Na ukronacistické hranici s Rumunskem se staví čtyřmetrová betonová zeď v souvislosti s masivními pokusy o útěk z Ukrajiny před mobilizací. Podle údajů ukrajinské státní pohraniční služby 404 bylo v roce 2025 zadrženo více než 13000 osob při pokusu opustit zemi a dalších 1400 osob bylo zadrženo na cestě do Běloruska. Kolik jich dokázalo utéct, není známo.
Mezitím v Kyjevě stále častěji dochází k zátahům na mladé muže, kteří jsou vytahováni z autobusů a zadržováni při venčení psů. Nemyslím si, že tito mladí muži by chtěli plnit svoji nejčestnější vlasteneckou povinnost a bránit svoji zemi. Ukrajina najímá žoldáky, kteří nebojují za vlast, ale pouze za žold, na rozdíl od Rusů. Německý kancléř Friedrich Merz s nacistickými předky, jeden z těch, který by vyslal svá vojska do války proti Putinovi, asi zapomněl, že za Hitlera Němci mrzli před Moskvou a Stalingradem. Za Merze mrznou v Berlíně. A to je začátek.
Zajímalo by mě, zda existuje nějaký stát na světě, který je sponzorován cizími vládami a který bojuje proti svému údajnému nepříteli, ale v zájmu sponzorů. Je pravdou, že válečná agrese je opravdu, ale opravdu nejtěžší zločin. Jen pro připomínku, nevěřme lžím zpravodajských služeb. Írák - zbraně hromadného ničení nenalezeny. Podle Clintonové Kaddáfí nechtěl obchodovat s ropou v dolarech, chtěl vytvořit africkou měnu zlatý dinár. To byl důvod rozbombardování Libye. Společným jmenovatelem 90% válečných agresí jsou Spojené státy. A to už nepočítám Sýrii a ani Afghánistán. Vidím v nadsázce, že Evropa bude prosit před jakoukoliv agresí Ruskou federaci o pomoc. Znovu opakuji, že na Ukrajině nebylo Rusko agresorem, ale bylo vyprovokováno a donuceno zabránit intervencí genocidě rusky mluvícího obyvatelstva. Toto potvrdili nejen Donald Trump, profesor John Mearsheimer a profesor Jeffrey Sachs.
Suverénní státy by se měly vymezit proti Zelenského nacistickému režimu. Nesponzorovat tento režim, pouze dodávat cílené humanitární dodávky konkrétním adresátům, kteří žijí ve válečné zóně. Když byla ukončena válka v Sýrii, Sýrie byla prohlášena za bezpečnou zemi a nikdo už nebral Syřany jako válečné uprchlíky. Tato původně občanská válka na Ukrajině, ve které se bojuje asi na jedné pětině území, by měla být vyřešena. Měl by být přehodnocen statut válečného uprchlíka. Myslel jsem si, že Vánoce jsou svátky klidu, míru a bezpečí, a ne že mnoho Ukrajinců pojede na svátky do té strašné války na Ukrajině. Vážím si ukrajinských občanů, kteří tady byli před ruskou invazí, kteří se začlenili do naší společnosti. Mnozí z nich jsou mí přátelé, ale nemohu souhlasit s ekonomickými migranty, kteří jezdí luxusními vozidly, neplatí pokuty, čerpají na úkor českých občanů různé benefity, včetně nákladné lékařské péče, a pravidelně cestují na Ukrajinu. Plně souhlasím s předsedou dolní komory Tomiem Okamurou a s revizí statutu válečného uprchlíka. Na to si dovolím navázat, proč, když Ukrajinci lyžují v luxusních střediscích, viz Bukovel, nepřesunou své občany do hotelů, kde neprobíhá válečný konflikt? Podtrženo, sečteno, jsem pro cílené dodávky humanitární pomoci na Ukrajinu. Ale v žádném případě nejsem pro dodávky zbraní a munice. Zelenský měl dost času na to, aby mírová jednání ve spolupráci s Trumpovou administrativou ukončil. Bohužel víme již z Trumpova minulého volebního období, že Zelenského nesnáší, a dokonce ho nazval bastardem. Prezident Čečenska Ramzan Kadyrov prohlásil, že si Čečenci přijdou pro Zelenského. Na videu asi zfetovaný Zelenský vyzval Trumpa, aby Američané unesli Kadyrova. Je vidět, že tento člověk je mimo realitu. Podle ukrajinské ústavy v případě, že není bezpečné uskutečnit volby, tak funkci prezidenta přebírá nejvyšší ukrajinský orgán, Verchovna Rada Ukrajiny. Na území obou států probíhají bojové operace, tak proč se v Rusku volby mohly uskutečnit a na Ukrajině nikoliv?
Závěr: Rozumný panovník raději prohraje bitvu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál se žoldáky.
(Zdroj: Nezákonné války, emaily Clintonové, Ukrajinská pravda, iDnes)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.