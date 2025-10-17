Pavel Foltán: „… kůň, co prošel Senátem“?

Kdo ví, možná by dnes analytici, logici, politici, politologové, psychiatři, zoologové, apod. experti mohli vést dišputace o tom, nakolik je to jen diagnóza, či jinotaj, metafora, nadsázka, či prostá (až sprostá?) skutečnost. Ale tyhle starosti lze s klidem „nechat koňovi – ten má větší hlavu“ (jak se říká). Ten bonmot s koněm a velbloudem si pamatuje spousta tzv. insiderů i outsiderů, že? No, a někteří z nich možná i s větším, nežli jen s menším plezírem, že? Nebo ne?
Nedávno senátorka Marvanová mediálně připomněla jeden svůj polit-marketing ještě z předvolební doby tahanic o zvýšení a rozšíření TV poplatků tehdy formou tzv. velké mediální novely (dle vox populi „VeMeNo“), když tehdy senátorka Marvanová sdělila oné pilně platící veřejnosti, že oni sice v Senátu odmávají ministru Baxovi to zvýšení, ale že ona to vykompenzuje tím, že pak navrhne cosi (snad až jako ústavní novelu) v tom směru, aby Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) už konečně mohl tu ČT kontrolovat, protože prý to zatím nejde. Inu …
A tuhle zase pro změnu senátor Smoljak veřejnosti (opět mediálně – jak jinak v rámci toho polit-marketingu, že ano?) sdělil, to že prý už v tom Senátu legislativně zařídili, aby tu ČT už konečně ten NKÚ mohl kontrolovat. (Jejich senátorskou zásluhou.)
Ale ono to má jeden háček. NKÚ totiž mohl tu ČT kontrolovat už dávno. Léta letoucí. Bez problémů. A to i bez opakovaně medializované legislativní iniciativy a politické podpory těch senátorů. Ergo i (s odpuštěním) toho jejich polit-marketingu. A že to už dávno šlo, tak to zcela jistě ví jak senátorka Marvanová (coby JUDr., i advokátka – už jen z toho titulu to vědět musí), ale ví to jistě i senátor Smoljak (už jen i z titulu výkonu funkce senátora jaxi s médii poněkud propojeného). Navíc ti zákonodárci (a tedy jak ti senátoři, tak i poslanci) mají z peněz občanů, voličů a daňových poplatníků peněžní fondy i na zaplacení odborníků v případě, že by někdy nějaký zákonodárce náhodou něco nevěděl.
Inu ale …
Podle některých ohlasů z vox populi by ta zmíněná senátorská iniciativa resp. aktivita mohla signalizovat i trochu jinou atmosféru po výsledku sněmovních voleb, než tam byla po léta doposud. A kdo vyloučí, že v blížících se volbách do Senátu se ta jedna třetina senátorů nezmění v neprospěch dosavadní většiny křesel. A pak v dalších senátních volbách po dalších dvou letech dojde ke změně politických korouhví také v té poslední třetině, čímž ten Senát už nebude kopat za ty zájmy nynějších partají a vlivů. Čímž by se orientace toho Senátu změnila úplně. A řečeno s jednou hláškou z jednoho filmu: „Jen ho nechte, ať se bojí.“
Už i od časů toho starého Říma se říká „vox populi – vox dei“. A hlas lidu tady v ČR volá po zrušení Senátu. A už dlouho. A čím dál víc. A čím dál hlasitěji.
autor: PV