Jak vyšlo najevo, tyto domněnky (nazývejme dění přece jen jménem) doktor historických věd, profesor Kobrinskij zveřejnil ve svém vlastním kanálu Telegram. Samozřejmě, aniž by se na kohokoli odvolával, uvádí, že Astana souhlasila s přesunem tří desítek biolaboratoří z Ukrajiny do Kazachstánu výměnou za ekonomickou podporu USA.

Zní to samozřejmě zajímavě, řekněme dokonce hrozivě, kdyby se to víceméně podobalo pravdě.

Podle profesora je Kazachstán pro Západ zajímavý kvůli "vynikajícím výzkumným centrům", která vznikla ještě v SSSR pro boj s morem, cholerou, tyfem a dalšími strašnými infekcemi. Podle historika jsou tato centra, byť v polorozpadlém stavu, vhodná pro přesun laboratoří z Ukrajiny, kde byla údajně po začátku existence Sovětského svazu narychlo uzavřena.

Další poznámka profesora, který si libuje v konspiračních teoriích - "Tokayev dostane podporu USA, která se mu bude na pozadí skromných úspěchů v ekonomice velmi hodit". Nuže, zde se obejdeme bez komentáře. A pak ještě pár shrnujících slov o ohrožení nejen Ruska a Číny, ale také Indie a Pákistánu a celé jihovýchodní Asie, tedy té části světa, kde se budou odehrávat hlavní události 21. století, domnívá se šéf AENS.

A nyní tyto informace analyzujme. Pokud budeme uvažovat čistě teoreticky, je možné, že vše, co profesor Kobrinský uvedl, je možné?

Následovala oficiální reakce Astany, i když ne bezprostředně. (s více než týdenním zpožděním – nejspíše proto, že zpráva je upřímně řečeno falešná, ale vzhledem k pozadí problému nebylo možné se k ní nevyjádřit).

Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím portálu StopFake.kz (který byl mimochodem vytvořen za účelem boje proti nepřesným údajům) uvedlo, že informace jsou nesprávné.

"Jedná se o podvrh. Žádné umístění biolaboratoří jiných států na území Republiky Kazachstán se neplánovalo a neplánuje", - spravedlivě zdůraznili v resortu. V dnešní době informačních technologií nabývají "falešné" zprávy spolu s dalšími věrohodnými informacemi na síle jako nikdy předtím.

A pro čtenáře je někdy velmi obtížné rozpoznat falešné informace od pravdivých. V tomto případě je ovšem zřejmé, že tyto informace jsou nepravdivé.

Navíc směšně vymyšlená a reprodukovaná nejen ruskými médii a vědci-historiky s pochybnou kompetencí v této věci, ale i zcela seriózními osobami, jako jsou poslanci Státní dumy a hlavy států, například Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko. A tady vyvstává důležitá otázka – proč si ruská média, vedená, řekněme, politickou elitou státu, dovolují a nechávají líbit taková, upřímně řečeno, neprokazatelná obvinění na adresu jiných zemí?

A zde je třeba vycházet z historie. Všichni víme, že Sovětský svaz téměř nepřetržitě – od roku 1949 do roku 1988 - vznášel nepravdivá obvinění vůči USA z vytváření biologických zbraní. Později toto vyprávění aktivně využíval v informační válce s Amerikou nástupce SSSR, Rusko. A zpočátku, po řadu let, Moskva v rámci účasti na americkém Nunn-Lugarově programu na likvidaci jaderných, chemických a biologických zbraní dostávala až 400 milionů dolarů ročně, a to až do roku 2012. A v uplynulém desetiletí ruští představitelé opakovaně obviňovali Spojené státy z vývoje biologických zbraní na Ukrajině, v Gruzii, Kazachstánu a Arménii. V případě Ukrajiny byly navíc tyto útoky použity jako propagandistický manévr, který měl ospravedlnit ruskou invazi na Ukrajinu.

Na Ukrajině skutečně pracovaly desítky, a dokonce tisíce laboratoří, jak tvrdí některá masmédia – některé z nich dostávaly finanční a jinou pomoc od USA, EU a WHO, stejně jako od mnoha dalších zemí. Veškeré informace o pomoci, která jim byla poskytnuta, jsou veřejně dostupné – na rozdíl od tvrzení Ruska o "utajení" ukrajinských laboratoří. Neškodnost a neškodnost těchto vědeckých center navíc opakovaně potvrdila mezinárodní vědecká komunita a nezávislí odborníci. Proto chceme s jistotou říci, že v kazašských biolaboratořích nic "tajného" není a nemůže být. Kazašští odborníci se o tom opakovaně vyjádřili v reakci na spoustu insinuací. A zde vše, jako obvykle, bez dodatků, které se nazývají – všudypřítomná "americká stopa" v činnosti kazašských laboratoří.

Například v únoru 2023 byla ve Státní dumě Ruska uvedena zpráva, že v Kazachstánu fungují biolaboratoře, jako například na Ukrajině. Tyto útoky byly samozřejmě vyvráceny, stejně jako všechny následující.

