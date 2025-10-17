Jiří Paroubek: Dobrodružné postupy amerického prezidenta

17.10.2025 15:26 | Glosa

Americký prezident Donald Trump přišel s velmi neotřelou politikou, ať už jde o řešení významných zahraničně politických otázek anebo otázek ekonomických. Tuto politiku lze charakterizovat jako nacionalistickou. Nic proti tomu, když někdo upřednostňuje své národní zájmy. Tak by měla konec konců postupovat i česká politická reprezentace. A já doufám, že se toho dočkám od nové Babišovy vlády.

Jiří Paroubek: Dobrodružné postupy amerického prezidenta
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Paroubek

Donald Trump nedávno rozhodl, že Číně vypálí k 1.listopadu dodatečná dovozní cla 100%. Americký prezident se nazlobil, že Čína chce používat, podobně jako to dělají Spojené státy  u jiných komodit,  vzácné zeminy – kovy jako nástroj politického vyjednávání. Čína se vyjádřila v tom směru, že vzácné zeminy – kovy, které mohou mít dvojí užití (to znamená, jak pro civilní účely,  tak pro účely vojenské), tak omezí jejich dodávky na Západ. Čína a Rusko ovládají většinu světové těžby a zpracování vzácných zemin-kovů, jež jsou zapotřebí  ve vojenském průmyslu. Při výrobě zbraní, např. při výrobě raket, při výrobě dronů atd.. Takže samozřejmě, pokud Čína nezmění svůj názor na věc, bude západní zbrojní průmysl kulhat na obě nohy.

Je zřejmé, že vzácné zeminy-kovy jsou i v jiných zemích světa, v  zemích Afriky či v zemích Latinské Ameriky. Ale Čína udělala všechno proto, zejména v Africe, aby získala v těchto státech investiční výhodu tím, že těmto zemím často poskytuje  bezúročné úvěry v rámci projektu Pás a stezka.  Tím získala v posledních letech přístup v řadě těchto zemí  k nejrůznějším surovinám,  včetně vzácných zemin. Západu se nevyplatila neokolonialistická politika, kterou vůči Africe provádí, a to zejména Francie a Velká Británie. Proto tyto země ztrácejí v Africe vliv a nedaří se tam ani Spojeným státům. Spojené státy, ani  Evropská unie nemají k dispozici program, který by se rovnal čínskému projektu Pás a stezka. Číňané pumpují do zemí, které jsou napojeny na tento program, zejména se jedná o země Asie, Afriky, ale také Latinské Ameriky, ohromné peníze na investice především do infrastruktury: do výstavby železnic, rychlostních komunikací (pozemních), ale také přístavů atd.. Samozřejmě, že tyto peníze, které jsou bezúročné, se Číně vracejí ve formě surovin, jež  jim tyto země dodávají.

Západ prostě zaspal a teď bude mít velké problémy dostat se k těmto surovinám, zejména pak k vzácným zeminám. Americkému prezidentovi teď nezbyde nic jiného, nežli se s Čínou dohodnou a to velmi po dobrém. USA totiž tahají za kratší konec   provazu. Zajímavé jsou v této souvislosti také čísla, která charakterizují růst čínského vývozu za poslední půl roku a to na trhy mimo Spojené státy. Export Číny se v září do těchto zemí meziročně zvýšil o více než 8%, po srpnové nárůstu o 4,4%. Překonal tak veškerá očekávání. Na druhé straně klesají vývozy Číny do Spojených států. A v tuto chvíli se přímý vývoz Číny do Spojených států rovná zhruba jedné desetině jejího celkového vývozu. Vliv na tento jev má tedy zj. neurvalá celní politika amerického prezidenta Trumpa. USA a Čína sice v květnu uzavřely prozatímní obchodní dohodu snižující vzájemná cla na rozumnou úroveň, ale prezident Trump jednostranně oznámil, že hodlá dovoz z Číny zatížit dodatečnými cly ve výši 100%.

Americký prezident se nejspíš přepočítal. Neboť Čína dokázala velmi flexibilně přesměrovat významné části svého zahraničního obchodu mj. do zemí jihovýchodní Asie. A  samozřejmě bude hledat odbytiště také v zemích, které jsou navázány na projekt Pás a stezka. USA a jejich prezident se chytily do vlastní pasti a teď budou rády, když se s Čínou dohodnou na rozumném kompromisu. Určitě to nebude kompromis, který by respektoval především zájmy Spojených států. Číňané jsou dnes situaci, že mohou dosáhnout dohody win-win. Tedy zájmy obou zemí – USA a Číny -  budou respektovány rovnocenně. Já pan, ty pán.

Je to podle mého názoru poslední imperialistický výpad Donalda Trumpa vůči Číně, neboť se nepochybně poučí z této zkušenosti. Prostě Čína je v tuhle chvíli v lepší vyjednávací pozici nežli USA.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

„Nechtěl jsem tomu věřit.“ Paroubek se zhrozil nad fotkou s Rakušanem
Jiří Paroubek: Premiér Fiala ztrácí nervy
Jiří Paroubek: Naši „demokraté“ se zase předvedli
Ostuda, jakou jsme ještě neměli. Paroubek rozebral Fialovu vládu

Zdroje:

https://Vasevec.info

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Paroubek , Vaše věc , Trump

autor: PV

Nová vláda není jmenována

V tisku,kuloárech se objevují různá jména kandidátů na ministry. Který z těchto návrhů by byl pro Vás přijatelný ? děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mužská přání v kostceMužská přání v kostce Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Dobrodružné postupy amerického prezidenta

15:26 Jiří Paroubek: Dobrodružné postupy amerického prezidenta

Americký prezident Donald Trump přišel s velmi neotřelou politikou, ať už jde o řešení významných za…