Vladimír Ustyanovič: Všechny chobotnice Fialovy vlády

Neuplynulo tak hodně vody ve Vltavě, abychom si nevzpomněli na kauzu bývalého hejtmana Davida Ratha. Jen pro připomenutí - jedná se o tu slavnou krabici vína, která obsahovala sedm milionů korun. Tehdejší předsedkyně poslanecké sněmovny Mirka Němcová, proslavená údajnými eskamotérskými kousky, kdy se při jejích návštěvách samoobsluhy ve Žďáru nad Sázavou ztrácely rohlíky, se už skoro vyslovovala o vině a trestu pro Davida Ratha. Rovněž není zapomenuto, jak ve funkci předsedkyně sněmovny půjčovala synovi své služební vozidlo včetně karty na benzín. Svého času se pyšnila tím, že byla součástí vládní delegace při jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Vím, že alkohol je prevít, ale čekal bych, že se vyjádří, jak je zděšena nad tím odeesáckým lumpenreichem, kdy si Petr Fiala za pomoci ODS udělal kampeličku z celé republiky.
Chobotnice korupce zachvátila všechny části Fialovy vlády. Odporností nejvyššího zrna mohu nazvat kauzu IKEM. Z uniklé SMS Vlastimila Válka vyplývá, že na něj premiér Petr Fiala naléhal, aby okamžitě vypsal konkurz na ředitele IKEM. Podle Válka byl premiér pod tlakem svých poradců profesorů Gála a Netuky. Netuka se sešel s ředitelem IKEM Stiborkem v sauně, kde se podle Stiborka probírala možnost, jak nastavit penězovody z nemocničních zakázek tak, aby část financí skončila u ODS. Po neúspěšném tlaku na ministra podal Netuka trestní oznámení na vedení IKEM. Podle zjištění orgánů činných v trestním řízení však šlo o politický tlak na ovládnutí jedné z nejziskovějších nemocnic v Česku. Nyní vyvstává zásadní otázka, zda páni profesoři Gál a Netuka jsou hlavně lékaři, kteří naplňují Hippokratovu přísahu, nebo jsou to kšeftaři se zdravím, kde společným jmenovatelem je mamon a moc.
Třešničkou na dortu je kauza Motol, kdy jsou vládní činitelé podezřelí z podpory korupční sítě, která ovlivňovala veřejné zakázky v Motolské nemocnici. A ptám se, jak konají soudy a státní zástupci? Nebo jsou jejich prioritou politické procesy, viz kauza paní učitelky Bednářové?
K bitcoinové kauze jen stručně. Jak deklarovala většina právníků a advokátů, včetně takzvaného koordinátora Davida Uhlíře, byla darovací smlouva na bitcoiny neplatná. Jednalo se o výnos z trestné činnosti a Ministerstvo spravedlnosti nebylo orgánem oprávněným dar přijmout. Také role brněnského krajského soudu byla velice podivná při vydání věcí obžalovanému Jiříkovskému, sdělil David Uhlíř.
Občané se mohou ptát, platí právo a vymahatelnost práva v této zemi? Uvědomme si, že kauza Bitcoin může být podle některých zdrojů až ve výši 90 miliard korun. A Fialova kampelička byla opravdovou pračkou peněz. Postupně z ní bylo vynášeno 669 milionů korun pro potřeby ODS. A co na to naše soudy? Za tyto spojené tunely ODS a STAN přece nemůže Putin.
Dovolím si položit otázku proč se mnohé soudy neřídí striktně trestním řádem, ale určitou podprahově cílenou politickou zakázkou. Je pravdou, že drtivá většina soudců vnímá svoji práci jako poslání. Ale pro ty méně poctivé, potažmo úplatné, máme historické přirovnání, kdy zkorumpovaný královský soudce Sisamnés, který působil za vlády perského krále Kambýsa II. přijal úplatek, aby ovlivnil rozsudek. Král ho nechal okamžitě zatknout a odsoudil jej k trestu smrti stažením kůže zaživa. Jeho kůže byla použita k čalounění křesla, do kterého usedl jako soudce jeho syn Otanes. Otanes nikdy nevynesl protiprávní rozsudky a můžeme se ptát proč. Stalo se, že soudy zasáhly do výsledků voleb - Rumunsko nebo do průběhu voleb - Moldavsko. A nyní v České republice vítězná vládní koalice balancuje na hrotu jehly k velké radosti Hradu. Pane prezidente, buďte tak laskav a strčte si Vaše oblíbence někam. Chápu, že Vám jsou demokratické principy cizí, ale respektujte výsledky voleb. Rozumím tomu, že bývalí vysocí komunističtí funkcionáři jsou něco jako bývalí černoši, tím myslím všechny ty Pitharty, Rychetské, Šiklové a Šabatové. Tím chci říct, že liška mění svoji srst, ale nemění své zvyky.