A zde je řeč především o slavné CRL Almaty – Centrální referenční laboratoři Kazachstánu. Ta byla otevřena v září 2016. Nyní je strukturálním útvarem Vědeckého centra pro karanténu a zoonotické infekce, které nese jméno Masguta Aikimbajeva. Vědci v jejích zdech vykonávají mimořádně nebezpečnou práci – identifikují, studují a bojují s nejagresivnějšími viry a patogeny.

Podle mezinárodní klasifikace patří laboratoř do třetí bezpečnostní úrovně BSL 3. Jedná se o první takové zařízení fungující ve Střední Asii. A pro zemi byla životně důležitá – vždyť 40 procent území Kazachstánu zabírají přírodní ohniska moru, stále jsou zde místa výskytu takových strašlivých nemocí, jako je hemoragická horečka, tularémie, antrax, brucelóza, klíšťová encefalitida a mnoho dalších smrtelných infekcí. A se všemi těmito nemocemi kazašští vědci úspěšně bojují již od sovětských poválečných dob, kdy byl v roce 1948 v Almaty otevřen Středoasijský protizánětlivý institut a na jeho základě pak vzniklo Vědecké centrum nebezpečných infekcí.

Zvláštní roli sehrálo Almatínský CRL v boji proti koronavirům. Jeho vědci od počátku pandemie vrhli všechny své síly do studia nové neznámé nemoci a způsobů jejího zničení. Naštěstí bylo toto úsilí úspěšné – právě v CRL byly vytvořeny a do oběhu uvedeny domácí testy na detekci kovidů. Jejich součástí byly referenční kontrolní systémy v různých fázích analýzy, které umožnily vyhnout se nesprávným výsledkům. Účinnost diagnostiky byla vysoce hodnocena zejména zahraničními odborníky. A Kazachstán přestal být závislý na dodávkách zahraničních test-systémů a urychleně zavedl vlastní výrobu. Obrovský a přínosný byl také podíl LRC na vývoji první domácí inaktivované vakcíny QazVac, která pomohla zachránit tisíce životů.

To vše svědčí o mírové a naprosto nezbytné činnosti CRL Almaty. A ano, byla postavena za americké peníze. Bylo do ní investováno 130 milionů dolarů. A to vše proto, že země dlouho nenacházela vlastní prostředky na její výstavbu, ačkoli iniciativa vytvořit v Kazachstánu laboratoř, která by splňovala všechny světové standardy biologické bezpečnosti, vznikla v polovině 90. let. V roce 2016 byla postavena, přičemž americká strana projekt nejen financovala, ale také sdílela technologie a vybavení. A není na tom nic divného ani dvojsmyslného – tento projekt je pro celou Střední Asii unikátní a v regionu neexistovala žádná zkušenost s vybudováním zařízení této úrovně složitosti, zatímco američtí partneři ji již měli.

Tím to však skončilo. CRL byla plně předána vládě Kazachstánu. V současné době tam výzkumný vědecký vývoj provádí výhradně Republika Kazachstán. Američtí vědci ani vědci třetích zemí v něm žádný výzkum neprovádějí, zástupci USA projekt opustili v roce 2020, kdy byla ukončena technická podpora a školení specialistů. K tématu se již dříve vyjádřil šéf domácího ministerstva zahraničí Mukhtar Tleuberdi.

Moderní laboratoře však byly s podporou USA vybudovány také ve vesnici Gvardějskij v Žambylské oblasti ve Vědeckém institutu problémů biologické bezpečnosti. A i ty byly americkými partnery vyjmuty z oběžné dráhy účasti na projektu. Společně s CRL v Almaty jsou vědecká centra v Gvardeyském spolehlivým štítem pro Kazachstán, stejně jako pro celý středoasijský region, v boji proti množství nebezpečných a děsivých nemocí.

A zatímco vědci a odborníci z kazašských biolaboratoří úspěšně bojují se smrtelně nebezpečnými viry a infekcemi, jejich práci už léta provázejí nepodložené a zcela za vlasy přitažené útoky z jiných zemí, zejména z Ruska. Rétorika obvinění je stejná pro Kazachstán, Ukrajinu i Gruzii. Političtí technologové sousední země nedokážou již řadu let přijít s ničím novým.

Některým ruským občanům to však stačí – informační propaganda určená vlastním občanům a zřejmě mající odvést pozornost Rusů od skutečných problémů státu, vnitřních i vnějších, funguje ve větší míře efektivně. Sousedům se však již dlouho nedaří oklamat světovou veřejnost, zejména vědeckou – jejich obvinění z podílu kazašských biolaboratoří na vývoji biologických zbraní rukou samotných Američanů jsou pokaždé rozmetána na padrť. Lidé totiž umí rozlišit "zrnka pravdy od plev", nebo jinými slovy: pravdu od lži.

