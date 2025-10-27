Vladimír Ustyanovič: Duchem chudí představitelé evropských států chtějí bojovat s Ruskem

Toto obludné prohlášení vypadlo z úst české hlavy státu při přijetí syrského prezidenta Ahmada Šary během jeho návštěvy valného shromáždění OSN.
Ahmad Šara byl v roce 2013 zařazen na seznam teroristů Spojených států amerických a o čtyři roky později ministerstvo zahraničí USA vypsalo odměnu 10 milionů dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení. Tento islámský fanatik i po převzetí moci v Sýrii vraždil a pronásledoval křesťany, alavity a muslimské šíity. Podle mého názoru by s tímto vraždícím monstrem, které má na rukou krev desetitisíců křesťanů, neměla jednat žádná hlava státu.
Nikde jsem nezaznamenal, že by se proti této návštěvě vyjádřil kdokoliv z lidovců, respektive z lidoveckého bratrstva kočičí pracky. K poslanci Bartoškovi se vyjádřil i Vadim Petrov, člen rady pro RRTV s konstatováním, že je regulérní blázen. V pořadu Máte slovo Michaely Jílkové se u Bartoška projevil latentní nacistický syndrom když nechtěl pochopit citované prohlášení Donalda Trumpa, že Rusko bylo vyprovokováno rozpínavostí NATO, včetně varování prezidenta Putina. Rovněž nevnímal právo národů a lidu na sebeurčení bez ohledu na názor centrální vlády, viz Kosovo. V tomto pořadu se Bartošek asi inspiroval prověřeným lhářem Fialou, který strašil příjezdem tanků do Prahy. Tuto blbost mu vyvrátil Andor Šándor. Bartošek, věčný lidovecký vyhledávač funkcí, v této disciplíně dýchá na záda inventáři sněmovny a parazitnímu tvoru českých daňových poplatníků, Marku Bendovi. Bartoškův výrok, že Rusko je mafiánský stát, mě docela rozesmál a doporučil bych panu Bartoškovi vyšetření duševního zdraví.
Jen v poměru mafiánských kauz na kilometr čtvereční Česká republika versus Ruská federace, by Česko získalo pomyslnou olympijskou zlatou medaili. Jen stručně, bitcoin, Fialova kampelička, IKEM, Motol, Dozimetr, dotace na soukromou farmu bratra ministra Mariana Jurečky, které mnohonásobně převyšují dotace pro ostatní zemědělce. Mimo jiné, tato šetření by měl iniciovat prezident, respektive jeho kancelář. A nepředvádět se, jak visí na Svatovítské katedrále jako netopýr.
Úkolem prezidenta není brzdit sestavování vlády. Podle ústavního právníka profesora Aleše Gerlocha není problém zastávat funkci předsedy vlády a funkci jakéhokoliv ministra, i když soud uloží podmíněný trest. Bartoškovo napadání Tomia Okamury, že se vzájemně drží s Andrejem Babišem kvůli žádosti o vydání k trestnímu stíhání, je na základě výše uvedeného právního názoru bezpředmětné a vykazuje to jako vždy klasické lidovecké prázdno.
Položím zásadní otázku. Proč duchem chudí představitelé evropských států chtějí bojovat s Ruskou federací? V čem jim Rusové ublížili? Plní smlouvy na dodávky ropy a plynu. EU je třetím největším obchodním partnerem Ruska po Číně a Indii. Triumvirát Trump, Putin a Si Ťin-pching, ať se to Evropě líbí nebo ne, budou garanty bezpečnosti nebo nebezpečnosti, podle toho, jak se k nim budou chovat ostatní státy. Ze zpravodajských zdrojů vyplynulo, že Putin zkoordinoval dohodu Trumpa s čínským prezidentem. Dále Čína odebírá v plné míře plyn z Ruska přes plynovod Síla Sibiře a mýty o sankcích jsou pouze v hlavách evropských propagandistů. Jen otázka, jak může Amerika uplatnit sankce na plyn, který se vede v trubkách plynovodu Síla Sibiře? Jedině že by na konci potrubí stál agent CIA a měřil průtok. Totéž platí i o odběru ropy Indií, která odmítla zákaz odběru ruské ropy. Naši pokrytečtí představitelé by měli přestat kádrovat Bělorusko, protože na rozdíl od České republiky, kde je díky naší vládě a Evropské unii zemědělství zplundrované, je Bělorusko soběstačné v zemědělské produkci a vyváží hnojiva do spřátelených zemí. A hlavně, v Bělorusku není válka.
Závěr. Je nezbytné se zbavit eurounijních byrokratů, jejichž původním úkolem bylo vykonávat servis pro členské státy Evropské unie, nikoliv je řídit.
autor: PV