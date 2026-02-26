Jana Šťastná: Temná realita globální mocenské elity aneb Epsteina umožnil systém

Je to jedna z nejrychleji rostoucích kriminálních operací (ZDE) a druhá nejvýnosnější komodita obchodovaná (ZDE) nelegálně po drogách a zbraních. Dospělí si ve Spojených státech kupují děti za účelem sexu alespoň 2,5krát ročně (ZDE). Nejsou to jen mladé dívky, které jsou vůči těmto predátorům zranitelné. Chlapci tvoří více než třetinu obětí v americkém sexuálním průmyslu (ZDE).
"Nikdo, včetně prezidenta Spojených států, by neměl mít možnost zakrývat zločiny proti dětem." - James Talarico
Téměř 30 let po podání prvních stížností zůstávají spisy Epsteina mistrovskou ukázkou toho, jak vládnoucí třída chrání své vlastní lidi. Už jsme dávno za hranicí stranických výmluv a institucionálního gaslightingu1. Otázkou už není, zda Jeffrey Epstein – miliardář z hedgeových fondů a odsouzený sériový pedofil a obchodník se sexem – spáchal monstrózní zločiny na mladých dívkách (ZDE), z nichž mnohé byly děti.
Víme, že to udělal. Co zůstává nevyřešené, je něco mnohem znepokojivějšího. Víme, že Epstein nejednal sám.
Rozhodnutí odvolacího soudu druhého obvodu, které umožnilo odtajnění tisíců stran dokumentů souvisejících s Epsteinem, odkazovalo na obvinění týkající se "mnoha významných amerických politiků, mocných podnikatelů, zahraničních prezidentů, známého premiéra a dalších světových vůdců." To samo o sobě mělo stačit k úplné transparentnosti. Místo toho, téměř 30 let po podání prvních stížností proti Epsteinovi, zůstává celá pravda nejasná. A to je ten skutečný skandál. Protože to nikdy nebylo jen o Epsteinovi. Šlo o systém, který umožnil Epsteina.
Epsteinovy spisy měly být morální jasnou hranicí — otázkou tak morálně nepřípustnou a široce odsouzenou, že by měla překlenout stranickou politiku. Místo toho se stala součástí politického chaosu a divadla, které dnes charakterizují způsob řízení (vládnutí) v Americe.
Nejde o drobný incident zahrnující menší hráče (ZDE), ani ho nelze omezit na jednu politickou stranu nebo jednu politickou éru. Jde o temnotu v srdci amerického policejního státu: systém postavený k ochraně mocných před spravedlností.
Epstein se nevyhýbal zodpovědnosti proto, že by byl chytrý. Vyhýbal se odpovědnosti, protože byl chráněn.
Moc chrání moc.
Epsteinovi pomáhalo, podporovalo a chránilo ho široké spektrum politických, korporátních a společenských vrstev (ZDE) zde ve Spojených státech i v zahraničí. Budoval vztahy napříč politikou, financemi, akademickou sférou, zábavním průmyslem a globálními mocenskými kruhy. Jeho sociální síť (ZDE) zahrnovala strany, ideologie i kontinenty.
Ačkoliv pouhé spojení s někým automaticky neznamená vinu, tato propojení vypovídají o tom, jak moc funguje podle svých vlastních pravidel.
Poslanec Thomas Massie varoval generální prokurátorku Pam Bondi, která stojí v čele snahy Trumpovy administrativy zpomalit zveřejnění Epsteinových spisů:
"Tohle je větší než Watergate. (ZDE) Toto platí pro čtyři administrativy. Nemusíte se vracet k Bidenovi. Vraťme se k Obamovi. Vraťme se k Georgi Bushovi. Toto tutlání trvá desetiletí a za tuto část jste zodpovědná vy."
Pokud to vypadá jako záměrné krytí (ZDE), je z toho na sto honů cítit záměrné krytí a zdá se, že to prospívá stále stejným zájmovým skupinám, máme plné právo – ba dokonce občanskou i morální povinnost – požadovat větší transparentnost.
Po léta působil případ Epsteina jako groteskní symbol zkaženosti v rámci globální mocenské elity: síť obchodování s lidmi fungovala nejen pro Epsteinovo osobní potěšení, ale také pro potěšení jeho přátel a obchodních partnerů – miliardářů, politiků a celebrit.
Jestliže Epstein odhalil rozklad na vrcholu, pak hlubší sonda do obchodování s dětmi ukazuje, kam až tato systémová hniloba skutečně sahá.
Samotná čísla jsou ohromující. Obchodování s dětmi za účelem sexu – nákup a prodej žen, mladých dívek a chlapců už od 9 let (ZDE) – se v Americe stalo velkým byznysem. Je to jedna z nejrychleji rostoucích kriminálních operací (ZDE) a druhá nejvýnosnější komodita (ZDE) obchodovaná nelegálně po drogách a zbraních.
Dospělí si ve Spojených státech kupují děti za účelem sexu alespoň 2,5krát ročně (ZDE). Nejsou to jen mladé dívky, které jsou vůči těmto predátorům zranitelné. Chlapci tvoří více než třetinu obětí v americkém sexuálním průmyslu (ZDE).
Kdo si koupí dítě kvůli sexu?
Jinak obyčejní muži (ZDE) ze všech vrstev společnosti. Ale pak jsou tu takzvaní výjimeční muži – jako Epstein a jeho spolupracovníci – s bohatstvím, kontakty a ochranou (ZDE), kteří mohou jednat podle svých vlastních pravidel.
Tito muži se vyhýbají odpovědnosti, protože trestní systém nahrává mocným, bohatým a elitám (ZDE).
Ačkoliv jsou Epsteinovy údajné zločiny samy o sobě dost odporné (ZDE), je součástí širšího příběhu o tom, jak se "kultura pocitu oprávněnosti"2 stává žumpou a líhní despotů a predátorů (ZDE). Tato kultura beztrestnosti není omezena pouze na miliardáře a politické elity.
Po celé zemi byli policisté přistiženi při vedení gangů obchodování se sexem, zneužívání žen a dívek ve své péči nebo zneužívání svých odznaků k donucení k sexu (ZDE). Od Louisiany přes Ohio až po New York byli policisté zatýkáni za obchodování s nezletilými dívkami, napadání zranitelných žen a znásilňování zadržených (ZDE) – často chráněni odbory, žalobci nebo nepropustnou zdí mlčení.
Takto systém funguje, chrání nedotknutelné – ne proto, že jsou nevinní, ale protože jim systém poskytuje imunitu. A proto tento případ nikdy nebyl jen o jednom muži.
Jak píše Piotr Smolar pro Le Monde, "Epstein byl nejvýraznější tváří dvoustupňového systému spravedlnosti (ZDE), který poskytoval privilegovanou cestu mocným."
Tento vzorec vidíme všude.
Zneužívání moci – a pokrytectví poháněné ambicemi a úmyslné ignorování nevhodného chování, které tato zneužívání umožňuje – funguje stejně, ať už mluvíme o sexuálních trestných činech, korupci ve vládě nebo o právním státě.
Dejte jakékoli osobě – nebo vládní agentuře – příliš mnoho moci a dejte jí pocit, že je oprávněná, nedotknutelná a nebude za své činy odpovědná, a tyto pravomoci budou zneužity.
Můžeme se shodnout, že se v mnoha věcech neshodneme, ale Amerika by měla mít nulovou toleranci vůči obchodování s dětmi za účelem sexuálního zneužití.
V určitém bodě morální rozhořčení musí dát průchod morální jasnosti. Utajování faktů ze strany Trumpovy administrativy je nepřijatelné. Selektivní cenzura jmen a obličejů osob, které nejsou oběťmi, je nepřijatelná. Odstraňování spisů podjatými administrativními pracovníky je nepřijatelné.
Jak uvádím ve své knize Battlefield America: The War on the American People (ZDE) a v jejím fiktivním protějšku The Erik Blair Diaries (ZDE), ústavní republika nepřežije, pokud budou některé třídy chráněné.
Jestliže už nás Epsteinovy spisy nutí myslet a jednat jinak v mnoha aspektech, ať je to především toto: právní stát nemůže být jednostrannou zbraní použitou proti bezmocným. Musí vyžadovat, aby mocní byli za své zneužívání pohnáni k odpovědnosti stejně jako kdokoli jiný.
Poznámky pod čarou:
- Gaslighting je forma psychologické manipulace, při které se jeden člověk snaží druhého přimět pochybovat o vlastní paměti, vnímání reality nebo zdravém rozumu.
- Znamená to společenské nebo organizační prostředí, kde lidé cítí, že automaticky mají nárok na určité výhody, privilegia nebo zacházení, aniž by za to museli něco vyvinout nebo se o to zasloužit.
