Roman Pokorný: Český Senát jako stát ve státě, více je snad jen Vinnetou

Ať už bylo téma debaty situace v Bělorusku, nebo se mluvilo o návštěvě ministra zahraničí USA Pompea, anebo o aktuální situaci s koronavirem, vždy jsme se dozvěděli o tom, že Senát na to již reagoval, přijal usnesení, a že takhle by měl reagovat i stát a premiér Babiš. Nic na tom, že Senát má setrvalou minimální podporu u veřejnosti, že k volbám do Senátu chodí méně než třetina možných voličů. Že „dětinské“ a nedůstojné chování většiny senátorů, když Senát navštívil americký ministr zahraničí Mike Pompeo, nenasvědčovalo tomu, že má jít o instituci důvěryhodných, zkušených, a nejen věkem výjimečných lidí. Tak snad si mezi sebou vyhodnotili souboj o nejlepší fotografii s Pompeem. Senátor Jiří Růžička, první místopředseda Senátu, by ale měl být ze soutěže vyřazen, protože měl díky místu za předsednickým pultem lepší výchozí pozici. Odstup od senátního bláznění si zachovával Ondřej Veselý, který návštěvu amerického ministra zahraničí věcně ocenil, ale nepropadal tak velkému nekontrolovatelnému nadšení jako senátor Fischer a jeho kolegové v tomto důvěryhodném sboru. Tak ještě, že se nám senátor Pavel Fischer stačil pochlubit s tím, že do delegace, která vycestuje s šéfem senátu Milošem Vystrčilem na Tchaj-wan, byl vybrán i on. No sláva.

Nic proti Senátu ani proti Pavlu Fischerovi, který ještě stačil připomenout, že se osobně chystá na demonstraci za svobodné Bělorusko, ale v neděli to byla přehlídka slepého aktivismu a hlavně nudných frází. Několikrát byl Fischer v debatě „zneklidněn“, cítil se v „nebezpečí“, „zneklidňovalo“ ho to a perlil i jiné nicneříkající fráze. Ten, kdo se díval, své názory na význam Senátu v našem politickém systému určitě nezměnil.

O nadhled v Otázkách Václava Moravce se staral hlavně čerstvý novomanžel po svatební cestě, šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Jeho protivník, šéf Senátu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil se držel svého předřečníka ze Senátu Fischera na Primě v Partii a dělal hlavně propagaci neboli PR pro Senát. I on se nevyhnul frázím „my v Senátu“ jsme přijali usnesení už dávno před vládou, prezidentem a podobně. Celkově se v Otázkách Václava Moravce nic moc jako obvykle nedělo, až na narážky od Jana Hamáčka, že Vystrčil sice provokuje svojí cestou na Tchaj-wan Čínu, s její politikou nesouhlasí, ale klidně používá iPad od amerického Applu, který je vyrobený v Číně. Vystrčila nejvíce rozčílilo, když se Hamáček pozastavoval nad účinností a významu Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan, kterou označil za akci ODS. Ne, jde o oficiální cestu Senátu, bránil se Vystrčil.

Oba hosté Václava Moravce se v závěru shodli i na popisu současné situace v Bělorusku po prezidentských volbách, kde lidé demonstrují proti současnému prezidentu Lukašenkovi, Senát se k tomu vyjádřil jako první, (jak také jinak), Babiš se už také vyjádřil, jen Hrad a prezident mlčí, zaznělo na ČT v Otázkách Václava Moravce. Jako vzor pro našeho prezidenta pak připomenul Vystrčil slovenskou prezidentku Čaputovou, která nechala hned nasvítit bratislavský prezidentský palác v historických červenobílých běloruských barvách na podporu nespokojených Bělorusů v ulicích Minsku.

Paradoxně po celou první hodinu Otázek Václava Moravce byly daleko zajímavější informace promítány v liště dole na obrazovce, kdy se divák dozvěděl, že Putinovo Rusko Bělorusku v případě ohrožení vojensky pomůže a že Lukašenko straší občany své země tanky NATO pár kilometrů od hranic s Běloruskem.

Pro diváky přitažlivější mohla být druhá část Otázek., Věnovala se předraženým tarifům českých mobilních operátorů, které stále patří k nejvyšším na světě. Hosté ve studiu byli Vladimír Dzurilla, zmocněnec vlády pro oblast IT a zástupce Pirátů, odborník na telekomunikace Martin Jiránek. Jednalo se hlavně o nekonečnou aukci kmitočtů pro novou síť 5G, která by měla zlevnit tarify s neomezenými daty pro normální uživatele. Chystaná aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz je ale stále zahalená tajnostmi. Diskutující sice familiárně mluvili o „tři a půlce“ a „sedmistovce“, o odvolávání proti aukci stávajících operátorů, nic konkrétního jsme se ale nedozvěděli. Normální divák a běžný majitel chytrého telefonu zůstával v této věci jen „hloupým“ pozorovatelem s neomylným vědomím, že zlevnění se hned tak nedočká.

A to i přesto, že Vladimír Dzurilla diváky i moderátora ujišťoval, že prostor ke zlevnění zde je, Pirát Jiránek to zpochybňoval ujištěním, že to nemůže dobře dopadnout, když aktuálně „až“ čtvrtý nejbohatší Čech premiér Babiš nemá rád nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a jeho O2, stejně jako třetího Karla Komárka, který chce, se svou Sazkou do hry o nového čtvrtého operátora taky vstoupit. Martin Jiránek pak v závěru musel překvapit úplně všechny diváky „udáním“, že Dzurilla má u svého operátora neomezená data za 150 korun, stejně jako mnoho dalších firemních a VIP klientů. Slovenský zmocněnec české vlády Vladimír Dzurilla se proti takovému zjištění Piráta Jiránka ani nevymezoval a s úsměvem svůj „zvýhodněný tarif“ potvrdil. Tak hlavně, že víme, že prostor na zlevnění pro nás normální klienty českých operátorů stále je. Chce se až slovy bývalého premiéra Paroubka říci – kdo z vás to má.

Znechucení z takových debat je nutné zahnat pořádným westernem, kde vládne čest a rychlá střelba. Příběh přátelství Vinnetoua, indiána a Old Shatterhanda, bílého muže bojujícího za práva indiánů je stále vyhledávaným filmem, a tak není divu, že se pravidelně střídá na u nás dostupných televizních kanálech. Letos je bohatě doplňován i spaghetti westerny na ČT2. Cítíte ve vzduchu ten náboj? Takhle voní jen divoký západ, poutá ČT svůj cyklus na Facebooku. Terence Hilla a Buda Spencera jste mohli vidět ve spaghetti westernech po celý červenec a srpen, a to každý pátek na ČT2. Je to dobré vyvážení nic neříkajícím politickým debatám a reprízám seriálů i zábavných show na ČT, „nejlépe“ před listopadem 1989.

Roman Pokorný

