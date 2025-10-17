Václav Kovalčík: Jsem pro mír na Blízkém východě

Jsem toho názoru, že by samotný Hamás měl zaplatit válečné reparace Izraeli. Vždycky když je nějaká dohoda o míru, tak ji Hamás vždy poruší. Samotní Palestinci tak doplácejí na řádění teroristických diktátorů.
Mnoho financí Evropské unie bylo rozfofrováno a prošustrováno v této oblasti, avšak bezvýsledně. Jak k tomu přijdou občané Evropské unie? Samotným Palestincům se dostalo málo. Většinu pomocí shráblo právě teroristické uskupení! Kde to jsme?
Jediné efektivní řešení pro mír mezi Palestinou a Izraelem je skutečné zapojení jednotek mírotvorných národů, aby se zajistila tamější bezpečnost.
Zachránilo by se zároveň mnoho dalších izraelských a palestinských životů, nastartovalo by se a obnovilo tamější hospodářství, potvrdil mír a stabilita v regionu, nebyl by hlad.
A tak se znovu ptám? Kdo Izraeli zaplatí rapidní hospodářské ztráty? Pomoc by měla směřovat i tam. Jistě by byla mnohem konstruktivnější než nadále financovat zbabělé a válečné počínání Hamásu.
autor: PV