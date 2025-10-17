Václav Kovalčík: Jsem pro mír na Blízkém východě

18.10.2025 12:07 | Glosa

Chování Hamásu jest opovrženíhodné a zbabělé! Právě Hamás se zbaběle schovává za palestinské občany a tamější nemocnice, dokonce střílí do svých odpůrců. Izrael zas krvácí ve svém rozpočtu, neboť válka stála mnoho lidských životů a výdajů.

Václav Kovalčík: Jsem pro mír na Blízkém východě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Akce Kulturou proti antisemitismu na podporu Izraele

Jsem toho názoru, že by samotný Hamás měl zaplatit válečné reparace Izraeli. Vždycky když je nějaká dohoda o míru, tak ji Hamás vždy poruší. Samotní Palestinci tak doplácejí na řádění teroristických diktátorů.

Mnoho financí Evropské unie bylo rozfofrováno a prošustrováno v této oblasti, avšak bezvýsledně. Jak k tomu přijdou občané Evropské unie? Samotným Palestincům se dostalo málo. Většinu pomocí shráblo právě teroristické uskupení! Kde to jsme?

Jediné efektivní řešení pro mír mezi Palestinou a Izraelem je skutečné zapojení  jednotek mírotvorných národů, aby se zajistila tamější bezpečnost.

Zachránilo by se zároveň mnoho dalších izraelských a palestinských životů, nastartovalo by se a obnovilo tamější hospodářství, potvrdil mír a stabilita v regionu, nebyl by hlad.

A tak se znovu ptám? Kdo Izraeli zaplatí rapidní hospodářské ztráty? Pomoc by měla směřovat i tam. Jistě by byla mnohem konstruktivnější než nadále financovat zbabělé a válečné počínání Hamásu.

