon byl vrchol techniky! Také pamatuji parní lokomotivy i Pragu-sentinel, to bylo nákladní auto, ještě na páru, ale že bych slyšel nějaká nabádání od tatíčka Masaryka? Tak to opravdu jsem ani já, dědek, slyšet nemohl. Ale kluk jeden pirátská – ušatá, ten to asi má nějak proštudované a ví svoje. No jo, kam se na něj hrabem!“ uculuje se Ivan Vyskočil a vzápětí se chytá za hlavu.

„A tohle by chtělo vést a spravovat republiku?? Panebože, co jsi to dopustil?“

(Poznámka redakce: Sám Jakub Michálek později uvedl, že šlo o vtip, který lidé nepochopili. Za svá slova v každém případě sklidil nejen na sociálních sítích obrovskou bouři. Pirátská strana na svých stránkách pak mimo jiné uvedla, že „jde o zjevnou připomínku fiktivního Masarykova citátu, který už mnoho let koluje po internetu a upozorňuje lidi, že nemají slepě věřit všemu, co si na internetu přečtou. Tento citát, obrázky Masaryka s počítačem a související humor patří mezi známé vtipy českého internetu“.)

„Já si ovšem myslím, že se z toho chtěl pan Michálek později vykroutit,“ směje se Ivan Vyskočil.

Psali jsme: „Vy budete mít dva měsíce prázdnin, my budeme makat.“ Michálek házel lasem, od Babiše přišla tvrdá odpověď

Srandista Jurečka a škodič ze Senátu

„Další srandista, Marian Jurečka, se probral, asi z vinného opojení, a po téměř dvaatřiceti letech vymyslel potrestání minulých činovníků socialistického režimu. Všem, co se podíleli na minulých vládách a případně státní sféře, snížit důchody a sociální výhody. Trochu přitom zapomněl, že jeho strana, tedy strana lidovců, byla součástí tehdejších vlád, téměř průběžně po celou dobu socialismu. To jistě sklidí nehynoucí vděk svých spolustraníků,“ nešetří sarkasmem Ivan Vyskočil a dostává se dál.

„Neúspěšný kandidát na prezidenta Pavel Fischer se také vyznamenal. Další, námi dobře placený, škodič ze Senátu hlasoval proti dodatku Listiny základních práv a svobod, bránit sebe i jiné se zbraní v ruce. Zkrátka servilní lokaj Bruselu by nám nejraději nechal jen volné ruce, a proti grázlům bychom, dle něj, mohli nanejvýš sepisovat petice,“ žasne herec. Anketa Lídr které volební strany si zatím v kampani počíná nejzručněji? Babiš 23% Bartoš 1% Fiala 1% Okamura 49% Filip 1% Hamáček 5% Majerová-Zahradníková 4% Volný 14% Šlachta 2% hlasovalo: 7824 lidí

Prodali naši vodu, pivovary, továrny…

„I tato událost mě donutila přemýšlet o tom, proč má naše země takovou smůlu na lidi, kteří nás vedou,“ vysvětluje Ivan Vyskočil a připomíná: „Copak se někdo z nás kmánů mohl vyjádřit k rozprodávání národního majetku? Ptal se někdo nás, zda souhlasíme s tím, aby prodali naši vodu, pivovary, továrny a další do cizích rukou? Dokonce prodávají českou půdu. Žádný sedlák a zemědělec se vztahem k vlastní zemi by přece nikdy neprodal půdu. Kdo se nás na to ptal? Jsme kolonie, kde už není skoro nic naše. A přece v tom státním majetku byl kousíček toho jmění i každého jednoho z nás občanů této země,“ pokyvuje smutně a dodává:

„Nebudu vypočítávat, co všechno už naše není. Třeba jen namátkou. Ten ‚výhodný‘ prodej pana Sobotky. Prodal Bakalovi OKD za čtyři miliardy. Ten tam vytěžil za 114 miliard, a pak nám celé OKD hodil na hlavu i s propouštěnými horníky. Dobrý byznys, ne? Sami si odpovězte. Jistě kolem sebe znáte mnoho takových prodaných majetků. A pod každým takovým prodejem je někdo podepsán, a jsou lidé na vysokých místech, kteří mají k takovým dokumentům přístup. Tak těmto šmelinářům s naším majetkem, těm by měla být, obrazně řečeno, uťata ruka! To jsou ti praví velezrádci! A k tomu jste nekřičela svoje hesla o velezradě, paní Němcová?? Byla jste přece u toho,“ oslovuje herec nynější senátorku a s pořádnou dávkou sarkasmu si sám odpovídá: „Aha, tehdy jste zrovna byla hlasově indisponovaná, chápu. Že se nestydíte dnes jen otevřít ústa a vykřikovat o velezradě a panu prezidentovi? Ale nejste sama. Více takových dnešních statečných kritiků by mělo raději držet hubu!“ nebere si servítky Ivan Vyskočil a dodává:

„Často slyším při diskusích, že jsme všechno prodali, jsme kolonie, nic už není naše. Milí čtenáři, ne – MY JSME PRODALI??

Já nic neprodal a vy zcela jistě také ne. To za nás prodali ti nahoře, a pěkně si na tom namastili kapsy! A nás se vůbec nikdo neptal! A dochází na slova KSČM. Neprodávat rodinné stříbro. Pozdě zjišťovat, že měli komunisté pravdu,“ pokyvuje smutně a varuje:

„Stát, který není soběstačný v potravinách a ani voda už mu nepatří, takový stát je nahý v trní a lze ho dobýt bez jediného výstřelu!!!“

Bájná hora Říp za 23 milionů. A Lety?

„Tak to vidíte, jak mi lehké letní téma zhořklo na jazyku,“ zamýšlí se Ivan Vyskočil a dodává: „A nyní vás ještě dorazím perličkou. Jestlipak víte, že už ani naše národní památka není naše? Ano. Bájná hora Říp není našeho státu! Vlastní ho nějaká americká rodina, která není proti tomu, ho českému státu prodat. Prodá ho za 23 milionů,“ upozorňuje Ivan Vyskočil a pokračuje:

„Bývalý ministr kultury Daniel Herman vytáhl českému státu z kapsy 400 milionů na pietní místo v Letech. Myslím si, že je to cena hodně přemrštěná a že se do ní ještě ledacos schovalo. (Pan Herman byl, mimochodem, v poslední době vyznamenán sudeťáckým Landsmanšaftem. To přece mluví za všechno),“ pokyvuje herec a vrací se k bájné hoře Říp.

„Já si jen myslím, že 23 milionů za naši národní památku proti těm 400 milionům je pakatel. Ať už je pověst o praotci Čechovi pravdivá, či vybájená, Říp by měl být náš!!“ říká rázně a na závěr dnešního Nedělního rána ještě rázněji dodává:

„Raději se rozloučím, abych vás ani sebe ještě více nen.sral!“

Psali jsme: Vystrčil, trabant mezi politiky. On pokřikuje na mercedes, směje se Ivan Vyskočil. A námořní lupič vyrazil udávat do Bruselu... Neočkované popravit? Covid pasy, byznys, vakcíny pro děti. Kam to směřuje? Vře to... Jsme zaraženi tak hluboko v americké prd*li, že ani nožky nečouhají. Ivan Vyskočil zchladil senátní „ratlíky“ Hřebejk, Macháček a další dopálili Ivana Vyskočila: ČT má patřit lidem? Ano, lidem jako jsou oni! Takže demonstrujme...



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.