Richard Seemann: Semaforové žárovky praskají pod ruským tlakem

Na semaforové koalici jsou vidět první zahraničněpolitické zlomy, jak se vypořádat s Putinovým Ruskem, konstatuje v Tagesschau ARD. Sociálně demokratický spolkový kancléř Olaf Scholz a zelená ministryně zahraničí Annalena Baerbocková hledají společnou linii a nejen zhoršující se koronakrize nutí novou koalici SPD, Zelených a FDP okamžitě přejít do režimu rychlého startu aniž by dostala zahraničněpolitickou lhůtu na seznámení. Děje se tak v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin téměř denně zvyšuje tlak na Západ, aby vyloučil expanzi NATO na východ a především členství Ukrajiny v NATO.

Proameričtí experti na zahraniční politiku vidí německo-ruské a evropsko-ruské vztahy na nízké úrovni – protože podle jejich názoru Putin s vojenskou šavlí řinčí v hraniční oblasti s Ukrajinou. Není to jediné kritické staveniště, které mladá ministryně zahraničí Zelených v německo-ruských vztazích nachází. Protože její sociálně demokratický předchůdce Heiko Maas byl daleko umírněnější, semaforská koalice je zatím opatrná. Spolkový kancléř Olaf Scholz spoléhá na své heslo, že je potřeba evropská, nikoli německá Ostpolitik. Minulý týden na summitu EU v Bruselu přijal spolu s ostatními hlavami států a vlád sice prohlášení, že Rusko bude čelit masivním následkům v případě útoku na Ukrajinu, ale jaké reálně to budou, zůstalo otevřené. Začátkem tohoto týdne Scholz zatelefonoval Putinovi a vyjádřil pouze své znepokojení „vzhledem nad situací“. Baerbocková předtím již telefonicky kontaktovala ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a požádal o oživení normandského formátu, ale neúspěšně, protože Rusko v současnosti preferuje mluvit s USA.

Posíláme německé vojáky na Ukrajinu paní ministryně zahraničí? - se již ironicky ptají média šéfky zahraničního úřadu skryté v ústraní. „Nadále spoléháme na dialog – jiná cesta neexistuje,“ odpovídá za ní zahraniční politik Zelených Omid Nouripour v rozhovoru pro Tagesschau ARD která poznamenává, že skutečným problémem je projekt plynovodu Nord Stream 2 v Baltském moři, který jako „slon v místnosti stojí mezi semaforskými stranami“. Zelení se rozhodli v předvolebním období zamítnout z důvodů energetické politiky a životního prostředí, aby v koaliční smlouvě jmenovitě nebyl ani uveden. Části SPD se ale „lepí“ na plánovaný plynovod, který zatím není v provozu, protože evropské schvalování stále probíhá a v případě ruské vojenské invaze na Ukrajinu by se ho ale jen stěží podařilo uvést do provozuschopnosti. "Toto je klín v koalici, který by ještě mohl vytvořit napětí," říká Janis Kluge, expert na Rusko z Nadace pro vědu a politiku - protože zde se koalice rodí do tlakové situace zevnitř i zvenčí. Nord Stream 2 bude každopádně zatěžkávací zkouškou i když nemusí sloužit jako ekonomická sankce, spíše jako nedokončený schvalovací proces. Protože teprve potom se uvidí, jak se koalice zachová.

Zelení se aktuálně odvolávají na tuto stále otevřenou proceduru - zřejmě proto, aby neriskovali koaliční mír. Podle Baerbockové nebyly splněny požadavky na uvedení Nord Streamu 2 do provozu, ale flexibilní je nyní i SPD: „Nikdo nevylučuje, že se Nord Stream 2 stane součástí sankcí,“ řekl poslanec SPD Nils Schmid v rozhovoru pro Tagesschau, který působí jako zahraničněpolitický mluvčí jeho poslaneckého klubu. Neexistuje ale žádný automatismus, který tento projekt zasáhne. V den nástupu nové vlády do úřadu předseda poslaneckého klubu SPD Rolf Mützenich v Deutschlandfunku zdůraznil, že německá zahraniční politika je řízena „zejména v kancléřství“. V zásadě je to samozřejmé, protože to znamená pravomoc kancléře vydávat směrnice, ale když nastoupila nová ministryně zahraničí zelených, byla to slova s velkým signálním efektem. Nouripour, pohotově odpověděl přes Twitter: „Snížit ministerstvo zahraničí tímto způsobem je tradiční logika kuchař-číšník - důvěru bychom měli stavět na základě koaliční smlouvy neudržovat předzahrádky“ a že si to s Mützenichem vyjasnil. Scholz a Baerbocková jsou také profesionálové, že vědí, že kompetence v oblasti politiky se musí propojit, aby mohli mluvit jedním hlasem.

Plynovod Nord Stream 2 v Baltském moři je tak více než jen ekonomický projekt. „Zahraniční politika by měla být účinná,“ říká Schmid – a to funguje, pokud německá vláda zaujme jednotný postoj. Možná je to víc než jen rozdíl mezi politikou SPD a zelených k Rusku, ale samotná SPD si ještě musí některé věci ujasnit. Bývalý kancléř a Putinův přítel Gerhard Schröder je nyní označován za „soukromníka“, který nemluví za SPD, ale i tak stále zasahuje do jejích řad. Kontroverzní je i sociálně demokratická premiérka Manuela Schwesigová se svou nadací „Ochrana klimatu a životního prostředí Meklenbursko-Přední Pomořansko“, která se primárně podílí na snaze dokončení Nord Stream 2.

Scholz v současnosti přijímá tyto skutečnosti diplomaticky navenek i uvnitř a téma zlehčuje. „Pokud jde o Nord Stream 2, jde o projekt soukromého sektoru,“ řekl na okraj summitu EU. Stefan Meister, odborník na Rusko z Německé společnosti pro zahraniční politiku, to považuje za „strategickou a komunikační chybu ze strany kancléře“ protože Moskva to velmi bedlivě sleduje. „Oslabuje vyjednávací pozici a v konečném důsledku ukazuje, že Scholz vylučuje geopolitickou instrumentalizaci“. Proto je nyní těžší říci, že jde také o politický projekt, končí svou úvahu ARD.

Švýcarská stanice SRF k tomu poznamenává, že „otázka Ruska je vlastně pro Scholze v současnosti jednou z nejobtížnějších zahraničněpolitických otázek“. To proto, že v jeho koalici jsou protichůdné zájmy. "Na jedné straně je ministryně zahraničí Zelených Annalena Baerbocková velmi tvrdá vůči Rusku a říká, že Nord Stream 2 by neměl být uveden do provozu, pokud se Rusko bude chovat tak, jak se chová." Scholz má ve své vlastní straně zase přátele Ruska, jako je bývalý spolkový kancléř Gerhard Schröder a tak musí držet tyto protichůdné zájmy pohromadě. "Nemůže hned riskovat velkou koaliční krizi v otázce Ruska a v EU jsou pozice rozděleny a Scholz dělá to, co vždy rád dělá, zpočátku nic“, končí svou úvahu veřejnoprávní švýcarská SRF.

