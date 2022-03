Richard Seemann: Vstoupí Rakousko do NATO?

Emeritní velitel ozbrojených rakouských sil generál Günter Höfler se vyslovil pro vstup Rakouska do NATO. Neutralita neposkytuje žádnou ochranu a jedinou bezpečnostní politikou je vstup do NATO, řekl v jednom nejrozšířenějších tiskovin „Kleine Zeitung“.

Válka na Ukrajině vedla k velmi radikálnímu přehodnocení bezpečnosti v Evropě a spousta zemí nyní je ochotna vydávat peníze do armády a zvyšuje své obranné úsilí, zejména sousední Německo. Většina z nich to ale udělala už v roce 2014 po anexi Krymu a v této souvislosti Höfler také vykreslil ponurý obrázek o stavu rakouské spolkové armády. Podle jeho názoru „není schopná obrany a ozbrojené síly ve svých strategických úvahách přitom považovaly celoevropský konflikt za jednu z možných hrozeb, ale nikdo to nebral vážně“.

Rakousko setrvalo na svém nezájmu, spolková armáda je podfinancovaná s rozpočtem 0,6 procenta HDP a nebyla by schopna odrazit ani konvenční útok na Rakousko, prohlásil generál Günter Höfler. Jeho snahou bylo, aby v silném nasazení vždy se stavělo na tom , co spojuje, před tím, co rozděluje a zastupuje zájmy Rakouska. Na ORF pak zdůraznil, že druhou variantu vidí ve vybudování ozbrojených sil obdobným způsobem jako v sousedním Švýcarsku a dostatečném financováním ze státního rozpočtu.

Günter Höfler se narodil 24. ledna 1953 ve Weizu a v roce 1971 vstoupil do rakouských ozbrojených sil a sloužil zde téměř 47 let Byl první rakouským styčným důstojníkem a vojenským atašé v Partnerství NATO v letech 1995 až 1999. Šest let až do roku 2012 byl velitelem ozbrojených sil a poté vedoucím rakouského vojenského zastoupení v Bruselu. Generál Günter Höfler obdržel řadu národních i mezinárodních ocenění a je autorem několika publikací o bezpečnostní a vojenské politice.

Diskuse o přístupu Rakouska k NATO vzniká v době, kdy obvinilo ruské ministerstvo zahraničí kancléře Karl Nehammera a ministra zahraničí Alexandra Schallenberga z „jednostranných a nehorázných“ prohlášení k situaci na Ukrajině. Rusko o neutralitě Rakouska pochybuje a bude s tím v budoucnu počítat. Ministerstvo zahraničí ve Vídni vydalo k tomu prohlášení, že z vojenského hlediska je Rakousko sice neutrálním státem, ale není v žádném případě neutrální, pokud jde o násilí. Když je napaden suverénní stát, "nikdy nebudeme mlčet a dodržování mezinárodního práva je naší červenou linií."

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

