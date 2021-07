Richard Seemann: SPÖ zachvácena vnitrostranickým sporem

reklama

Vyvolává nepochopení nejen mezi představiteli strany v jednotlivých spolkových zemích, ale i mezi pozorovateli, kdy nejznámější politolog Peter Filzmaier to hodnotí, že se jedná o "chování, které poškozuje činnost SPÖ".

Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10366 lidí

Na otázku ohledně postoje Rendi-Wagnerové odpověděl, že "čistě strategicky" nelze v současné eskalaci rozpoznat žádný smysluplný vzorec. Šéfka strany v televizních „letních rozhovorech“ rakouského Chorvata obvinila z "nečestnosti" a "velké nedůslednosti", Doskozil na to reagoval, že "už to neposlouchá", což Filzmaier zhodnotil jako veřejný konflikt, který "sebepoškozuje" SPÖ uprostřed letní krize. Ta se zbytečně dostávala do "eskalační spirály" a kvůli veřejně ventilovaným sporům se již nemůže vypořádat s žádnou další podstatnou otázkou. Podle prestižního politologa si tím škodí sama sobě a nahrává ostatním stranám.

Kromě poškození vnější komunikace způsobovala také značné vnitřní deformace, uvedl politolog s odkazem na ostatní spolkové země. Tam se projevila nespokojenost se současnými událostmi. Funkcionáři, kteří by se o hádkách dozvěděli i z médií, by byli nuceni vytvořit tábory, což by bylo pro SPÖ v Horních Rakousích a Štýrsku obzvláště nebezpečné, když se 26. září bude volit do zemského sněmu a ve Štýrském Hradci budou komunální volby.

Rendi-Wagnerová prohlásila, že po stranickém sjezdu, na kterém byla zvolena 75 procentní většinou, musí pracovat a že není čas, aby se strana zabývala sama sebou v době vývoje koronavirové krize, ale i problémy ostatních stran kolem "ibizského komplexu". "Nyní se sama stará o to, aby se toto téma opět dostalo do popředí zájmu veřejnosti," řekl Filzmaier. Místo toho vzájemným obviňováním "se v SPÖ děje to, co se po desetiletí dělo v lidovecké vládní ÖVP". Je třeba si společně sednout, znovu interně komunikovat a nesrovnávat nic s médii, když spirála eskalace se již roztočila.

Již není reálné očekávat, že se ven nic nedostane, a dominový efekt se již objevuje se zásahy dalších aktérů. Spor má navíc již dlouho osobní charakter a je na úrovni "kdo první hodil kamenem?" Každopádně tato aféra vyvolala rozruch a nejvýznamnější představitelé strany se vyjádřili, někteří i ostrými slovy, které bez teček nelze otisknout. Například korutanský hejtman Peter Kaiser prohlásil, že se všichni zúčastnění musejí "konečně vzpamatovat". SPÖ není "seberealizační seminář nebo kroužek v křeslech", řekl vídeňský starosta Michael Ludwig. Tyrolský šéf SPÖ Georg Dornauer zjistil, že došlo k "nesmyslné výměně osobních citlivostí" a vedoucí představitel strany Solnohradska David Egger byl více než rozhořčen. Rendi-Wagnerovou podpořil předseda parlamentní skupiny sociálně demokratických odborářů a šéf kovodělníků Rainer Wimmer.

Mluvčí sociálních demokratů Josef Muchitsch také v rozšířeném vídeňské listu Standard požadoval, aby se s Doskozilem nyní mluvilo "na rovinu". Vyzval obě konfliktní strany, aby se dohodly, vždyť obě mají mobilní telefon, prohlásil ironicky."

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seeman: Merkelová je proti povinnému očkování Richard Seemann: Vraždu nezletilé dívky projednával rakouský parlament Richard Seemann: Východní Němci prý nedospěli do demokracie Richard Seeman: Skončí v Německu opatření proti covidu?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.