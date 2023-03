Vladimír Štěpán: Krize je uměle vyvolaná špatnými rozhodnutími vlády

reklama

Musíme hledat a rychle najít řešení krize. Špatná zpráva je, že ČR je ve strašlivé energetické, ekonomické a ekologic krizi, dobré je, že víme jak z ní. Špatná zpráva je, že cenzura nepolevuje, a stojí nás 100 mld. Kč za rok, možná i více. Petr Bohuš by se měl vrátit do ČT, na kterou už se moc lidí nedívá. Diskusí o ničem s politology jsou plné televize je to ale jen odvádění pozornosti od krize ČR.

Nevěřte vládním vyjádřením, že cesta z krize musí být dlouhá, a že krátkodobé řešení neexistuje. Jeden příklad, kdybychom snížili zastropované ceny el a plynu na úroveň ostatních států, tak ušetříme 300 mld. Kč za rok a snížíme ceny energie o 50%. Nyní máme ceny nejvyšší v EU, až 4x vyšší, což likviduje průmysl a postupně vyhání lidi z domů.

Nevěřte článkům v mainstreamu ani slovo. Že už prý bude lépe, že už je po krizi. V ČR od ledna 2023 ceny stoupají dále, v ostatních státech klesají. A zadlužování státu roste raketově, a zaplatí ho lidé a průmysl. Jak byste se zachovali jako řádní hospodáři, kdyby Vám zadlužení rostlo? A co dělá vláda jako řádný hospodář, bere si další půjčku od EU 265 mld. Kč. Zadlužení to nesníží, ceny energie to nesníží, ale odstřihneme se od ruské ropy a plynu, takže ceny dále stoupnou. Bude jen jedna trasa na dopravu ropy z Německa, takže jedna havarie na ropovodu jako u plynovodu NS2, a jsme bez ropy? A ty peníze dáme hlavně na solární a větrné elektrárny. Takže si nezatopíme, jen část roku si posvítíme. A emise nám dále stoupnou, uhlí se spaluje stále více. Žádné nulové emise nebudou, tedy budou, ale jen na papíře.

Co si o nás myslí svět? Mezinárodní měnový fond (více ZDE) před pár dny zveřejnil, že díky špatné politice české vlády to dopadne s českým průmyslem špatně. Firmy odejdou z ČR nebo zkrachují. Evropská komise 16.2.23 napsala, česká ekonomika je odstrašující příklad. A banka Nomura upozornila, že ČR se řítí do strašlivé katastrofy už v roce 2023. Ale Forum24 uvedlo, že ČR není v žádné krizi, a měli dostat dotaci od vlády. Co na tu dezinformaci říká cenztura?

Příčiny krize jsou tři: Rozhodování vlády ČR v oblasti ekonomiky a energetiky, politika ČR, a nařízení EU, a není to jenom Green Deal.

A řešení? Vláda je nereformovatelná. Poslali jsme dvacet návrhů na vládu, jak se dostat z krize. Ale nikoho to nezajímá. Pokud odejde vláda P. Fialy, do roka nebo dvou klesnou ceny energie o 50%, a bude obnovena soběstačnost zemědělství a zrušena cenzura. A drastická opatření vlády jsou pak zbytečná. Pokud vláda zůstane, čeká nás krach, scénář Nomury? Kvalifikovaní pracovníci odejdou do zahraničí, stejně tak průmysl. Čeká nás cesta Bulharska? Bylo jich 10 mil., skoro 5 mil lidí uteklo před podobnými vládami do zahraničí.

Máme nejnižší podporu průmyslu. Průmysl ČR musí mít ale stejné ceny jako zahraniční konkurence, jinak zanikne. Chyby vlády nutno rychle vyřešit. Volkswagen se prý stahuje z ČR, ČR jim nemá co nabídnout. Oni nám prodávali (jí) plyn za trojnásobné ceny, máme ale stále 3x nižší mzdy. A oni se stahují? Co na to vláda?

