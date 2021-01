Rudolf Mládek: Není čím očkovat, a divíte se?

reklama

Hovoří se o tom, že EU snad 29. ledna schválí britsko-švédskou vakcínu AstraZeneca. Tou už je v Británii naočkováno hodně přes milion lidí a její vývoz do Indie překonává očekávání. Ostatně Indie využívá vakcíny k posílení svého vlivu a i Bangladéš dostane od Indie zdarma až dva miliony dávek. (1) V Česku vakcína ale jen tak nebude. Kdo této politice EU rozumí?

Do boje o vliv vyrazila i „hodná“ Čína, která také nabízí svou vakcínu, ale čínští výrobci udávají úspěšnost jen 79 procent. U které z pěti jejích vakcín to platí, to se neví. Klinické testy čínských vakcín, provedené v Brazílii, dopady mizerně, účinnost je zhruba 50 procent. Takže k ničemu. A to se proslýchá, že nejen ruská vakcína Sputnik neprošla požadovanou třetí fází testování, i čínské vakcíny jsou na tom údajně stejně.

Německá kancléřka Merkelová prý laškuje s ruským prezidentem Putinem o tom, že by vakcínu Sputnik vyráběli společně. Asi pro východní členy EU. Když už tam ochotně konzumují ty druhojakostní potraviny, tak jistě přijmou i nějaké ty neověřené vakcíny, že? Pak se nedivme, že čeští zdravotníci po očkování až tak neprahnou. Asi vědí proč.

Do toho nám český vakcinační koordinátor Zdeněk Blahuta sdělil, že rezervační systém cit.: „Systém funguje. Nezkolaboval ani nespadl. To se sice uvádělo, ale to není pravda. Zpočátku byl jen přetížen…“(2). Přetížený sice nefungoval, ale podle koordinátora fungoval.

Ono není čím očkovat, ale koordinátor ví, že by praktičtí lékaři měli v Česku naočkovat zhruba 50 tisíc pacientů denně, protože mu to řekli prezident lékařské komory Kubek a předseda praktiků Šonka. Asi mají v rukou nějakou pro-očkovací petici, když to tak vědí. Takže očkování je v plném proudu, jenom není čím očkovat, a „funkční“ systém se přetěžuje, neregistruje, ale funguje. To ale ani ti nejhloupější fakt nespolknou.

Ukazuje se (pokolikáté už?), že Evropská unie se z velmi schopného Evropského společenství změnila v molocha, který přikazuje, zakazuje, omezuje, cenzuruje, ale funguje jako socialismus. Jednou nejsou prkna, pak nejsou hřebíky, pak nepřijede válcovačka… kdo pamatuje vtip ze socialismu, rozumí. Kdo nepamatuje, ať se někde zavře a čeká na zázrak. Socialismus jej také sliboval...

