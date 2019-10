Štěpán Křeček: Chystá se historicky největší kontrakt na dodávku bitevníků F-35

Pentagon ve spolupráci se společností Lockheed Martin pravděpodobně uzavírá historicky největší kontrakt na dodávku nové generace bitevníků F-35. Celkem by mělo být dodáno 478 stíhaček za přibližně 34 miliard dolarů. Kontrakt by dle agentury Bloomberg neměl sloužit jen americké armádě, ale měli by se k němu připojit i spojenci.

Nové informace jsou v rozporu s tím, co dříve uvedla agentura Reuters. Podle předchozích informací totiž Pentagon neměl uzavírat se společností Lockheed Martin novou smlouvu na dodávku bitevníků F-35 dříve než v roce 2021. Do té doby se měly odstranit problémy s integrací stíhaček do testovacích simulátorů.

Akcie společnosti Lockheed Martin na nové informace prozatím reagovaly jen mírným růstem. Za poslední dekádu však akcie Lockheed Martin slaví obrovský úspěch. V roce 2009 byla minimální cena akcie na úrovni 57,41 dolaru. Dnes se stejná akcie obchoduje za 371,84 dolaru. Společnost Lockheed Martin je zajímavá v tom, že její akcie rostou, když ve světě narůstají bezpečnostní rizika.

Psali jsme: Stanislav Křeček: Nájmy bytů rostou nad únosnou moc Štěpán Křeček: Eurozóna trpí vyšším zadlužením než zbylé země Evropské unie Štěpán Křeček: Akcie společnosti Nokia prožily volný pád Štěpán Křeček: Proti letošním minimům si připlatíme dvě koruny za litr benzínu a korunu u nafty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.