Zdvojnásobení daně z nemovitostí přinese 10 mld, snížení zastropovaných cen 300 mld. kč za rok. Co zvolí vláda, no přece zvýšení daně z nemovitostí. Budeme čekat až ceny v okolních státech budou 3x a vícekrát nižší než v ČR? A chybět léky? Kolega mi psal, že není penicilin, protože chybí komponenty z Číny, musel pro něj do Německa. Kam to jela paní Pekarová, přiveze penicilin? Koblížek v Polsku 4 Kč a v ČR 10 až 15 Kč atd., a nic se neděje, dle vlády za to mohou obchodníci.

Nekoupíme suroviny z Ruska kvůli sankcím? Agentura AP ale píše, žádná masová nezaměstnanost a propad měny se v Rusku nekonají. Nejsou tam žádné krachující banky, ty krachují na západě. Zahraniční zboží je v Rusku stále dostupné, nebo jeho místo zaujaly místní ekvivalenty. Západ jako vždy obešel sankce, firmy z ČR musely odejít, vláda by je tvrdě postihla. A pryč s levnou energií z Ruska, ty se dají koupit draho přes překupníky.

A naše Greta napadla doc. Ševčíka a chce ho odvolat, on chodí na demo s dezinformátory, a kritizuje protiruské sankce. Ideově zmanipulovaní studenti si budou diktovat, kdo, jak a co je budou učit. Děkan Ševčík nesmí říci vlastní názor, pokud není v souladu s vládní politikou. Rektora jsme vyzvali k diskusi, on ale nereaguje. Čeho se bojí? Pravdy?

Ještě jeden postřeh, ve Francii mladí masově stávkují za svoje budoucí důchody, nechce se jim chodit v 64 letech, a naši mladí kritizují dezinformátory, kteří chtějí vyřešit krizi a tím i jejich důchody v 68 letech? Jak je to možné? Není na vině naše reformované školství, místo Komenského už je v mateřídoušce gen. Pavel. Doufám, že ty děti nebudou pro odchod do důchodu v 80 letech. A mládež od 16 let už bude volit? Jsou schopni rozlišit, co je pravda a co populismus?

Závěr: Odborná řešení máme. Krize je uměle vyvolaná špatnými rozhodnutími vlády, proto jí lze vyřešit relativně rychle. Politici vás nezachrání, poslanců SPD je málo. Musíme se postarat sami. Legálními prostředky, nenechat se vyprovokovat k násilí.

Vláda má popularitu max. 20 %, ale neodejde, i když bude mít preference 3 %. Bude pokračovat ve své zničující politice, pokud jí neumožníme odchod ze scény. Jak? Legálními prostředky, ne násilím, to by zneužili proti nám.

Jak vyřešit energetickou krizi po odchodu vlády? Snížit ceny energie na polovinu, dát lidem a firmám 100 mld. Kč na zateplení, to sníží spotřebu energie o desítky procent. Kdybychom využili polovinu přírůstku lesní hmoty, tak bude mít dřevo na topení 1 mil. domácností. Místo toho má být zakázáno topení v dřevem v krbech. Vláda dotuje ČEZ 74 mld. Kč, a ten se pak chlubí ziskem 80 mld. Kč. Je to v pořádku nebo je to arogance moci. Vytvořila z ČEZ finanční monstrum, a odběratelům v ČR diktují nejvyšší c. el v EU. Udělejme z ČEZ základ energetiky pro odběratele za ceny jen s přiměřeným ziskem. Místo toho se objevují informace, že po roce 2030 bude ČR dovážet elektřinu, a ta že navíc nebude. Řešení vlády, vše na elektřinu pak vypadá groteskně.

A na závěr jedna definice a poslouchejte pozorně: Fašismus je nadvláda byrokracie, která má výkonný orgán na vymáhání jimi stanovených pravidel. Bez komentáře.

