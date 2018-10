Václav Klaus: Vážený pane profesore, nejen já, ale i celý IVK je plně na Vaší straně

Vážený pane profesore,

děkuji za Váš dopis, ze kterého cítím, že Vás osobně trápí reakce na Vaše nedávné kázání v katedrále. Určitě víte, že jsem nejen já, ale i celý náš Institut v této věci plně na Vaší straně. Stejně jako Vy se děsíme toho, co se dnes ve světě děje, a snažíme se na mnoha fórech doma i v cizině vystupovat v duchu Vašeho myšlení. Až budete mít chvilku času, přijďte si o tom k nám do IVK popovídat.

Výroky pana Halíka považujeme za skandální, možná s ním vstoupíme do veřejné diskuse, ale také si vždy říkáme, že mu tím zbytečně zvyšujeme statut. Něco však možná uděláme. Píšete, že akademická obec přikrčeně mlčí. Nevím, jestli jsme akademická obec, ale my v žádném případě nemlčíme.

Synovi Vaše poděkování velmi rád vyřídím, zkusil jsem mu včera volat, ale on mi za chvíli napsal SMS, že je se školským výborem Parlamentu v Rusku a že se právě vrací z jednání v Dumě J.

Jedna jediná poznámka. Ať si to přejete, či nikoliv, svým kázáním – stejně jako několika předchozími – jste vstoupil do „otevřeného ringu“ politického souboje. Použil jste silná, jasná, potřebná slova, ale zdá se mi, že se ostré protireakci trochu divíte. To není správné. V té oblasti, do které jste se ve svém kázání pustil, musí člověk s takovými reakcemi počítat. To je má dlouholetá životní zkušenost. Není možné očekávat ohledy a přátelské reakce.

Ještě jednou nabízím setkání buď u nás v IVK, nebo kdekoli jinde.

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus

V Praze dne 18. října 2018

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause.

Psali jsme: Lékař všem, kteří nadávají profesoru Piťhovi: Přečtěte si tu Istanbulskou úmluvu. Je to trojský kůň extrémní levice Státní vyznamenání pro aktivistku v podprsence ze svatého Víta, žádá Martin Fendrych. Duka je stará, zkažená konzerva Co mají společného Tomáš Halík a Jiří Dienstbier? Stanislav Křeček našel zajímavou paralelu Profesor Piťha, kterého chce trestat neziskovka plná žen, našel mocné zastání. Z Hradu vzešel tento silný text

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV