Svatopluk Otava: Podvést voliče nebo bojovat s pučisty?

Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil…!, tak praví premiér!

Včera se premiér na sociálních sítích vyjádřil, že nově zvolený předseda Komise pro kontrolu GIBS Zdeněk Ondráček se má omluvit (Komu? Profesionálnímu lháři Petru Gazdíkovi (STAN)?, politickému turistovi a mistrovi dvojího metru Miroslavu Kalouskovi (TOP-09)?, a nebo srbsko-české podnikatelce v politice a specialistce na integraci s chorvatským příjmením Alexandře Udženii (ODS)? Nebo snad rovnou celému Antidemokratickému bloku ODS – TOP-09 –STAN – KDU-ČSL?)

A za co? Za to, že byl zvolen šéfem komise pro kontrolu GIBS tím, že ctihodní antidemokraté takříkajíc „hodili áčko“ a nešli do práce? Za to že byl kdysi policajtem ještě za komunistů? (Těch přece v ostatních politických stranách bylo a je…). Za to, že v listopadu 1989 v uniformě odstrčil dvě ženy, z nichž jedna na něj před tím plivla a druhá mu dala facku? (Tak si to dnes dámy zkuste znovu….) Nebo za to, že se vůbec narodil…???

Fakt je, že premiér Babiš se před parlamentními volbami až úzkostlivě vyhýbal otázkám ideologického významu, vyhýbal se stejně reakcím na kritizované a podrazácké chování bývalého premiéra Sobotky, jenž se připravoval ze všech sil plnit bruselská zadání a zbavit Republiku jakékoli známky suverenity. Vůbec se vyhýbal politickým otázkám. Věnoval se (nutno říci úspěšně) finacím pro stát a koblihám pro voliče.

Ani pěšky, ani za vozem – situace se mění každým okamžikem…

Po parlamentních volbách pak ukázal svou sílu a přimáčkl ke zdi pravičácké antidemokraty s tím, že vyjedná podporu své jednobarevné vládě ANO s pomocí tiché podpory s KSČM a SPD. To ostatně (a snad právem) očekávali voliči jeho vítězného hnutí, stejně jako komunisté či přími demokraté. A vlastně i ti všichni napravo, co buď k volbám nešli nebo volili jinak.

Včera pak zase (zatím jen na sociálních sítích) ukázal, že se vždy bude řídit úslovím – bližší košile než kabát (bližší peníze, než demokracie). Raději bude podlézat hysterickým protofašistům neznávajícím v demokracii nic, co se nevyvíjí dle jejich představ a nutit předsedu parlamentní komise k omluvám za to, že nikdy neporušil zákon a přesto čemusi rozumí a má na cosi dohlížet. A tak Babiš ukázal pro změnu svou slabost.

Netřeba být komunistou a netřeba mít ani kavárenské IQ, aby obyčejnému občanu byl komunistický předseda GIBS jaksi lidsky bližší, než bytostní antidemokraté typu třeba europoslance Polčáka, co se nedávno v ČT vyjádřil, že se prostě nehodlá podřídit „diktátu většiny“. A máme to tu! Diktát většiny! Nu, to prostě demokracie vždy byla, můžou to stoupenci „hodnot a našeho způsobu života“ obracet horem, dolem nebo zleva do prava. A čiperové z Demokratického bloku dnes soudí, že už teda dost bylo demokracie, lid obecný je lidem tupým, sloužícím jen k obveselení elitářských tlučhubů a k jejich živení. Jaké volby…!, Jaké výsledky…!, Jaká demokracie…!

Žádný komunistický puč! Uděláme si ho sami! Jako v Kyjevě!

A tak se dnes za čísi (?!) peníze zase pokusí antidemokraté svézt do Prahy nějaké ty ovce s červenými kartičkami v hubách, kuturní fronta s Bárou Štěpánovou si zapovykuje, pěkně se společně zanadává na komunistické „pučisty“ z osmačtyřicátého, o letošním zimním rekordu, kdy umrzlo na dvacítku bezdomovců, se mluvit z tribun nebude a tak pěkně po ukrajinsku, po fašisticku se bude připravovat skutečný antidemokratický puč.

A to „Andy“ nemá zapotřebí. Oj, mé svěřenecko-fondové miliardy! Ještě, aby mi je ten lotr Kalousek ukradl a přidal ke svým nakradeným! – přemítá asi premiér. Jak z toho ven? No, donutíme Ondráčka k omluvě nebo odstoupení, on už to nějak Vojta (Filip) s Jirkou (Dolejšem) zařídí. Ještě, že těm komunistům nešéfuje Skála….!

A tak k prvnímu voličskému podvodu – Referendum? Proč ne, ale o EU a NATO se debatovat nebude! Já, že jsem vám to slíbil? A kdy? To jste se mě napřed měli zeptat milánkové, co jste zdrhli od Sobotky a od Filipa!, přibude hned druhý. Dohody už neplatí a Ondráčka odvoláte.

Mimochodem – jediný, kdo se k žádnému handrkování nepřipojil – je Tomio Okamura. Taky odvolat!

