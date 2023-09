Vladimír Ustyanovič: Acta non verba

reklama

V Partii Terezie Tománkové byli hosty ministr Dvořák, o kterém jsem se zmiňoval v předchozích článcích, spolu s předsedou ústavněprávního výboru poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem. Ministra Dvořáka nazval v poslanecké sněmovně expremiér Babiš parazitem, v návaznosti s nástupem nové totality. S panem expremiérem bych plně souhlasil, což potvrdil pan Dvořák výrokem, že by si nepředstavoval docenta Ševčíka jako děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Panu Dvořákovi nedošlo, že děkan je volen akademickým senátem, a nikoliv jako on dosazen blahosklonně díky Vítu Rakušanovi, předsedovi strany Dozimetr, pardon, Starostové a nezávislí, kteří se starosty nemají nic společného.

Mohu se pouze domnívat, že paní Pekarová má podobný jídelníček jako pan Dvořák. Nechápu její vyjádření, když pouštěla moudra o Varšavské smlouvě, asi se jí v hlavě něco popletlo, protože jeden z mála vysokých důstojníků, který hájil zájmy Varšavské smlouvy, byl tehdejší major Petr Pavel, nyní náš prezident. Mohu to chápat taky tak, že mu věnovala dvě zlatá pera jako symbol hrdinství za to, že se tehdejší důstojník Pavel plazil v blátě a ve sněhu. Samozřejmě to je nadsázka. Pro paní Pekarovou mohu použít citát anglického dramatika Oscara Wilda: "Člověk nemůže za barvu kůže, ale může za to, že je idiot." Jak zní titulek, tak mi těžko někdo vysvětlí, proč cena benzínu v Polsku je 32 korun a u nás až 42 korun.

Nebudu se opakovat, co někdo někde říká, a netýká se to jenom benzínu v Polsku, týká se to zejména toho, že jsme jediná země z OECD, kde se rekordně propadly reálné mzdy. Tato vláda hlásá ústy premiéra Fialy, že ČR bude špičkou vzdělanosti v Evropě. Určitě má nějaký trumf v rukávu, nebo nějakou zázračnou zbraň, jako měli Němci na konci druhé světové války. Například nasadí ministryni Langšádlovou do nově vytvořené funkce, aby urychlil volný pád české ekonomiky.

Nyní pár střípků ze zahraničí. Polský poslanec Krzystof Bosak vyúčtoval Ukrajině pomoc ve výši 101 miliard zlotých. Polský prezident Andrzej Duda na platformě X napsal: "Jje konec, Ukrajina je tonoucí, který se chytá stébla, a stáhne všechny, kdo se pokusí pomoci." Duda se odmítl setkat se Zelenským na půdě valného shromáždění OSN a rovněž odmítl dodávat Kyjevu zbraně. Pokud je pravda, že tým Petra Pavla zpackal pozvání od amerického prezidenta Bidena, které se kvůli tomu neuskutečnilo, jak píše Datarun, je důkazem, že se náš prezident Ostuda neblaze zapíše do dějin české historie mezi lidi, jako byl Emanuel Moravec. Hlavně že navštívil fabriku Colt.

Dne 6. 9. dopadla raketa na tržnici ve městě Konstantinivka. Zelenskyj na Twitteru ihned napsal, že to byl ruský teroristický útok s úmyslem zabít civilní oběti. Podle New York Times to byla ukrajinská raketa. Raketa usmrtila 17 lidí. Podle komentáře JUDr. Rajchla na YouTube to byl "teroristický útok ukrajinské armády proti vlastním lidem. Spojené státy věděly od začátku díky systému AWAX, že raketa byla vystřelena z Ukrajiny, všichni to věděli a Zelenskyj je lhář. Zelenskyj se sám přiznal k terorismu proti vlastním občanům. Neváhá použít teroristické metody vůči vlastním lidem. Vláda, která bude posílat zbraně a peníze na Ukrajinu, podporuje terorismus. Podám trestní oznámení na členy naší vlády. Zelenskyj je zločinec, který by měl stanout před mezinárodním soudem v Haagu." Věřím, že pod názory doktora Rajchla se může podepsat většina občanů.

Vrátím se zpět do domácí politiky a přímo k vystoupení JUDr. Kláry Samkové, která prohlásila, že tato vláda, která jedná proti zájmu českých občanů, by neměla opustit Strakovu akademii, ale měla by z ní být vyvedena v poutech do cely předběžného zadržení. Společně s Mgr. Hamplovou prohlásily, že podklady pro výše uvedené trestní oznámení jsou shromažďovány. Mohu to tedy chápat tak, že příslušníci vládní garnitury se nechovají s péčí řádného hospodáře, což mimo jiné vidíme v přímém přenosu.

Při projevu Pavla v OSN kdybych řekl, že bylo poloprázdno, tak to slovíčko polo by nevystihovalo přesně situaci. Dále během dvouminutového projevu, kde mu dělali stafáž místní techničtí pracovníci nebo účastníci, kteří v pozdních nočních hodinách tvrdě spali, prezident prohlásil, že Rusové se musí stáhnout z celého území Ukrajiny a Ukrajina si určí podmínky míru. Tento projev by byl hoden Kim Čong-una, nebo nevěděl, co čte, nebo další možnost, kterou si nedovoluji vyslovit. Jenom na okraj, prezident Zeman dvacetiminutové projevy v různých jazycích pronášel spatra. Prezident Klaus si je vždy připravil sám. Ani jeden nepotřeboval číst projevy z taháku jako nějaký školní nedouk.

Závěr. Vysoká účast na dnech NATO je prý výrazem podpory našeho členství. Takže pane Fialo, když se na tento výrok budeme dívat pohledem chuděry Pekarové Adamové, tak by mě zajímalo, zda návštěva rekonstrukce bitvy u Slavkova znamená podporu napoleonské Francii, carskému Rusku, nebo Rakouskému císařství? Také bych se chtěl vyjádřit k dezinformačnímu médiu Novinky, které stáhlo článek o demonstraci po ani ne 24 hodinách, protože o něj prý nebyl zájem. Článek na titulní stránce o Ukrajině má 300 komentářů, necelý den starý článek o demonstraci má 9000 komentářů.

Vzkaz pro vládu: Přestaňte dodávat zbraně a zkuste apelovat na mírová jednání, nebo se sbalte, a hlavně už českému národu neškoďte!

