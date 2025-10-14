Vladimír Dryml: Bude líp?

14.10.2025 9:58 | Glosa

Ministr zdravotnictví Válek nadělal za 4 roky spoustu chyb a porušování zákonů. Některé dnes způsobují velké těžkosti v systému zdravotní péče. Člověk, který nikdy nevedl větší skupinu lidí a nenesl osobní zodpovědnost za svá rozhodnutí, tak na základě politických dohod pětikoalice téměř rozložil celý systém veřejného zdravotního pojištění v naší zemi. Finančně negramotný Válek způsobil, že systém je v těžkém deficitu zdravotních pojišťoven ,kdy úplně všechny mají obrovské finanční problémy.

Vladimír Dryml: Bude líp?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vladimír Dryml

Za stejné výkony se přitom platí různé ceny ,uzavírají se podivné smlouvy s ještě podivnějšími úhradami pro některé, převážně fakultní nemocnice a zdravotnické řetězce.

Dochází k těžkému lobování za ceny v systému hrazených léčiv, zejména centrových i za různé speciální zdravotní a zejména problémové sociálně zdravotní výkony.

Úhradové vyhlášky nerespektují pro některé segmenty ani roční inflaci, omezují ve vyšetřování a léčení lékaře formou různých restriktivních finančních opatření, která dopadají s plnou silou na pacienty a jejich zdraví. Neschopnost stanovit reálné ceny a náklady za výkony pro všechny je dlouhé roky neřešeným problémem ministerstva a úhradových vyhlášek, které se přitom každý rok vydávají v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu.

Právní zmatky, naposledy v označování sanitek nebo slučování dvou tak rozdílných nemocnic jako Motol a Homolka jen ukazují na ekonomické a odborné neznalosti ministra a jeho poradců.

Nedostatek lékařů a hlavně sester nedokázal vyřešit za 4 roky ani náhodou a jak to bude dále pokračovat s novým ministrem a s léky brzy uvidíme.

Budoucnost českého zdravotnictví po volbách není vůbec růžová, když si představíme jako jeho nástupce Adama Vojtěcha. Byl sice pro neschopnost a nezvládnutí situace již jednou odvolán a za minulé roky toho mnoho nedokázal a musel být uklizen do Finska vzhledem k problémovým nákupům za covidu, ale zodpovědnost za jeho příští výkon jako ministra zdravotnictví padne s plnou silou na hlavu Babiše a novou vládu.

Zdraví je pro občany naší země jednou z největších priorit. Příští rok bude pro českého pacienta klíčový z hlediska zachování dostupnosti a kvality poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro české občana. Velmi důležtitý tak bude post budoucího mistra zdravotnictví, který bude muset tvrdě hájit práva pacientů i občanů ČR před byznysmeny ve zdravotnictví a jejich snahou o další privatizaci a rozklad zdravotnictví.

Je otázkou, zda se Vojtěch po svém selhání na ministerstvu v předchozím období už poučil ze svých chyb nebo bude dále pokračovat v rozvratu českého zdravotnictví jako dříve. Finsko pro nás nemůže být ten pravý vzor a Vojtěchovo rozsáhlé prosazování další digitalizace ve zdravotnictví, které v současné době není to nejdůležitější pro pacienty jen ukazuje, že některé priority pacientů a budoucího ministra se asi budou významně lišit. Na případné další selhání Vojtěcha řešit zásadní problémy systému doplatí český občan stejně tak, jako za covidu.

