Tři desítky let s vitráží

Uměleckořemeslná firma z Lubence na Karlovarsku Jitky a Richarda Kantových letos slaví 30 let od svého založení. Oslavy to budou náramné, neboť se jedná o spěšnou kariéru v jedinečném sklářském oboru, ve kterém Kantovi takříkajíc udělali díru do světa. A ruku v ruce s ohlašovaným výročím kráčí činnost spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí, na jehož založení a usilovném plnění náročného úkolu rekonstrukce historické budovy z roku 1338 s přeměnou v jedinečné Muzeum vitráže, se Jitka s Richardem Kantů aktivně již patnáct let podílí. Zde je k vidění jeden z příslovečných divů světa v podobě vitrážového stropu. Jakoby si při jeho rekonstrukci vyzkoušeli jmenovaní sklářští umělci velkoplošnou vitráž pro New Yorské nádraží, na kterou před časem dostali zakázku.

reklama

Umění vitráže je na světě již od antických dob, kdy byly vyrobeny první barevné kousky skla. Největší rozmach tohoto sklářského kumštu připomínající dnešními slovy skládačku puzzle, souvisí se stavbou středověkých kostelů a klášterů. Když se posuneme o pár století dále, patří vitráž běžně k výzdobě nejrůznějších veřejných i soukromých interiérů. Na špičce českých manufaktur, zabývajících se tímto křehkým kumštem, je studio a dílny shora jmenovaných manželů.

Jitka a Richard jsou spolužáci ze základní školy v Lubenci. Společně absolvovali i sklářskou školu ve Valašském Meziříčí. Ze spolužáků se posléze stali manželé a časem i umělečtí parťáci ve své rodinné firmě. Dnes mají zájemci o jejich vitrážové předměty možnost pozorovat v provozovně jejich složitou výrobu v rámci turistické exkurze.

Na vlastní oči se mohou návštěvníci přesvědčit, jak se rodí toto křehké umění od šperkových miniatur a bytových doplňků všeho druhu až po okenní či velkoplošné vitráže. Kapitolou samou o sobě je pak specialita kumštýřky Jitky – vitrážové plastiky, kde se snoubí přírodní kámen se sklem.

Po exkurzi v provozu se návštěvníci přesunou pěší procházkou líbeznou krajinou do Vitrážového muzea, které nemá v Evropě obdobu.

Po exkurzi v dílně následuje prohlídka Vitrážového muzea

Obdivuhodná činnost spolku

Letos je to tedy patnáct let od první schůzky manželů Kantových s dalšími nadšenci, kterým nebyl lhostejný zbědovaný stav jedinečné kulturní památky, která byla doslova již na spadnutí. A přitom se jednalo o kostel, který nechal postavit Karel IV. jako svůj svatostánek, kde se modlil v přestávce jízdy koňmo z Prahy do Karlových Varů. Zakládajícími členy představovaného spolku jsou Jitka a Richard Kantů, spolu s výtvarnicí, spisovatelkou krajových bájí a pověstí Kristinou Folprechtovou.

Po té, co byl spolek zaregistrován, vyhrnula si jmenovaná parta rukávy a pustila se ve svém volném čase a bez nároků na odměnu do díla. Nejdříve bylo třeba vyřezat náletové keře dusící kostel, pak přišla na řadu střecha a zedničina, kompletní omítky a po opravě pláště stavby práce uvnitř. Vše s nadšením a souhlasem církve, která neměla sílu ani prostředky na záchranu kostela. Mimořádným úkolem byla otázka finančních zdrojů z nejrůznějších grantů i darů soukromých osob či nejrůznějších institucí. Během prací se zároveň rodil projekt na využití památky a vůbec celý program kulturní činnosti spolku. Dnes už je z historického objektu prvotřídní turistický magnet a v rámci spolkových oslav proběhne v září křest posledního okna ve Vitrážovém muzeu v Libyni. Jedná se o kopii nejstaršího designu – vitráž ze skleněných terčíků, zvaných bucen, což se dělá od dob starého Říma až dodnes.

Ale nepředbíhejme…

Kraj modré chryzantémy

Když Karel Čapek zasadil v knížce Povídky z jedné kapsy svůj příběh do knížecího lichtenberského parku v Lubenci, jistě netušil, že ta drobná próza bude jednou označovat lákavou turistickou trasou cest jak krásnou přírodou, tak i za pamětihodnostmi a zajímavostmi Lubenecka. Na shora vzpomínaných oslavách 15 let spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí a 30 let firmy SKLOART bude mj. prezentován projekt nové turistické mapy okolím Lubence. Mapa, která bude vydána ve spolupráci s Obecním úřadem Lubenec, propojí síť naučných stezek spolu s vyhlídkami a rozhlednou Lubenec s barokním městečkem Valeč a jeho památkami, zámkem v Chýši či hradní zříceninou v Petrohradě.

Organizátoři oslav nápaditě propojili letošní výročí 85 let od smrti slavného českého spisovatele a výročí 15 let činnosti spolku k vyhlášení fotosoutěže o netradiční záběry krajiny. Soutěž byla vyhlášena 20. ledna, uzávěrka je 20. července. Každý účastník soutěže může v elektronické podobě poslat porotě nejvýše čtyři snímky. Nejkrásnější fotografie budou vytištěny, adjustovány a vystaveny v Muzeu vitráží. Více na: skloart@skloart.cz

Harmonogram oslav

Do Lubence se snadno dostaneme po silnici směr Karlovy Vary, do Libyně je to co by příslovečným kamenem dohodil. Program otevírá 29.4 od 16.00 akce v kostele sv. Jiljí Nejen pro všechny čarodějnice, což je zajímavá přednáška o tarotových kartách, kterou připravila a moderovat bude MUDr. Dana Šašková.

Poté následuje při příležitosti zahájení turistické sezóny 2023 vernisáž a výstava ezoterických obrazů kartářky, malířky a spisovatelky Kristiny Folprechtové.

Na 27.5 od17.00 je připravena akce Očima fotografů – přednáška a výstava známého fotografa a básníka Miroslava „Doleymana“ Krhounka, autora několik knih. Výstava je rovněž v kostele. Vitrážová dílna Jitky a Richarda Kantových připravila na dny 19. - 23.6 sympózium mladých sklářů z Valašského Meziříčí, nazvané Životní cesta za sklem.

O den později, tedy 24.6 bude následovat akce Dílničky, kdy si budou moci zájemci včetně rodin s dětmi udělat malou vitrážku, mozaiku nebo namalovat sklo.

Noc světel se odehraje 22.7 od 21.00. Jedná se o tradiční koncert při svíčkách v libyňském kostele, kde vystoupí The Cello Boys s bohatým programem slavných filmových a muzikálových melodií, a zahraje i neméně oblíbená skupina Bohemian Rhapsody.

Program kulturní činnosti spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí k oslavám výročí 15 let Spolku a 30 let firmy SKLOART vyvrcholí 16.9 celou řadou akcií: Interaktivní dílničky nejen pro děti, Křest mapy turistických cest a pamětihodností Lubenecka, Křest posledního nového okna ve vitrážovém muzeu, představení velkého skleněného betlému, který bude vystaven na vánoční výstavě českých sklářů v Praze v tomto roce, Křest knihy 30let s vitráží a Koncert divadla Semafor.

Součástí programu je i slavnostní Ukončení turistické sezóny a to 29. 10. Program kulturní činnosti spolku za záchranu kostela sv. Jiljí a SKLOARTu končí pozvánkou na vernisáž výstavy v Bílině, kde budou 15.11 vystaveny vitráže, lampy a další objekty manželů Kantových. Závěr bohatého spektra akcí končí 24.11 výstavou unikátního skleněného vitrážového betlému v Praze – Skleněné Vánoce v Betlémské kapli. Trvale bude betlém Jitky a Richarda Kantových umístěn ve Vitrážovém muzeu v kostele sv. Jiljí od roku 2024.

Připravil Ivan Černý

Vitrážový strop je přirovnáván k osmému divu světa

V kostelním podkroví je stálá expozice o historie objektu a kronika jeho obnovy

Součástí vystavených exponátů jsou i vitrážové plastiky Jitky Kantové

Psali jsme: Ivan Černý: Felix slaví kulaté narozky CzechTourism: České sklo a hory ve francouzské televizi. Reportáže pro hlavní zprávy TF1 natáčí v Česku Jan Machálek: Těžké časy našich sklářů gradují František Mareš: Ivan Černý - Velkorozměrná vitráž pro nádraží v New Yorku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama