Jiří Halík: Jen se točte, vy staré korouhvičky, hezky podle větru

Nevím, co pan Tutrek kdy řekl, napsal. Rozhodně jsem antifašista. Ale pan Horváth píše, že:
Pokud by se politik do Černínského paláce jako ministr zahraničí dostal, musel by pravděpodobně například norskému velvyslanci vysvětlovat, co myslel výrokem, v němž tuto skandinávskou zemi označil za „levicový parastát“.
OK. V tom případě píši pro porovnání a čekám vysvětlení páně Horvátha. Ten se ale opět jako všichni takoví novináři promlčí. Svoji práci odvedl, dostal zaplaceno a diskuzi o pravdě a morálce, za tu nikdo nezaplatí.
Petr Pavel, nyní prezident ČR.
"Donald Trump na mě působil opravdu nejenom na dálku, ale i potom v tom osobním kontaktu jako opravdu odpudivá lidská bytost," řekl v prosinci 2022 český prezident v podcastu StandaShow. Tímto způsobem mluvil o možném budoucím prezidentovi Spojených států Petr Pavel v době, kdy nebyl českou hlavou státu a na Hrad teprve kandidoval.
Takže vyhodnocení:
Všichni anální horolezci do rekta prezidenta pokyvují souhlasně hlavou. "Ten může, ten je náš a je k tomu komunista, který obrátil, on si to odpracoval, sice nevíme jak, ale když to říká Petr Kolář a velvyslanectví USA, tak přes to nejede vlak."
Na základě tohoto precedentu lze konstatovat, co se týká výroků pana Turka, které nejsou prokázány. Možná pravda, možná podvrh.....Důkazy chybí.
Stejný metr:
Tímto způsobem mluvil pan Turek v době, kdy nebyl v České politice a nevědělo se, že takový člověk, z pohledu politiků existuje.
On je tehdy neohrožoval, jejich korýtka. Nyní ano. A protože se jednoznačně jedná o kontroverzní osobu, musí toho opozice náležitě zneužít.
Má, pan Horváth, jasné důkazy, ověřené, že tyto výroky pan Turek řekl? Sem s nimi. To je na soud a kriminál.
A to v každém případě.
Buďto pro pana Turka. Za výroky, pokud se prokážou.
Nebo pana Horvátha za šíření poplašné zprávy a na nactiutrhání.
Padni komu padni.
Pane Horváthe, jste schopen předložit důkazy, nebo se budete schovávat za právo neprozradit svůj zdroj, který, dle mého názoru, stejně neexistuje. Nebo se jako většina takových novinářů promlčíte do bezvědomí?
Zvířecí říše má svoji Velkou pětku neboli Big Five
Jedná se o lva, levharta, buvola kaferského, nosorožce (více ceněný byl nosorožec dvourohý) a samozřejmě slona.
Velmi nebezpečná zvířata.
Žurnalisté v ČR, podle mého soudu, mají také velkou pětku krvelačných, nenasytných většinou pisálků.
Ta zvířecí pětka zabíjí proto, aby se oni a jejich mláďata uživili a přežili. Tedy z nutnosti přežití. Oni si tu oběť vybírají až těsně před útokem. Zákon džungle.
Ta naše žurnalistická pětka si oběť vybírá systematicky na základě zadání. Ale je fakt, že to dostanou dobře zaplaceno. Nevybírají určitě popelnice…..
Ano, je potřeba jet podle naplánovaného scénáře velké pětky žurnalistiky ČR a jejich chlebodárců. Ti totiž vládnou. Tam tečou naše peníze.. Fikce, nebo pravda.
Vycházím z konkrétního vyjádření bývalé poslankyně PS, kdy jsem se jí otevřeně zeptal, proč nezruší veřejnoprávní média.
Tehdy mi odpověděla v tomto smyslu:
Zatím není vůle a poslanci se jich bojí. Tam to totiž funguje tak, že si veřejná média ČT a ČRo sednou s "neveřejnými", ale sloužícími stejným pánům u kafe a řeknou si.
"Tak toho už jsme znemožnili, ten to má za sebou. Tak návrhy, na koho se zaměříme nyní, jaká je poptávka od donátorů."
A když vidím, co se kolem nás v politice děje, jak konají soudy, kdy za desetinu kampeličky, botcoinu, dozimetru a jiných skandálů by obyčejný člověk už koukal na svět přes mříže cely, tak tomu věřím. A ona, politička, věděla o čem mluví....
To se sesednou někde mimo možnost sledování zástupci Seznam zpráv, Novinek, Deníku N, Forum 24 a Respektu a řeknou si.
"Hele (oni jsou to Pražáci) Babiš už netáhne. Ti čučkaři na něj fakt nic nemají. Tolik dřiny a vymýšlení kompra a všechno je, řekněme si na rovinu, víte kde. Dostali jsem dobře zaplaceno. Ale bacha, toky peněz i kvůli Donaldovi vysychají. Musíme si najít jinou oběť."
V tom zástupce Novinek kategoricky prohlásí. "Vezmeme si na mušku Putina." Vzpomeňme na dnes vězněného našeho hrdinu Pavlíka Novotného. Ten se nebál a jel sám multikárou proti Ruské ambasádě. Hrdina!!!! Všichni ostatní kroutí zamítavě hlavou. Na toho nemáme, za toho nám nezaplatí. To není naše liga."
Místnost je zaplněna kouřem, jak se z hlaviček makoviček kouří. Do toho se ozve silný mužský hlas v křehkém ženském těle. "Turek". Po chvíli ticha se ozve frenetický potlesk. "Zdislavko, my tě nemít...."
"Kdo je pro - všichni. Tak hurá na Turka".
V euforii objímaní padají slova jako. "Zdislavko, ty seš náš Jan III. Za Českou Vídeň. Turek padne u Prahy bez jediného výstřelu. Pero je mocnější než meč."
Ale pozor, kolegové, pamatujte, s Babišem nám to pero skoro vypíchlo oko...."
„To se musí zapít. Doneste vodku.“ Co blbneš vodku, ohrazuje se „konkurenční spiklenec.“
„Hele s těmi co nás tak štědře platí, musím pít pořád dokola Whisky, už mám z toho velký pysky. Takže, pořádnej chlast. Je to jen mezi náma. Tak nazdarově soudruzi, promiňte, to ta euforie. Přátelé“
„My ti rozumíme, kamaráde“ dostává se mu objetí a uznání. Dobrá věc se podařila.
Není nad přátelské posezení lidí stejných zájmů.
Tak co nás čeká. Už se dá předpokládat, odkud a jaký vítr zafouká. Jen se točte, vy staré korouhvičky, hezky podle větru.
autor: PV