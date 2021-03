Václav Hošek: Taky máte ten dojem?

reklama

Pan ministr doufá, že naposledy. A za tři neděle bude opět doufat, že? Na rozdíl od něj nedoufám. Člověk, který nedokáže poslancům vysvětlit parametr R, člověk, který říká, že mezi oběti covidu se počítají i oběti dopravních nehod, člověk, který při obhajobě uzávěry okresů sčítá jablka a hrušky a ještě k nim připočte ošatky, takový člověk opravdu může jenom doufat.

Já to vidím tak, že pana doktora Blatného si pan Babiš vybral zcela účelově. Nepochybuji, že dobře věděl o tom, že pan Blatný podepsal petici proti němu. A když se pak před novináři nejapně vymlouval, muselo to panu premiérovi znít jak nebeské zvony. Měl ho v tu chvíli přesně tam, kde potřeboval. V hrsti. Ale možná, že to tak nebylo, kdož ví. Ovšem já to tak vidím, zrovna jako pan ministr vidí, jak opatření fungují. Dojmy jsou prostě dojmy.

Anketa Viníte Babišovu vládu za počty českých mrtvých na covid-19? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 3476 lidí

A tak vláda podléhá dojmu, že všichni lidé, co chtějí odjet na svoje chaty, místo odpočinku budou chodit do vsí, zvonit na všechny obyvatele a budou se s nimi sdružovat, třebaže je ani neznají. A ty večírky. Český člověk netouží po ničem, než po nekonečných večírcích. Že? No, já nevím, po večírcích chodí spíše smetánka v čele s těmi, kteří před nimi varují. Tak trochu mi to připomíná jednu směšnou scénu z filmu Anděl na dovolené. Kulturní referentka říká rekreantům: Zítra tu nebudu, tak tu buďte hodní. Jedná s dospělými jako s malými dětmi. To mě vždycky pobaví, ta poslušná stádnost.

Takže si všechna ta opatření zopakujeme. Nebudeme nikam jezdit a na obličeji budeme chodit s rouškou, byť by sto metrů daleko nebyla ani noha. A tvrdě pokutovat. A možná by se dalo ještě přitvrdit. Kdo se po jednadvacáté hodině objeví na ulici a nezastaví se na první výzvu, bude zastřelen. Přeháním, samozřejmě, ale ještě před krátkým časem jsme si nedokázali představit, že nám bude někdo zakazovat využívat vlastní nemovitosti.

Nepochybuju o tom, že pokles nakažených razantně nepoklesne, dokud nebude společnost významněji proočkována, takže 12. dubna bude pan ministr znova lomit rukama a zaklínat občany, aby to ještě vydrželi, a znova a znova a znova. Do května, do června, nebo snad dokonce až do července? I to je možné. A hrozit, hrozit, hrozit, případně i vyčítat, že to lidi nedodržujou.

Těším se, až někoho ve vládě napadne, že pan premiér je zdráv jako rybička, protože nosí červenou čepici. A všichni pak budeme nosit červené čepice, protože vláda nabyla dojmu, že covid se červené barvy bojí. A pan ministr Blatný prohlásí, že to tak prostě bude. A my ke krku uvážeme ještě šátky rudé.

A pak budeme definitivně všichni vypadat jako idioti. A taky budeme.

