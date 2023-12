Vladimír Ustyanovič: Arogance členů pětikoalice je pouze parukou k zakrytí duševní pleše

reklama

Ing. Štěpán sdělil v televizi v pořadu CNN Prima News, že nás čeká náraz do zdi. A nyní některá fakta.

Distribuční složka elektrické energie se zvýší o 70 %. U vysokého napětí u firem o 100 %, u velmi vysokého o 200 %. Všechny ostatní státy mají ceny elektrické energie poloviční. Položme si zásadní otázku, jak se to mohlo stát.

Na to ing. Štěpán odpověděl, že ve výrobě elektrické energie jsme soběstační a jsme schopni pokrýt celou naši spotřebu, a ještě k tomu můžeme část vyvézt. Vláda se vymlouvá na Lipskou burzu, ale to není pravda. Vláda zastropovala cenu na pěti korunách a ČEZ si domluvil zastropování na deseti korunách, přičemž tahle cena tam byla jen dva dny. Ale ČEZ toho využil a za tuto cenu prodává elektřinu celý rok, což je zneužití burzy a pravidel a především pořádná lumpárna. ČEZ nemusel nic prodávat na burzu, tato povinnost neexistovala, mohl se dohodnout s odběrateli a prodávat jim napřímo. Podle pana Štěpána vyrobil fiktivní papíry, vyvezl to na Lipskou burzu. Obchodník to nakoupil za 10 korun a za tu cenu vám to musí prodávat. Tohle neměl stát dopustit a je to otázka zadání pro právníky, kteří by měli hledat trestní zodpovědnost včetně náhrady škody u kompetentních ministrů.

V roce 2023 veškerý průmysl ztratil konkurenceschopnost a fabriky zavírají, nebo přesunují svoji výrobu do zahraničí. Příkladem je 230 let stará sklárna v Květné ve Strání, která skončila. Nebo největší výrobce dlaždic firma Lasselsberger (RAKO), který přesunul svoji výrobu do Španělska.

Ing. Štěpán opakovaně sděluje, že burza byla zneužita, ČEZ se dohodnul s nějakou protistranou a proti návrhu EU Česká republika zastropovala nejvýše. U Fialovy vlády mi to připadá jako záměr a nastupuje kouzelník Kazisvět. Ing. Štěpán to pojmenoval jako velký švindl, úmyslný podraz vlády a ČEZu. Fiala a jeho parta postupně likvidují český průmysl, tak by bylo záhodno, aby čeští občané, obrazně řečeno, zlikvidovali Fialovu vládu, protože škodí.

Pětikoalice si přece nemůže myslet, že vysublimuje do ztracena, že se nebude potkávat s ostatními občany. Jediným řešením je demise vlády.

Nyní ještě k plynu. Stát koupil NET4GAS od privátních vlastníků, kteří jej vytunelovali tím, že z firmy vytáhli 30 miliard na budoucí očekávané zisky a banky jim na to půjčily. Zvláštní. Jak to, že jim banky půjčily, když ještě nebyly sjednány žádné kontrakty? Navíc si dopředu vyplatili dividendu za rok 2022. Státu zůstal dluh 35 miliard. Co na to orgány činné v trestním řízení? Bankéř Síkela je opravdový odborník. Už chápu, proč ho vyhodili ze dvou bank. Mimo jiné plynovodem této společnosti, který má kapacitu 50 miliard kubíků, protéká jen 7 miliard.

Závěr. Politolog Fiala se tváří jako intelektuál. Definice intelektuála je prostá: jedinec, který byl vzdělán nad hranici své inteligence. Arogance členů pětikoalice je pouze parukou k zakrytí duševní pleše. Pane premiére, už je čas!!!

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Evropo a Ameriko, proč lžete ukrajinským občanům? Vladimír Ustyanovič: Slušný člověk se nemůže živit politikou aneb Státníkem se člověk nestává, státníkem se člověk rodí Vladimír Ustyanovič: Tato vláda nemůže ze Strakovky odejít, musí být odvedena v poutech Vladimír Ustyanovič: Opakování historie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE