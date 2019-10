Václav Kovalčík: Deflace, inflace a "nadinflace"

Pořád se chlubíme, hlásáme do světa, jak je inflace, tedy znehodnocení peněz občanů, mírná, ale s prudkým zdražováním zboží a služeb se ceny podobají spíše inflaci pádivé. Jak je možné, že nám vzniká termín nadinflace?

Totéž s nájmy a nemovitostmi není vůbec v pořádku. Mnoho faktorů, dalo by se napsat zbytečných, ničí tuhle zemi i občany okleštěné, ohlodané a zbídačené České republiky!

My si tady můžeme hrát na bohatý stát, ale mnoho občanů končí v nejistotách! Inflace mírná, se může přeměnit v tzv. nadinflaci, stejně tak ostatní typy inflace. Trh se stává nekontrolovatelný, dělá si, co chce, a to vůlí mocných tohoto světa.

Lidstvo trpí i ve vyspělých státech, které již dávno nepovažuji za vyspělé, ale za zaprodané drsnému kapitalismu inflací i tzv. nadinflací. Znehodnocovat se bude ještě více, nikdo proti tomu nezasáhne.

Páchají se zvěrstva i přes deflaci, která opět přináší nadinflaci. Někdy zboží načas zlevní, když jsou akce, jenže ve 21. století je to bezohledná politika celkového zdražování a dvojí kvality potravin.

Prvovýrobci jsou oškubávání, velké korporace a nadnárodní společnosti prudce bohatnou, drobní živnostníci zanikají, občané platí jak mourovatí!

To není v pořádku, když nám napořád vládne špatné přerozdělování zboží, statků a hodnot ve státě i společnosti! Chce to reformy přátelské k lidem i budoucnosti všech generací v naší zemi. Chce to též spravedlivý kurs koruny vůči euru a dolaru.

Psali jsme: Václav Kovalčík: Ministerstvo zahraničních věcí je dalším tunelem na peníze státního rozpočtu Václav Kovalčík: Současná vláda Andreje Babiše kašle na zdravotně postižené Václav Kovalčík: Záchrana ekosystémů planety Země musí platit pro všechny státy světa bez rozdílů Václav Kovalčík: Budoucnost naší republiky je současné vládě lhostejná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV