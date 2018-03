STAN: Premiére, nelžete, Vaše hnutí pro Ondráčka hlasovalo

Vážený pane premiére v demisi,

zaznamenali jsme Vaše vyjádření ke zvolení pana poslance Ondráčka do čela Komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

My, zde podepsaní poslanci, tímto čestně prohlašujeme, že jsme pro pana poslance Ondráčka nehlasovali, a tímto Vás žádáme, abyste ve svých veřejných prohlášeních na toto téma účelově nelhal a nesváděl odpovědnost za tuto volbu na nás.

Důvody, proč pro nás tato osoba do čela zmíněné komise nepřipadala v úvahu, jsou zjevné, a byly mnohokrát řečeny. Především se jedná o člověka, který byl při Palachově týdnu v lednu 1989 a bil studenty. Člověk, který stál na straně minulého režimu, který potlačoval základní lidská práva, zejména svobodu projevu. Režimu, který zničil mnohdy celé generace rodin. Režimu, který zavraždil či utýral hrdiny 2. světové války. Obránci pana poslance Ondráčka argumentují tím, že tehdy pouze poslouchal rozkazy. Nejsme však přesvědčeni o tom, že pan poslanec svých činů lituje, a že chápe, že hájil režim, který my už tu nikdy nechceme.

Pane premiére, co nás velmi zaráží, je Vaše ohýbání reality. Po tom všem, co se v naší zemi děje od loňských říjnových voleb, lze konstatovat jediné. Jste to Vy, který od začátku spolupracuje s komunisty, tedy s lidmi, kteří minulý režim relativizují nebo přímo hájí. Jste to Vy, kdo je v současnosti stále veden ve svazcích StB jako agent, který si teď s KSČM rozděluje výbory a komise v Poslanecké sněmovně. A jste to Vy, kdo vede hnutí, jehož poslanci pro pana Ondráčka do čela komise prokazatelně museli hlasovat.

Nevěříme, že někdo ve Vámi vlastněném hnutí by šel proti Vašemu názoru. Pokud byste Ondráčka do čela komise pro dohled nad GIBS nechtěl, umíte to zařídit jednou hromadnou smskou. Přestaňte proto mlžit a ukazovat ve věci pana Ondráčka na nás. Doložte svá slova činy.